'Evinin ustası' kadınlar

KADINLARA ELEKTRİK VE SU TESİSATI EĞİTİMİ

'Evimin Ustasıyım' projesi hakkında bilgi veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak kadınlar için yararlı projeler geliştirdiklerini anlattı. Başkan Uysal, "Bir ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Tesisatçı, ara eleman bulmak günümüzde zorlaştı. Doyasıyla sorunu en çok yaşayan kadınlar. Projeyi Kadın Aile Müdürlüğümüz tasarladı. Kadınların evde yaşadığı zorlukları eğitim vererek çözmeye çalışıyoruz. Şu an elektrik ve su tesisatının temel eğitimleri veriliyor. Bundan sonraki eğitimlerde boya, badana, alçı gibi konularda eğitim verilecek. Talep çok yoğun. 4 yıllık üniversite mezunumuz çok fazla ama ara eleman sıkıntısından dolayı bu işlerde evde kadın sorun yaşayabiliyor. Bu yüzden kadınlara doğrudan eğitim veriyoruz" diye konuştu.

'ERKEKLERE MÜNHASIR GİBİ GÖRÜLEN İŞLERİ KADINLAR DA YAPABİLİR'

Kadının işgücü olarak, geçmişte erkeğin yapmasına alışılan alanlara kaydığını belirten Uysal, bu düşüncenin toplumda çok geciktiğini anlattı. Başkan Uysal, "Dünyaya baktığınızda kadınlar bu işleri yapabiliyor. Kadınlar birçok yerde şoförlük ve ustalık yapıyor. Erkeklere münhasır gibi görülen bu işlerin çoğunu kadınlar da yapabilir. Biz de belediye olarak bu duruma adapte oluyoruz" dedi.