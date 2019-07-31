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Evinin yanına yapılan köprülü kavşak nedeniyle hak ihlali kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, evinin bitişiğine inşa edilen köprülü kavşak dolayısıyla taşınmazı değer kaybeden başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, evinin yanına inşa edilen köprülü kavşak nedeniyle taşınmazı değer kaybeden başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Trabzon'da evinin bitişiğinde inşa edilen köprülü kavşağın ortaya çıkardığı olumsuz etkiler sonucu taşınmazının değer kaybettiğini iddia eden bir kişi, zararın giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurunun reddedilmesi üzerine İdare Mahkemesinde dava açan kişi, kavşak nedeniyle trafik gürültüsü ve kirliliğinin arttığı, ayrıca taşınmazının önünün kapandığı gerekçeleriyle maddi tazminat istedi.

Mahkemenin davayı reddetmesi ve kararın kesinleşmesi üzerine kişi Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere karar örneğinin Trabzon İdare Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

- Gerekçeden

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, açılan dava sonucu derece mahkemelerince başvurucunun taşınmazında köprülü kavşak yapımı nedeniyle yüzde 10 oranında değer kaybı olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Köprülü kavşak yüzünden başvurucunun taşınmazında değer kaybı oluştuğunun derece mahkemelerince açık şekilde tespit edildiği vurgulanan gerekçede, "Bu yüzden uğranılan zararların giderilmemesi ise başvurucuya önemli bir külfet yüklemektedir. Söz konusu idari eylemle başvurucunun taşınmazında böyle bir zarara yol açıldığı ortada olduğuna göre mülkiyet hakkının korunmasının devlete yüklediği pozitif yükümlülükler çerçevesinde bu zararın giderilmesi gerekir." denildi.

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Anayasa Mahkemesi köprülü kavşak Mülkiyet Hakkının İhlali

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