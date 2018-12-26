HABER

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 23:04 | Son Güncelleme

Aydın'da çıkan yangında iki katlı evde hasar oluştu - Ev sahibi Seran Kemer: - "Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım"

Aydın'da iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairesi kullanılamaz hale gelen kadın yangını gözyaşlarıyla izledi.

Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çatısını tamamen saran ve ikinci kata sıçrayan alevleri güçlükle söndürebildi.

Gözyaşları içerisinde olayı izleyen Seran Kemer'i komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Kemer, işten geldikten sonra uyuduğunu anlatarak, "Yatıyordum. Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
İstanbul yeni yıla hazırlanıyorİstanbul yeni yıla hazırlanıyor
Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybettiZonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ev gözyaşı yangın

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Fatih Portakal'a tehdit: Dişlerini sıkarak bekleyen yüzde 52 var

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 işçi hayatını kaybetti

Meclis'te RTÜK tartışması!

Meclis'te RTÜK tartışması!

12 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

12 ilde eğitime kar engeli!

Ankara'da 28 araçlı zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara'da 28 araç birbirine girdi

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen açıklaması: İnsanlık suçu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası açıklama

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.