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'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, koronavirüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi.

YUMRUKLU SALDIRI

Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi koronavirüs doktor

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