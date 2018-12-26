Evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi

Aydın'da iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairesi kullanılamaz hale gelen kadın yangını gözyaşlarıyla izledi.

Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çatısını tamamen saran ve ikinci kata sıçrayan alevleri güçlükle söndürebildi.

Gözyaşları içerisinde olayı izleyen Seran Kemer'i komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Kemer, işten geldikten sonra uyuduğunu anlatarak, "Yatıyordum. Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

