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Evinin salonuna kendi serasını kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta berberlik yapan Harun Altınsoylu, sebze fiyatları artınca evinin salonunu seraya çevirdi. Altınsoylu, bin 42 pet bardağa ektiği tohumların 900'ünün fide verdiğini söyledi. Onikişubat ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası Harun Altınsoylu, son zamanlarda sebze fiyatlarının artması üzerine sebzeleri kendi evinde yetiştirmeye karar verdi. Apartmanda yaşayan Altınsoylu, bahçesi olmadığı için 600 lira harcayarak evin salonunu seraya dönüştürdü. Bin 42 tane pet bardağa domates, salatalık, biber ve kornişon tohumları eken Altınsoylu, sera kurmasının sebebinin artan sebze fiyatları olduğunu ifade etti. Biberi en son 12 liraya, domatesi de 7 liraya aldığını belirten Altınsoylu, "Bu yıl sebze ve meyve fiyatlarının atışından dolayı böyle bir girişimde bulunmaya karar verdik. Bin 42 tohum ektik ve yaklaşık 900 fidemiz oldu, yüzde 85- 90 oranında sonuç aldık. Bunları yetiştirirken tek başıma yetiştirmedim" diye konuştu. Serayı kurarken ziraat mühendisi arkadaşlarından ve üniversite öğrencilerden destek aldığını belirten Harun Altınsoylu, en büyük destekçisini eşi Fatmagül Altınsoylu olduğunu ifade ederek, "Burası evimizin salonu. Eşim naif bir insan olduğu için ilk başta olur mu öyle şey diye ordu önce, sonra 'Sen yaptıktan sonra güzel yaparsın zaten' dedi sağ olsun, Allah razı olsun en baştan beri onun da desteği var. Ben olmadığım zaman eşim bakımını yaptı, kızım suyunu taşıdı. Esasen ticari bağlamda değil de hobi olarak yapmaya karar vermiştik en başında" dedi.

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