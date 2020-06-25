Evinizde birçok meyve ve sebzeyi topraksız yetiştirebilirsiniz! Masraflarınız azalacak...

Bildiğimiz gibi bitkilerin yaşayabilmek için temel gereksinimleri var. Bu ihtiyaçlarını toprak aracılığıyla giderirler. Evlerimizde kullanacağımız topraksız tarım yöntemiyle beraber bitkiler, ihtiyaç duydukları besin elementlerini topraktan değil, besin solüsyonlarından alır. Bunların yanında ortam sıcaklığı da çok önemli. Böylece toprak olmadan yaşamlarını sürdürürler.

EVDE TOPRAKSIZ YETİŞEBİLEN BİTKİLER

Marul

Toprak olmadan yetiştireceğimiz ilk bitkinin marul olması müthiş olur. Yalnızca su kullanarak ve kazık bağlamadan yetiştireceğimiz bu bitki, ayrıca sığ bir kök sistemine sahip. Bu yüzden derin bir saksı bulmamıza da gerek yok. Besini belirli periyotlar halinde solüsyonlar şeklinde verirsek bu bitki 30 gün gibi bir sürede olgunlaşabilir ve biz de afiyetle yiyebiliriz.

Ispanak

Ispanağı yetiştirmek için, birkaç tutam ıspanak yaprağı gayet yeterli olacaktır. Ayrıca az miktarda su kullanmak ıspanak için yeterli olacak ve filizlendikten sonra gözümüzü onun üstünde tutmamız çok iyi olacak. Ispanağın büyüme süresi ise yaklaşık 60 gün.