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Evinin tuvaletinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Evinin tuvaletinde ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, Enis Ayyıldız (45), yalnız yaşadığı evinin tuvaletinde ölü bulundu.
Demir doğrama atölyesi sahibi Enis Ayyıldız işe gitmeyince, çalışanları durumu yakınlarına haber verdi. Bugün saat 13.30 sıralarında Adatepe Mahallesi 3 Sokak'taki eve gelen Ayyıldız'ın ağabeyi, polis ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla içeri girdi. Ayyıldız, evin tuvaletinde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayyıldız'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Evinin tuvaletinde ölü bulundu

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