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Evinizde de sonbaharın güzelliklerini yaşayın! Sonbahara uygun en güzel dekorasyon fikirleri

28.10.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar denince akla dökülen yapraklar, tatlı bahar yağmurları, turuncudan kahverengiye çalan renkler ve dizi izlerken sarıldığımız battaniyeler geliyor. Havaların da soğuması ile birlikte evlerde daha çok vakit geçiriyoruz. Vakit geçirdiğimiz alanda iyi hissetmek ve mutlu olabilmek çok önemli. Evde huzurlu ve keyifli bir alan yaratmak birkaç küçük dokunuş ile mümkün. İşte detaylar...

Evinizde de sonbaharın güzelliklerini yaşayın! Sonbahara uygun en güzel dekorasyon fikirleri

Siz de sonbaharın kırmızı, turuncu, kahverengi ve yeşil renkleri ile evinize farklı bir hava katmak istiyorsanız, şimdi tam zamanı. İşte sonbahar dekorasyonuna dair bazı fikirler...

İŞE KÜÇÜK DOKUNUŞLAR İLE BAŞLAYIN

  • Sonbahar dekorasyonu yapmak için büyük bütçeler ayırmaya gerek yok. Küçük harcamalarla da sonbahar havasını evimiz getirmek mümkün.

  • Oturma odasındaki kırlentleri kiremit, sarı ve yeşil kırlent kılıfları ile değiştirebilirsiniz.

  • Halıları odanızın konseptine uygun kilimlerle değiştirebilir, yemek masasının üzerine koyacağınız bir mum ile dekorasyonu güzel sonbahar kokuları ile taçlandırabilirsiniz.

  • Sonbaharın temel renklerinden olan kahverengini duvara asacağınız tablolarda kullanabilirsiniz.

  • Son olarak aydınlık bir dokunuş yapmak için bej renklerinde vazolar tercih edebilir ya da son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz pumpas bitkisini bu konsepte ekleyebilirsiniz.

SONBAHAR ENERJİSİ BANYODA

  • Banyolarda da sonbahara uygun dekorasyonlar yapmak mümkün.

  • Banyoda kullanılan havluları kiremit ve bej gibi renklerle değiştirebilirsiniz.

  • Benzer şekilde banyo paspaslarınızı değiştirebilirsiniz. Yaprak şeklinde bir tercih yapmak gerçekten etkili bir sonbahar görünümü oluşturur.

  • Ayna kenarına yapacağınız minik sarı ışıklı bir aydınlatma, sonbaharın sarısını banyoya taşımak için etkili bir yöntem.

  • Eğer banyoda perde kullanıyorsanız perdeleri değiştirebilir ve ihtiyacınız varsa ceviz rengi ahşap düzenleyici satın alabilirsiniz. Ceviz rengi mobilyalar sonbaharı çağrıştıran sarı ve turuncu gibi renklerle muhteşem bir tamamlayıcı olur.

BAL KABAĞI HEM SOFRALARDA HEM DEKORLARDA

  • Sonbaharın olmazsa olmaz simgelerinden biri bal kabağı. Bu simgeyi mutfak aksesuarlarında çokça kullanmak mümkün.

  • Bu mevsimlerde yeni tasarımları satışa sunulan kabak desenli kaseler, kupalar ve servis tabakları alınabilir.

  • Farklı renklerdeki yaprak desenli mutfak eşyaları da renk çeşitliliği için tercih edilebilir.

  • Kullanılan kurulama bezlerinde, mutfak havlularında ve peçetelerde de bu simgelerin baskılarını kullanarak konsepti tamamlamak mümkün.

  • Siz de sonbaharı seviyor ve bu mevsimin havasını evinize taşımak istiyorsanız, şimdi tam zamanı!
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