Eviniz çok kirliyse ve bu size artık stres veriyorsa, bu ürünleri mutlaka keşfetmelisiniz

Her köşesi kir içinde olan bir evi temizlemek korkutucu gelse de sandığınız kadar zor değil. Sıkı bir temizlik ve doğru ürünlerle bu işin üstesinden gelmek mümkün. Öncelikle temizlik geniş için bir vakit belirleyip ardından eksiksiz bir ihtiyaç listesi yapmak, doğru bir başlangıç olabilir. Böylece çok daha motive bir şekilde işinize odaklanabilirsiniz. Temizlik araç gereçleri hakkında fazla bilgi sahibi değilseniz yazımız, liste hazırlarken size büyük kolaylık sağlayabilir. Tek yapmanız gereken listeye göz atmak. Haydi, başlayalım!

1. Domol Fırın & Izgara Temizleyici Köpük’le en ağır lekelere veda edin

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Fırında çeşit çeşit yemek, poğaça ve börek yapmak çok keyifli ancak temizliği için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Fırına damlayan yağ lekeleri ve dökülen yemek artıkları, fırının kirle kaplanmasına neden olur. Köpük forma sahip Domol Fırın & Izgara Temizleyici Köpük, ovalamaya gerek kalmadan fırınınızdan kirleri söküp atar. Ürünü fırının iç ve dış yüzeyi için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zorlu yağ lekelerini kısa sürede yok ederek geride parlak bir görünüm bırakan ürünü; tava, sac, davlumbaz, ızgara, tencere ve çaydanlık gibi ürünleri temizlemek için de tercih edebilirsiniz.

2. Hem pratik hem işlevsel: Molto Mikrofiber Toz Alma Fırçası

Toz almayı sıkıcı bulan biriyseniz hem ıslak hem kuru kullanılabilen Molto Mikrofiber Toz Alma Fırçası’yla tanışmanın zamanı gelmiş olabilir. Mikrofiber özelliğe sahip püsküllü fırça, yüzeyde bulunan tozlara tutunarak etkili bir temizlik yapar. Eğilip bükülebilen formu sayesinde çıkıntılı ve dar yüzeylere ulaşmanızı kolaylaştırır. Ürün, hassas yüzeylerde herhangi bir zarara neden olmaz. İster arabada ister evde, bilgisayar klavyesi ve kalorifer petekleri dâhil tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Toz alma işlemi bittikten sonra mikrofiber fırçayı yıkayarak bir sonraki temizlik için hazır duruma getirebilirsiniz.

3. Halıdaki lekelere profesyonel çözüm: Bissell Spotclean Pro

Halı ve koltuklarda oluşan lekeler, tam bir baş belası! Özellikle çocuklarınız varsa sonuç kaçınılmaz. Öyleyse Bissell Spotclean Pro ile bu sorunu çözmeye hazır olun. Minimal tasarıma sahip ürün, 750 w güçlü performansıyla halı ve döşemelerdeki lekeleri hızlıca yok eder. Üstelik sadece evinizde değil, arabanızda da harika sonuç verir. Günlük oluşan lekelerde 15 cm uzunluğundaki leke çıkarıcı fırça başlığını kullanabilirsiniz. İdeal uzunluğa sahip hortum, temizlik esnasında manevra yapmanızı kolaylaştırır. Ürün, 8 cm uzunluğunda zorlu leke çıkarıcı fırça başlığı ve deneme paketi Bissell temizlik deterjanı ile gelir.

4. Cam ocakları temizlemek Scotch-Brite Cam Ocak Temizleme Pedi ile çok daha kolay

Cam, seramik veya indüksiyon ocak kullananları buraya alalım. Ocaklarınızı pratik ve zahmetsiz bir şekilde temizlemek ister misiniz? Öyleyse Scotch-Brite Cam Ocak Temizleme Pedi’ne bir şans vermenizi öneririz. Ürünün en güzel yanı, hiçbir deterjana ihtiyaç duymadan temizlik yapmanıza imkân tanıması. Böylece deterjanların cildi tahriş eden etkisinden ocaklarınızı koruyabilirsiniz. 3M yenilikçi mikro-doku teknolojisine sahip ürün, biraz suyla ıslatılarak cam yüzeyi tüm lekelerden arındırır. Talimatlara uyarak kullanıldığı takdirde yüzeyde herhangi bir çiziğe neden olmaz ve harika sonuç verir.

