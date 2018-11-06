Eviniz sizi zehirliyor olabilir: Hava kalitesini artırmanın 5 yolu

Dünya genelinde kirli hava her yıl 7 milyon kişiyi öldürüyor ve bundan kaçış yokmuş gibi görünüyor. Sadece nefes almak her 10 kişiden 9'unu hastalık riskini, felç geçirme ihtimalini, solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer kanseri olasılığını artırıyor. Mikroskobik düzeydeki kirli hava partikülleri her yerdeler ve bize zarar vermeye devam ediyorlar, özellikle de kapalı mekanlardayken. ABD Çevre Koruma Kurumu'nun araştırmasına göre, kapalı mekanlardaki hava kirliliği sıklıkla dış mekanlardan 2 ila 5 kat daha fazla. Dünya genelinde hava filtreme teknolojisi düzenekleri satan Airlabs'ın baş bilim uzmanı Matthew S Johnson durumu "İç mekandaki havada dışarda ne kirlilik varsa o var, onun üzerine bir de içerideki yemek pişirmeyi, temizlik malzemelerinden ve yapı malzemelerinden yükselen gazları ekleyin." diyerek açıklıyor. Ancak, evinizdeki havanın kalitesini artırabilmek için yapabileceğiniz şeyler de var. İşte evde kaliteli hava için yapabileceğiniz 5 şey; 1. Hava dolaşımını geliştirin Hava dolaşımının istenen düzeyde olmaması, kirli maddelerin havada kalmasına ziin veriyor.

Hindistan'daki Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü'nden R. Suresh "Alerjiniz yoksa ve aşırı bir hava durumu beklemiyorsanız, kapı ve pencerelerinizi günde en az 2-3 defa açın." diyor. Alerjiniz varsa veya aşırı bir hava durumu bekleniyorsa, filtreli bir klima tavsiye ediliyor. Yemek pişirirken ya da banyo yaparken aspiratör açmak zehirli partiküllerin atılmasını ve nemin azaltılmasını sağlayabilir. 2. Evinizi kapalı mekan bitkileriyle doldurun Bu pahalı hava filtrelerine verecek paranız yok mu? Siz de evinizi bitkilerle şenlendirebilirsiniz. Bazı bitkiler zehirli maddeleri havadan temizleyebiliyor ve R. Suresh "kapalı mekan kirliliğinde umut vaat eden, ekonomik bir çözüm gibi göründüklerini" söylüyor. Bazı uzmanlar, bu teoriyi destekleyecek yeterli çalışma olmadığını söylüyor, ama en azından çiçekler moralinizi düzeltebilir. Evde çiçek yetiştirmeye yeni başlayanlar için, kapalı mekanlarda yetiştirebilecekleri çiçek önerileri; Salon Palmiyesi** :** Kapalı mekanlarda yetiştirmesi en kolay palmiyelerden biri. Nasa'nın Temiz Hava Araştırması'nda hava temizleme kabiliyetlerine en yüksek puan verilen bitki.

:** Kapalı mekanlarda yetiştirmesi en kolay palmiyelerden biri. Nasa'nın Temiz Hava Araştırması'nda hava temizleme kabiliyetlerine en yüksek puan verilen bitki. Şeytan Sarmaşığı: Bu kapalı mekan sarmaşığını büyütmek ve bakmak kolay. Başlıca faydası: Sentetik boya ya da halılardan havaya karışan "Uçucu Organik Maddeleri" (VOC) temizler.