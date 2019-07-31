Evinin yanına yapılan köprülü kavşak nedeniyle hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Trabzon'da evinin bitişiğinde inşa edilen köprülü kavşağın ortaya çıkardığı olumsuz etkiler sonucu taşınmazının değer kaybettiğini iddia eden bir kişi, zararın giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Köprülü kavşak yüzünden başvurucunun taşınmazında değer kaybı oluştuğunun derece mahkemelerince açık şekilde tespit edildiği vurgulanan gerekçede, "Bu yüzden uğranılan zararların giderilmemesi ise başvurucuya önemli bir külfet yüklemektedir. Söz konusu idari eylemle başvurucunun taşınmazında böyle bir zarara yol açıldığı ortada olduğuna göre mülkiyet hakkının korunmasının devlete yüklediği pozitif yükümlülükler çerçevesinde bu zararın giderilmesi gerekir." denildi.

