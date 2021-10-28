Evinizde de sonbaharın güzelliklerini yaşayın! Sonbahara uygun en güzel dekorasyon fikirleri

Siz de sonbaharın kırmızı, turuncu, kahverengi ve yeşil renkleri ile evinize farklı bir hava katmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. İşte sonbahar dekorasyonuna dair bazı fikirler...

İŞE KÜÇÜK DOKUNUŞLAR İLE BAŞLAYIN

Sonbahar dekorasyonu yapmak için büyük bütçeler ayırmaya gerek yok. Küçük harcamalarla da sonbahar havasını evimiz getirmek mümkün.

Oturma odasındaki kırlentleri kiremit, sarı ve yeşil kırlent kılıfları ile değiştirebilirsiniz.

Halıları odanızın konseptine uygun kilimlerle değiştirebilir, yemek masasının üzerine koyacağınız bir mum ile dekorasyonu güzel sonbahar kokuları ile taçlandırabilirsiniz.

Sonbaharın temel renklerinden olan kahverengini duvara asacağınız tablolarda kullanabilirsiniz.

Son olarak aydınlık bir dokunuş yapmak için bej renklerinde vazolar tercih edebilir ya da son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz pumpas bitkisini bu konsepte ekleyebilirsiniz.

SONBAHAR ENERJİSİ BANYODA

Banyolarda da sonbahara uygun dekorasyonlar yapmak mümkün.

Banyoda kullanılan havluları kiremit ve bej gibi renklerle değiştirebilirsiniz.

Benzer şekilde banyo paspaslarınızı değiştirebilirsiniz. Yaprak şeklinde bir tercih yapmak gerçekten etkili bir sonbahar görünümü oluşturur.

Ayna kenarına yapacağınız minik sarı ışıklı bir aydınlatma, sonbaharın sarısını banyoya taşımak için etkili bir yöntem.

Eğer banyoda perde kullanıyorsanız perdeleri değiştirebilir ve ihtiyacınız varsa ceviz rengi ahşap düzenleyici satın alabilirsiniz. Ceviz rengi mobilyalar sonbaharı çağrıştıran sarı ve turuncu gibi renklerle muhteşem bir tamamlayıcı olur.

BAL KABAĞI HEM SOFRALARDA HEM DEKORLARDA