Evinin terasını uyuşturucu bahçesi yapmış

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaklaşık 1 ay havadan drone ile takip edilen ve binanın terasında saksıların içinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen O.M. (65), jandarma ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Gölcük Halıdere Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan eve jandarma ve polis ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. 1 ay süren takipte drone ile havadan yapılan kontrollerde saksıların içerisine ekilen hint kenevirleri görüldü. Eve baskın yapan jandarma ve polis ekipleri, 2 kilo 70 gram esrar, 265 gram hint keneviri tohumu, saksılara ekilen 33 kök hint keneviri, kurutulmaya bırakılan 12 kök hint keneviri ve 610 gram ayıklanmış yaprak uyuşturucu madde ele geçirdi. O.M. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza
İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
Öğretmenden herkesi şaşkına çeviren hareket!
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum