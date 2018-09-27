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Evinin terasını uyuşturucu bahçesi yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaklaşık 1 ay havadan drone ile takip edilen ve binanın terasında saksıların içinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen O.M.

Evinin terasını uyuşturucu bahçesi yapmış

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yaklaşık 1 ay havadan drone ile takip edilen ve binanın terasında saksıların içinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen O.M. (65), jandarma ve polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Gölcük Halıdere Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan eve jandarma ve polis ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. 1 ay süren takipte drone ile havadan yapılan kontrollerde saksıların içerisine ekilen hint kenevirleri görüldü. Eve baskın yapan jandarma ve polis ekipleri, 2 kilo 70 gram esrar, 265 gram hint keneviri tohumu, saksılara ekilen 33 kök hint keneviri, kurutulmaya bırakılan 12 kök hint keneviri ve 610 gram ayıklanmış yaprak uyuşturucu madde ele geçirdi. O.M. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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