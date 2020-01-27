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  4. Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

Evinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da 6.8’lik depremde yan yatan bina bugün iş makineleriyle yıkıldı.

Elazığ’da 6.8’lik depremde yan yatan bina bugün iş makineleriyle yıkıldı. Evde oturan kadın, evin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi.
3 bloktan oluşan Dilek Apartmanı’nın iki bloğu yıkılmış bir bloğu ise yan yatmıştı. Kayma tespit edilen yan yatmış blok kurtarma ekipleri tarafından iş makineleriyle bugün kontrollü şekilde yıkıldı. Depremin yaşandığı gün evde olmayan Aysun Özdoğan evinin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi. Gözyaşları içerisinde evinin yıkıldığını izleyen kadını babası sakinleştirdi.

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