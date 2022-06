Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Android akıllı TV'ler, birçok akıllı uygulamanın geniş televizyon ekranında kullanılmasını sağlıyor. Aynı şekilde film ve dizi için kolaylıkla YouTube ve Netflix'e bağlanabilen Android akıllı TV'ler, geniş ekranları ve kaliteli donanımlarıyla eşsiz bir seyir keyfi yaşatıyor. Android akıllı TV'lerin sinema kalitesinde ses ve görüntü sunan, oyun konsollarına kolayca uyum sağlayan ve sesle kontrol edilebilen birçok çeşidi bulunuyor. Hazırsanız bu modelleri keşfedelim!

1. Hassas renk tonları: Sony BRAVIA KD65X81J 65 inç 164 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV

Android TV yorumlarında sıklıkla övülen Sony BRAVIA KD65X81J 65 inç 164 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart TV, akıllı özelliklerinin yanı sıra üst düzey görsel kalitesi sayesinde kullanıcılarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Ürünün 65 inç genişliğindeki dev ekranı, 4K çözünürlüklü yüksek görüntü kalitesi sunabiliyor. Google Smart TV özelliği sayesinde birbirinden eğlenceli oyunlar oynanmasına imkân tanıyan TV, kaliteli görselliği ile oyun deneyimini ideal seviyelere yükseltiyor. Modelin TRILUMINOS PRO ekran özelliği ve HDR işlemci X1 teknolojisi, TV ekranında 1 milyardan fazla renk seçeneğinin görülmesini sağlıyor.

2. Kesintisiz eğlence: Philips 55PUS7906 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

En iyi Android TV uygulamalarına sahip Philips 55PUS7906 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, kullanıcılarına gün boyu çeşitli film, müzik ve oyun aktiviteleri sunuyor. Dolby desteği sayesinde video ve müziklerde inanılmaz ses kalitesi sunan model, kullanıcılarından tam not alıyor. Ürünün çeşitli oyun konsollarıyla etkileşime her an hazır olması, önemli özellikleri arasında bulunuyor. Böylece model, oyun oynanırken düşük gecikme süresi sunarak oyunculara keyifli anlar yaşatıyor. Ürünün 4K Ultra HD görüntü kalitesi ekrandaki her ayrıntının net şekilde görülmesini sağlıyor.

3. Her ihtiyaca uygun: Regal 50R754UA9 50 inç 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

"Android TV nedir?" ve "Android TV ne işe yarar?" soruları sıklıkla soruluyor. Regal 50R754UA9 50 inç 126 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, Android destekli çeşitli Google uygulamalarına kolayca erişim sağlayabiliyor. Google Play Store'da birbirinden keyifli oyunların dev televizyon ekranında oynanmasını sağlarken Google Play Müzik uygulamasıyla en sevilen şarkı ve klipleri pratik şekilde kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca internet desteği de cabası! Modelin en önemli özelliği, sesli komut teknolojisini desteklemesi. Böylece cihaz, kumandaya ihtiyaç duymadan kontrol edilebiliyor.

4. Ultra ince tasarım: Nordmende NM55F350 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Büyük ekranlı Android TV en ucuz modeller arasında bulunan Nordmende NM55F350 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, uygun fiyat ve kaliteyi aynı modelde buluşturuyor. Sıklıkla en iyi Android TV 2022 listelerinde önerilen ürün, birbirinden kaliteli özelliklere sahip. Modern tasarımıyla göz dolduran model, ince tasarımlı çerçeveleri sayesinde seyir keyfini iyileştirdiği gibi zarif bir görünüm sunuyor. 4 çekirdekli işlemci kullanan Smart TV, hızlı ve performanslı bir TV deneyimi yaşatıyor. Telefon ve tablet gibi akıllı cihazların kabloya ihtiyaç duymadan TV ekranına görüntü aktarmasına imkân tanıyor. Kablosuz klavye ve mouse desteği sunması, ürüne dair önemli ayrıntılardan biri.

5. Başarılı enerji tasarrufu: AWOX B206500S 65 inç 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Android TV önerisi isteyenlere sıklıkla AWOX B206500S 65 inç 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV tavsiye ediliyor. Zarif ve şık tasarımıyla her evin salonuna kolayca uyum sağlayan model, 65 inç boyutundaki geniş ekranıyla film izlerken ve oyun oynarken büyüleyici bir deneyim sunuyor. Ürünün geniş hafızalı uydu alıcısı, sevilen birçok kanalın kolaylıkla kaydedilmesini sağlıyor. Yenilikçi ve akıllı özellikleri sayesinde birçok farklı uygulamaya kolayca erişim sağlayan model, enerji tasarrufu özelliğiyle elektrik faturalarına olumlu şekilde katkıda bulunuyor.

