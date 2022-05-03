Evinizde ya da işletmenizde her türlü yararlı olacak en iyi yazıcı markaları

"Yazıcı nedir?" diye soracak olursanız elektronik ortamdaki grafik ya da metinleri kâğıt üzerine işleyen alet olarak tanımlayabiliriz. Beraberinde gelen "Yazıcı nasıl çalışır?", "Yazıcı bilgisayara nasıl bağlanır?" ve "Yazıcı nasıl kullanılır?" sorularının cevabı oldukça kolay. Çoğu yazıcı, bilgisayara bir USB kablosu ya da Bluetooth ile bağlanır. Daha sonra istenilen belgenin baskısı pratik şekilde alınabilir. Siz de ofiste ve evde kullanmak için kaliteli yazıcı önerileri almak istiyorsanız hazırladığımız en iyi yazıcı markası önerileri listemize göz atmayı unutmayın.

1. Profesyonel deneyimin tadını çıkarın

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En iyi yazıcı markası 2019 aramalarında en çok tercih edilen HP 4120 Deskjet Plus Çok Fonksiyonlu Faks Wi-fi Yazıcı evinizde ve ofisinizde pratik şekilde baskı almanızı sağlıyor. Yazıcı tavsiye listesinin başını çeken model sayesinde işlerinizi kısa zamanda halledebilirsiniz. Wi-Fi özelliği ile dikkatleri üzerine çeken HP yazıcının kurulumu da oldukça kolay. HP Smart uygulamasını kullanarak herhangi bir kablo bağlantısı gerekmeden Bluetooth ile bilgisayarınızla kolaylıkla eşleştirebilirsiniz. Yüksek baskı kalitesi ile tarama, kopyalama ve baskı alma işlemlerinizi profesyonel şekilde yapabilirsiniz. Daha fazla işi aynı anda yapmanızı sağlayan çoklu görev sistemi sayesinde faks gönderimi de yapabilirsiniz. Mürekkep tasarrufu sağlayan tasarımı size "İyi ki almışım!" dedirtecek.

2. İşlerinizi kolaylaştırmak ister misiniz?

"En iyi tanklı yazıcı markası hangisi?" diye soracak olursanız bunun cevabı kesinlikle Canon G3411 Renkli Mürekkep Tanklı Yazıcı olur. Evde ve ofiste tüm işlerinizi kolaylıkla halletmenizi sağlayacak model; tarama, fotokopi ve baskı işlemleri yapan çoklu görev özelliği ile dikkat çekiyor. Ortalama boyutu sayesinde masalarınızın üzerinde kolaylıkla muhafaza edebilirsiniz. Bilgisayarınıza USB bağlantı kablosuyla kolaylıkla bağlayabilirsiniz. A4, A5, B5 gibi farklı ebatlardaki kâğıtlara baskı almanızı sağlıyor. Çeşitli türdeki kâğıt desteği sayesinde fotoğraf baskısı da almanız mümkün. 135 ml siyah ve 70 ml renkli mürekkep tankı kapasitesi sayesinde uzun süre mürekkep dolumu yapmadan ürünü kullanabilirsiniz.

3. Ev tipi yazıcı arayanlar için

Canon E414 Inkjet Yazıcı çok fonksiyonlu mürekkep püskürtmeli bir model. Sizi fotokopiciye gitme derdinden kurtaran yazıcı, en iyi yazıcı markası 2020 aramalarında en çok tercih edilen modeller arasında öne çıkıyor. Tarama, baskı ve fotokopi için ideal olan yazıcı ile metin içerikli resmî belgelerden aile fotoğraflarına kadar her türde kaliteli baskılar alabilirsiniz. Her ev kullanıcısına hitap eden şık, kompakt ve masaüstünde kullanılabilecek model sayesinde yüksek kaliteli çıktılar alabilirsiniz. Ekonomik ve yüksek kapasiteli kartuşları sayesinde daha az mürekkep değişimi yapabilir, otomatik açma kapama özelliği ile enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

4. Baskı işlemlerinizi çağın ötesine taşıyın

En iyi renkli yazıcı markası önerilerinde ilk sıralarda yer alan HP Smart Tank 519 yeni nesil teknolojiyle üretilen bir cihaz. Ofiste veya evde grafik ve metin çıktılarını kolaylıkla alabilir, fotokopi çekebilir ve tarama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mürekkep bittiğinde kartuş ihtiyacı olmadan yedek tankları kendiniz doldurabilir, pratik deneyim yaşayabilirsiniz. Teknik bilgi gerektirmeyen kolay kullanımı ve kurulumu sayesinde "İyi ki almışım!" dedirtecek ürün ile baskı işlemlerinizi daha ekonomik hâle getirebilirsiniz. HP Smart uygulamasını telefonunuza indirerek cep telefonunuzdan da mobil baskı alma imkânı tanıyan yazıcıyı, Bluetooth ile kolaylıkla diğer elektronik cihazlarınızla eşleştirebilirsiniz.

