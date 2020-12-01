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  4. Evinin yanışını ağlayarak izledi

Evinin yanışını ağlayarak izledi

01.12.2020 13:23 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

Kayseri’de Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Evden çocuklarıyla birlikte sokağa çıkan kadın, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini ağlayarak izledi.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Kürşad Sokak’ta Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken, yangının çıktığı evden çocukları ile birlikte kendini dışarı atan kadın, yangın söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.
Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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