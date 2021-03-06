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  4. Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine atıp intihar girişiminde bulundu

Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine atıp intihar girişiminde bulundu

06.03.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 7.

Antalya’da 7. katta önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’ndeki bir apartmanın 7. kat dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ünal O, pencere ve balkondan ev eşyalarını bahçeye attı. Bahçeye televizyon, masa, halı, sandalye, vantilatör gibi eline ne geçtiyse zemine atan Ünal O, bir süre sonra kendi balkona çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Zaman zaman balkonda kitap parçalarını savuran Ünal O, için devreye polis ve sağlık ekipleri girdi. Ünal O, içeri giren polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek zemine indirildi. Şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan şahsın pencere ve balkona çıkıp eşyaları attığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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