5. Hem ev hem ofis için ideal yazıcı arayanlara

BROTHER DCP-1511 Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı sizi aldığınıza pişman etmeyecek ve uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabileceğiniz bir cihaz. Fotokopi ve tarayıcı özelliği olan cihaz ile kaliteli siyah beyaz çıktılar alabilirsiniz. Ofis ve ev kullanımı için özel olarak üretilen model, şık tasarımı ve kompakt yapısıyla masa üstleri için oldukça uygun. Fazla teknik bilgi gerektirmeyen modelin kurulumu da epey pratik gerçekleştiriliyor. USB bağlantısı ile bilgisayarınıza kolay şekilde bağlayabilirsiniz. Dakikada 20 sayfa baskısı alabilen hızlı yapısıyla işlerinizi daha kısa sürede halledeceğinize eminiz.

6. Yenilikçi teknolojiyle USB kablolarını unutun

EPSON L3150 Tanklı Yazıcı ile USB kablolarına veda edebilirsiniz. Herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan Wi-Fi teknolojisi ile kolaylıkla bilgisayarınızla eşleştirebileceğiniz model, kullanım pratikliği ile dikkat çekiyor. Mürekkep püskürtmeli özelliği ile daha az maliyetle daha fazla çıktı alabilirsiniz. Evinizde gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz ürün, hafif yapısı ve şık tasarımı ile masa üstleri için uygun. Ayrıca ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankları sayesinde kartuş ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yüksek çıktı kalitesi, darbelere ve çarpmalara karşı olan sağlam yapısı sayesinde ofisinizde de güvenle tercih edebilirsiniz.

7. Çoklu görev özelliği ile ofislerinizin baş tacı olacak

HP Laser 178NW Renkli Çok Fonksiyonlu MFD Network Wi-Fi Lazer Yazıcı her ofiste bulunması gereken bir model. Tarama, fotokopi, baskı, çift taraflı ve renkli yazdırma gibi birçok özelliği bulunan yazıcı ile işlerinizi kaliteli ve pratik şekilde halledebilirsiniz. Her mekâna uyum sağlayacak şık tasarımı ile masa üstleri için ideal olan modelin kullanımı ve kurulumu da oldukça kolay. USB ve Wi-Fi bağlantısı kullanarak bilgisayarınızla eşleştirmek için iki farklı seçeneği mevcut. LCD ekranı tüm kullanıcı tipleri için uygun olan ürünle yüksek çözünürlük özelliği ile kaliteli baskılar alabilirsiniz. Ayrıca 800 MHz işlemci frekansı sayesinde zamandan tasarruf edeceğinize hiç şüphemiz yok.

8. Daha profesyonel deneyim yaşayın

HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu AIO Faks Wi-Fi A3 Tarayıcılı A3 Yazıcı ile işlerinizi çok daha profesyonel şekilde halledebilirsiniz. HP'nin en çok tercih edilen yazıcı modelleri arasında bulunan cihaz, bir yazıcıda bulunabilecek özelliklerin çoğuna sahip. Yeni nesil teknoloji ile üretilen modeli cep telefonunuzla eşleştirerek mobil baskılar alabilirsiniz. Yüksek kalite ve ultra hız özellikleri ile ofisinizin demirbaşı hâline gelecek yazıcı ile tarama, fotokopi ve baskı işlerinizi pratik şekilde halledebilirsiniz. Ethernet bağlantısı ve renkli dokunmatik ekran özelliklerine sahip ürün ile A3 boyutuna kadar olan kâğıtlara çıktı alabilirsiniz.

9. Mürekkep dökülmelerine son

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Epson L3156 Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı hem ev hem ofis kullanımı için uygun yazıcılar arasında yer alıyor. Fotokopi, tarayıcı ve baskı özellikleri ile üçü bir arada multifonksiyonel ürün, Wi-Fi özelliği ile dikkat çekiyor. Herhangi bir kablo bağlantısını ihtiyaç duymadan kolaylıkla bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz. Yüksek kalitede renkli ve siyah beyaz çıktılar alabilirsiniz. Kartuşsuz yapısı sayesinde tekrar mürekkep dolum işlemi yapmadan yaklaşık olarak 3 yıl kullanım ömrü vadeden cihaz, daha az maliyet harcayarak işlerinizi halletmenize olanak tanır. Dâhilî mürekkebi ile yaklaşık 8100 sayfa siyah, 6500 sayfa renkli çıktı alabilirsiniz.

10. Fotokopiciye gitmenize gerek kalmayacak

Canon Pixma E414 Renkli Inkjet Yazıcı ev ve ofis kullanımı için oldukça uygun modeller arasında yer alıyor. A4, A5 ve B5 olmak üzere üç farklı kâğıt boyutuna çıktılar alabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan yazıcı modeliyle işlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz. USB kablosu ile bilgisayarınıza kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Renkli ve siyah beyaz çıktılar alabilir, tarama ve fotokopi işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Baskı işlemini mürekkep püskürtme teknolojisi ile yapan model ile daha az maliyetle daha fazla sayıda çıktı almanız mümkün oluyor. Çoklu görev özelliği ile yüksek kaliteli ve canlı renkli fotoğraf baskıları da alabilirsiniz.