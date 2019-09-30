Evinin terasında uyurken şoku yaşadı! Acı içinde...

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla rasgele ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in sırtına isabet etti. Acı içinde uyanarak bağıran Çelen'i gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çelen, gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)