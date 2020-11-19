HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

19.11.2020 22:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Evinin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Orhangazi’de meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı. Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı haber alan Süheyla Ata’nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!ATA AÖF sınavları için geri sayım başladı!

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

19 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

+18 görüntü ifşa oldu mu? Açıklama yaptı

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

İstanbul'da hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

Hastane önünde çıplak adam paniği! Açıklama geldi

Son dakika: Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor

Hatay'da orman yangını! Müdahale ediliyor

Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'da kuşların esrarengiz ölümü! İnceleme başlatıldı

Kuşların esrarengiz ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı

Acı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

Acı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

Askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.