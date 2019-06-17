Evinin salonunda eğitim gördü, iftihar belgesi aldı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Esra Doğan, lösemiyi yense de enfeksiyon riski nedeniyle eğitimine bu yıl evde devam etti. Salonda oluşturulan sınıf ortamında eğitim gören Doğan, karnesini ve iftihar belgesini evinde oluşturulan sınıf ortamında öğretmeninin elinden aldı. Esra'nın edefi iyi bir aşçı olmak. 3 yıl önce lösemi teşhisi nedeniyle okuluna ara veren Esra Doğan da evinde karne alan öğrencilerden. 2016 yılında 6'ncı sınıfta okurken lösemi hastalığı ile tanışan Esra, bir süre okuluna ara verdi. Öğretmenlerinin desteği ve kendi azmiyle 8'inci sınıfı bitiren ve 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'ndan mezun olan Esra Doğan, ona evde eğitim veren tüm öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. 3 çocuk annesi Meryem Doğan, kızının 3 yıldır okula gidemediğini, bu yıl da enfeksiyon riski nedeniyle eğitimine evde devam ettiğini anlattı. Doğan, "Esra lösemiyi yense de kontrolleri 3 yıl sürecek. Zaman zaman baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri oluyor. Enfeksiyon kapmasın diye okula gönderemiyoruz. Çocuğumuzun sağlığı ön planda. Bacakları ağrıyor çabuk yoruluyor. Vücut direncinin yüksek olması önemli. Çok zor günler geçirdik. Allahıma çok şükür, Esra hepsini atlattı. Geçen yıl 6 öğretmen eve geldi. Esra hassas, onun sağlığı daha önemli. Dersleri de önemli ama önce sağlık. Kızıma sonsuz güvenim var. Önce sağlığına kavuşacak sonra derslerine sıkı sıkı sarılacak" dedi.

Baba Hakkı Doğan tedavi sürecine destek veren öğretmenlere teşekkür ederek, "Zor zamanlarda hem öğretmenler hem doktorlar bize destek oldu. Biliyorum ki Esra tamamen iyileşecek ve okuluna dönecek. Şükürler olsun bu mucizeyi yaşadık. Kızımın diploma alıp mesleğine başladığı günleri göreceğimizden eminim" dedi. HEM ÖĞRETMENİ HEM ARKADAŞI OLDU Esra Doğan'a sınıf ortamı oluşturulan salonda yaklaşık 2 yıldır eğitim veren öğretmeni Çayan Arıkan da başarılı öğrencisine, karnesini ve iftihar belgesini teslim etmenin mutluluğunu yaşadı. Esra'nın çok başarılı, istekli bir çocuk olduğuna dikkat çeken Arıkan, şöyle konuştu: "Hem sağlık yönünden hem de eğitim yönünden azimli bir çocuk. Bir sürü zorluğu birlikte başardık. Kızımız iftihar belgesi almaya hak kazandı. Esra'nın 7 gün 24 saat yanındayız. Ona kızım gibi davranıyorum. Ders dışında birlikte vakit geçiriyoruz. Sosyal hayatına destek oluyorum. Birlikte kütüphaneye gidiyoruz. Karnesi çok iyi. İftihar belgesi almayı hak etti." HEDEFİ AŞÇI OLMAK