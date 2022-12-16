Evinizde varsa hemen müdahale edin: Sağlığınızı mahvediyor! Rutubeti geçirmek için...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte evdeki birçok alanda rutubet üreyebiliyor. Rutubetlere müdahale edilmemesi nemin küfe dönüşmesine sebep olarak sağlığımızı etkiliyor. Rutubetin sadece koku ve görünüm için rahatsız edici olduğu düşünenler sağlığa verdiği zararlarını duyunca şaşırıyor.

2020 yılında evindeki siyah küfün neden olduğu solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iki yaşındaki Awaab Ishak'ın üzücü ölümünün ardından, küfün etkilerinin bilinmesi büyük önem taşıyor. Doktor Chun Tang'a göre , küfe maruz kalmak, küf toksisitesi olarak bilinen bir duruma neden olabilir; bu, astım ve nefes darlığı gibi solunum güçlüklerine ve ayrıca baş ağrıları , ruh hali değişiklikleri ve hatta cinsel işlev bozukluğu gibi semptomlarla bağlantılı olabilir.

KÜF ZEHİRLİ BİR BİYOTOKSİNDİR

Dr Tang, şunları söyledi: "Küf, canlı organizmalar tarafından üretilen bir zehir olan bir biyotoksindir. Küf toksisitesinin birçok fiziksel belirtisi vardır, ancak raporlar bunun psikiyatrik etkileri de olabileceğini göstermiştir. "Araştırmalar, küfe maruz kalmanın, hafıza kaybından artan kaygıya kadar beyinle ilgili çok sayıda sorunu tetikleyebileceğini öne sürdü." Pek çok küf türü vardır, ancak bunlardan dördü muhtemelen evinizde göreceğiniz türlerdir. Peki tehlikeli dört küf nedir?

Kladosporium

Bu küf türü kahverengi, yeşil veya siyah renktedir ve çoğunlukla ahşap, halı ve kumaşlarda bulunur. Sağlık uzmanlarına göre, Cladosporium göz, kulak ve sinüs enfeksiyonlarının yanı sıra cilt sorunlarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Aspergillus

Aspergillus yeşil, beyaz veya gri renkte olabilir ve koyu benekleri ve pudramsı görünümü ile ayırt edilebilir. Bu küf genellikle duvarlarda, çatı katlarında, mahzenlerde ve kuru yiyeceklerde gelişir ve özellikle riskli duvarlar, çatı katları, mahzenler ve kuru yiyecekler üzerinde olabilir ve hali hazırda astım ve diğer solunum komplikasyonları çeken veya zayıflamış kişiler için riskli olabilir.

Penisilyum

Bu, rengi mavi, yeşil veya sarı olabilen tüylü görünümlü bir kalıptır. Halıların altında, bodrumlarda ve izolasyonda bulunur ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bir tehdit olabilir.

Stachybotry'ler

Siyah küf olarak da bilinen bu, en kötü şöhretli türlerden biridir, çünkü insanlar için tehlikeli olan ve solunum sorunlarına, bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve zihinsel bozukluğa neden olabilen mikotoksin adı verilen toksinler üretir.

KOKUYA DİKKAT EDİN

Dr Tang'a göre, evinizde küf sorunu olup olmadığını "küf, toprak kokusu" varsa anlayabilirsiniz. Küf kanıtının sadece bir kir parçası olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aradaki fark, küfün büyümeye devam ederken, kir lekelerinin büyümemesidir. Uzman şunları söyledi: "Göğüs ve solunum sorunlarına neden olan küfün yanı sıra, özellikle toz gibi diğer alerjenlere karşı duyarlıysanız, getirebileceği çok çeşitli komplikasyonlar vardır. Bu nedenle, evlerde iyi hava akışını sağlamak önemlidir."

AŞIRI NEMLİ ALANLARI KONTROL EDİN

"Küfün kolayca büyüyebileceği alanları kontrol edin - banyolar, pencereler, bodrumlar ve fayanslar dahil aşırı nemin olduğu her yer. İnsanların ayrıca fiziksel ve zihinsel sağlıkları için ekstra uyanık olmaları ve küf toksisitesine maruz kalmaya işaret edebilecek semptomlara dikkat etmeleri gerekir. Suçlu olarak küfü saptamak zor olsa da, evinizin nemli olabileceğinden şüpheleniyorsanız bunu aklınızda bulundurmaya değer."

KÜF NASIL TEMİZLENİR?

Evinizde küf büyüdüğünden şüpheleniyorsanız, sorunu elinizden geldiğince çözmeye çalışmak önemlidir. Good Housekeeping'e göre , küfü temizlerken her zaman lastik eldiven gibi koruyucu giysiler giymelisiniz, çünkü siz duvarları veya zemini fırçalarken sporlar havada dolaşabilir. Küfü öldürmenin ve tekrar oluşmasını engellemenin en iyi yolu, bir çamaşır suyu solüsyonu veya özel bir küf giderme spreyi kullanmaktır, ancak bazı insanlar beyaz sirke ve hatta bulaşık deterjanı gibi ürünleri de küf sökücü olarak kullanmaktadırlar.