6. Üstün kalite: Philips The One 58PUS8505/62 58 inç Ultra HD LED Android TV

Dolby Vision ve Dolby Atmos özellikleriyle adından söz ettiren Philips The One 58PUS8505/62 58 inç Ultra HD LED Android TV, sinema standartlarında ses ve görsellik sunarak evlere yeni bir soluk kazandırıyor. Android özellikleri sayesinde kolaylıkla Google Play mağazalarına erişim sunan model, sevilen uygulamaların kullanılmasını sağlamasının yanı sıra geniş çeşitlilik sayesinde yeni uygulamaların da keşfedilmesini sağlıyor. Arka kısımdaki akıllı LED aydınlatmaları sayesinde film ve oyunların ritmine göre ekran renklerini dışarıya yansıtabiliyor. Bu sayede film ve oyun saatleri dolu dolu geçiyor.

7. Kusursuz görsellik: Vestel 43UA9600 43 inç 4K Android TV

Kullanıcılarına keyifli ve kaliteli bir seyir deneyimi yaşatan Vestel 43UA9600 43 inç 4K Android TV kurulumu son derece basit. Bu sayede ürün, eve girdiği anda kolayca hazırlanıp film ve dizi seyretmenin yanı sıra oyun oynamak için de kullanılabiliyor. Google Play Store desteği sayesinde sevilen birçok oyunun televizyon ekranında keyifle oynanmasını sağlıyor. akıllı TV; sevilen film, dizi ve oyun tercihlerini analiz ederek kullanıcıya benzer öneriler sunabiliyor. Ürünün cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilmesi, diğer önemli özellikleri arasında bulunuyor.

8. Gerçek renk kalitesi: TCL 50C725 50 inç 4K Ultra HD Android Uydulu QLED TV

"En iyi Android TV hangisi?" sorusu sorulduğunda başarıyla bir adım öne çıkan TCL 50C725 50 inç 4K Ultra HD Android Uydulu QLED TV; 50 inç genişliğindeki büyük ekranı, Ultra HD görüntü kalitesi ve 4K çözünürlük değeri sayesinde üst düzey görsellik yaşatıyor. Renk kalitesiyle öne çıkan ürün, hızlı geçiş yapan sahnelerin bulanıklaşmadan net bir renk kalitesinde izlenmesini sağlıyor. Ürünün önemli bir özelliği, sesle kontrol edilebilmesi. Böylece kumandaya ihtiyaç duymadan kanal değişikliği, ses ayarı ve uygulama geçişleri yapılabiliyor.

9. Eğlencenin kapısını aralayın: Toshiba 32LA3B63DT 32 inç 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV

Android TV tavsiye 2021 seçenekleri arasında öne çıkan Toshiba 32LA3B63DT 32 inç 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Android Smart LED TV, Prime Video ve Netflix gibi sevilen dizi ve film uygulamalarını kolayca erişebiliyor. Modelin Full HD kalitesindeki görselliği, dizi ve film izlemeyi daha eğlenceli hâle dönüştürüyor. Birbirinden başarılı Android TV özellikleri sayesinde iyileştirilmiş oyun ve sinema özellikleri sunan cihaz, eğlenceli anların doyasıya yaşanmasını sağlıyor. Screen Share özelliği bulunan ürün, cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlardaki görüntüyü kolaylıkla TV ekranında izletebiliyor.

10. Muhteşem deneyim: ONVO OV55350 55 inç 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Ev salonunda gerçek bir sinema deneyimi yaşamak isteyenlerin tercihi büyük ekranlı akıllı TV'lerden yana oluyor. 55 inç genişliğindeki ekranıyla kullanıcılarını mest eden ONVO OV55350 55 inç 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV; başarılı işlemcisi sayesinde renk kalitesi, ses optimizasyonu ve görüntü performansı arasındaki dengeyi başarıyla kurarak nefes kesici bir seyir deneyimi sunuyor. WiFi özelliği sayesinde kablosuz internet keyfi yaşatan akıllı TV, film izlemek ve oyun oynamak için birçok farklı uygulamaya kolayca bağlanabiliyor. Ayrıca üründe kulaklık çıkışı da bulunuyor.