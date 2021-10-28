Evinizde de sonbaharın güzelliklerini yaşayın! Sonbahara uygun en güzel dekorasyon fikirleri

Siz de sonbaharın kırmızı, turuncu, kahverengi ve yeşil renkleri ile evinize farklı bir hava katmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. İşte sonbahar dekorasyonuna dair bazı fikirler...
Sonbahar dekorasyonu yapmak için büyük bütçeler ayırmaya gerek yok. Küçük harcamalarla da sonbahar havasını evimiz getirmek mümkün.
Oturma odasındaki kırlentleri kiremit, sarı ve yeşil kırlent kılıfları ile değiştirebilirsiniz.
Halıları odanızın konseptine uygun kilimlerle değiştirebilir, yemek masasının üzerine koyacağınız bir mum ile dekorasyonu güzel sonbahar kokuları ile taçlandırabilirsiniz.
Sonbaharın temel renklerinden olan kahverengini duvara asacağınız tablolarda kullanabilirsiniz.
Banyolarda da sonbahara uygun dekorasyonlar yapmak mümkün.
Banyoda kullanılan havluları kiremit ve bej gibi renklerle değiştirebilirsiniz.
Benzer şekilde banyo paspaslarınızı değiştirebilirsiniz. Yaprak şeklinde bir tercih yapmak gerçekten etkili bir sonbahar görünümü oluşturur.
Ayna kenarına yapacağınız minik sarı ışıklı bir aydınlatma, sonbaharın sarısını banyoya taşımak için etkili bir yöntem.
Sonbaharın olmazsa olmaz simgelerinden biri bal kabağı. Bu simgeyi mutfak aksesuarlarında çokça kullanmak mümkün.
Bu mevsimlerde yeni tasarımları satışa sunulan kabak desenli kaseler, kupalar ve servis tabakları alınabilir.
Farklı renklerdeki yaprak desenli mutfak eşyaları da renk çeşitliliği için tercih edilebilir.
Kullanılan kurulama bezlerinde, mutfak havlularında ve peçetelerde de bu simgelerin baskılarını kullanarak konsepti tamamlamak mümkün.
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