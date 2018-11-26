Evinin terasında içki imal eden kişi tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde evinin terasında içki imal ettiği ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi sanayi sitesinde bir iş yerinde kaçak içki satıldığını tespit eden polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli A.İ'nin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada terastaki bir bölümde içki üretildiği belirlendi.

Operasyonda 708 şişe içki ile 2 bin 280 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

