Evinizde birçok meyve ve sebzeyi topraksız yetiştirebilirsiniz! Masraflarınız azalacak...

Bildiğimiz gibi bitkilerin yaşayabilmek için temel gereksinimleri var. Bu ihtiyaçlarını toprak aracılığıyla giderirler. Evlerimizde kullanacağımız topraksız tarım yöntemiyle beraber bitkiler, ihtiyaç duydukları besin elementlerini topraktan değil, besin solüsyonlarından alır. Bunların yanında ortam sıcaklığı da çok önemli. Böylece toprak olmadan yaşamlarını sürdürürler.
Toprak olmadan yetiştireceğimiz ilk bitkinin marul olması müthiş olur. Yalnızca su kullanarak ve kazık bağlamadan yetiştireceğimiz bu bitki, ayrıca sığ bir kök sistemine sahip. Bu yüzden derin bir saksı bulmamıza da gerek yok. Besini belirli periyotlar halinde solüsyonlar şeklinde verirsek bu bitki 30 gün gibi bir sürede olgunlaşabilir ve biz de afiyetle yiyebiliriz.
Ispanak
Ispanağı yetiştirmek için, birkaç tutam ıspanak yaprağı gayet yeterli olacaktır. Ayrıca az miktarda su kullanmak ıspanak için yeterli olacak ve filizlendikten sonra gözümüzü onun üstünde tutmamız çok iyi olacak. Ispanağın büyüme süresi ise yaklaşık 60 gün.
Çilek
Çileklerin belki de en kötü özelliği mevsimsel olmalarıdır. Topraksız bitki yetiştirme yöntemiyle, tüm yıl boyunca yemeye hazır bir çilek mahsulüne sahip olabilirsiniz. Bu süre de yaklaşık olarak 60 gün civarı.
Dolmalık Biber
Biber, diğer bitkilere göre yetiştirmesi biraz daha zor olan bir bitki. Tam boyuna ulaşmadan biberi budamamız faydalı olacaktır. Ilık hava koşullarında tutmamız, dolmalık biberlerin daha hızlı büyümesini sağlayabilir. Oluşma süresi ise 90 güne yakın sürebilir.
Şanslı Bambu
Bu bitki çeşidi çok dayanıklı olmasıyla bilinir. Sadeliğiyle öne çıkan bu bitkiyi, çalışma masasına veya evin farklı yerlerine dekor olarak koyabiliriz. Bu bitkiyi yetiştirmemiz için ihtiyacımız olan şeyler, su ve bitkileri düz tutmak için gerekli olan çakıl. Aydınlık bir yerde tutmamız da bitki için faydalı olacaktır.
Ada çayı
İstanbul'a ilk kez Marmara Adası'ndan getirildiği için ada çayı olarak adlandırılmış olan bu bitki, birçok sağlık problemine de iyi gelir. Birkaç dalı alıp çok derin olmayan bir suyun içine koyuyoruz. Bu arada yaprakların da suyla temas etmemesine özen gösteriyoruz.
Nane
Sapı suda, yaprakları suyun üstünde olacak şekilde koyabiliriz. Kavanozun bol miktarda ışık almasına dikkat etmeliyiz. Suyunu da arada bir değiştirsek hiç de fena olmaz. Köklenme süreci birkaç gün ile birkaç hafta kadar sürebilir. Bitki büyüdükçe başka bir büyük kaba alabiliriz.
Orkide
Topraksız yetiştirebileceğimiz bir diğer bitki olan orkidenin köklerini sürekli nemli tutmamızda fayda var. 2 gün sulama, 5 gün dinlenme şeklinde bir periyot uygulayabiliriz.
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