5. Temizlik yaparken keyif almak için: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Temizlik denilince tüm keyfiniz kaçar mı? Öyleyse Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti’yle mutlaka tanışmalısınız. Tüm yüzeylerde kullanılabilen ürün, pedallı tasarımıyla mopu eğilmeden sıkmanıza imkân verir. Sıçramayı önleyen mekanizmasıyla da sıkma esnasında suyun üzerinize veya etrafa saçılmasını engeller. Zemindeki toz ve lekelere yapışarak etkili bir temizlik yapan mikrofiber paspas, üçgen tasarımı sayesinde tüm köşelere kolayca ulaşmanızı sağlar. Temizlik sonrası dilerseniz mikrofiber bezi çamaşır makinesinde yıkayarak steril hâle getirebilirsiniz. Ergonomik bir temizlik için 130 cm’ye kadar uzayabilen teleskobik sapı boyunuza göre ayarlamayı unutmayın.

6. Kärcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi’yle bakterileri yok edin

Düzenli temizlenmeyen bir evde bakteri oluşumuna sık rastlanır. Bu sorunla baş etmenin en etkili yolu, bakterileri %99.9 oranına kadar yok eden Kärcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi! 3.5 bar gücünde buhar çıkışı sağlayan makine, banyodan mutfak dolaplarına kadar tüm sert zeminlerde kullanım imkânı verir. Ayrıca döşeme ve halılar için de halı başlığı bulunur. İşlem sırasında ihtiyaç oldukça su tankına su ekleyerek kesintisiz bir buhar çıkışı sağlayabilirsiniz. Buhar tabancasının üzerinde bulunan çocuk kilidi ise temizlik esnasında olası kazaların önüne geçerek güvenli bir ortam oluşturur.

7. Dyson V12 Detect Slim Absolute Kablosuz Süpürge’den hiçbir toz kaçamaz

Kablosuz süpürge, pratik kullanımıyla temizlikte büyük kolaylık sağlayan ürünlerden biri. Peki, daha önce hem kablosuz hem güçlü bir süpürgeyle tanıştınız mı? Lazer özelliğiyle gözle görünmeyen tozları yakalayan Dyson V12 Detect Slim Absolute Kablosuz Süpürge, yüksek emiş gücüyle profesyonel bir temizlik yapar. Üstelik emiş gücü 60 dk’ya kadar azalmadan devam eder. Kesintisiz bir temizlik için dilerseniz ek batarya satın alarak batarya değişikliği yapabilirsiniz. Süpürgenin üzerinde yer alan LCD ekrandan temizlik durumunu inceleyebilir, 3 farklı çalışma modundan dilediğinizi ayarlayabilirsiniz.

8. Duş kabinindeki su lekelerine Duşsil Duşakabin Temizleyici’yle son verin

Duş kabini camını temizlemek epey bir maharet ister. “Ne yaparsam yapayım, olmuyor!” dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız, yoğun çabaya rağmen lekelerin aynı şekilde kaldığını görmek gerçekten sinir bozucu. Öyleyse Duşsil Duşakabin Temizleyici’yle bu duruma son verelim. Polimer teknolojisiyle üretilen temizleyici, içerdiği etken maddeler sayesinde yüzeydeki su ve kireç gibi lekeleri söküp atar. Aynı zamanda etkisini uzun süre devam ettirir. Temizleyici sadece duş kabini yüzeyini değil; lavabo, ayna, fayans gibi farklı alanları da pırıl pırıl yapmanızı sağlar. Ürünün özellikle sararmış bataryalar için çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.

9. ALMAK Zemin Fırçası’yla çok yönlü temizlik

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Yüzeylerde biriken kireç ve leke gibi kalıntıları temizlemeye yarayan harika bir önerimiz var. ALMAK Temizlik Fırçası hem kazıma hem fırçalama işlevini yerine getiren çok yönlü bir ürün. Banyo, mutfak, balkon gibi tüm zeminlerde kullanılabilen fırça; güçlü silikon kılları sayesinde etkili bir temizlik yapar. Paslanmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden üretildiği için suyla teması sorun oluşturmaz. Böylece uzun yıllar size eşlik eder. Ayarlanabilir sap kısmı ergonomik kullanım sağlar. 120° döner fırça başlığı ise dar köşeleri temizlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca fırçaya dolanan saç ve kıl gibi tüyleri, çıkarıcı aparatla temizleyebilirsiniz.

10. Ev akarlarına karşı LILAODA Ultraviyole Elektrikli Süpürge ile harekete geçin

Gözle görülür tozları temizlemek kolay. Peki, ya görünmeyenler? Toz akarı diğer bir adıyla mayt, evdeki en tehlikeli alerjenlerden biri. En çok yatak ve yastık gibi tekstil yüzeylerde bulunur. Parazitlerden kurtulmanın etkili yolu ise LILAODA Ultraviyole Elektrikli Süpürge. UV ışın teknolojisine sahip ürün, toz akarlarını anında yok eder ve kalıntıları derinlemesine temizler. Ayrıca yüzeydeki nemi ortadan kaldırarak akarlar için elverişsiz bir ortam oluşturur. HEPA filtresi sayesinde en küçük tozu bile yakalayan süpürge, tozları içine hapsederek temiz hava çıkışı sağlar.