Evinize baştan aşağı başka bir hava katacak dekor ürünü önerileri

Mum, vazo, halı, tablo... Evinizin hâlihazırdaki dekorasyonu artık içinizi ferahlatmıyor ve "Bu eve mutlaka bir değişiklik lazım." diyorsanız şimdi tam zamanı! Ancak birbirinden güzel dekoratif ürünler arasından seçim yapmak epey zor olabiliyor. Hele bir de trendleri takip edecek vakti bulamıyorsanız zorlu bir yolculuğa hazır olmanız gerekiyor. Merak etmeyin; sizlerin işini oldukça kolaylaştıracak, her biri birbirinden şık dekor ürünlerini listeledik. Gelin, onları birlikte inceleyelim.

1. Dekoratif bir halı arayanlar için: Brillant Post Tüysüz Kaymaz Deri Taban Leke Tutmaz Halı

Evinizin havasını daha kaliteli hâle getirmek ister misiniz? Öyleyse Brillant Post Tüysüz Kaymaz Deri Taban Leke Tutmaz Halı tam evinize layık. Özellikle kalabalık yaşıyorsanız halınızın kirlenme ihtimalinin an meselesi olduğunu bilirsiniz. Brillant markası da bu dertten mustarip olanların imdadına yetişiyor ve leke tutmaz post halısıyla onların karşısına çıkıyor. İster salonunuzdaki dinlenme köşesine ister mutfağınıza koyabileceğiniz halının ölçüleri 160x230 cm. Şık ve işlevsel olmasının yanı sıra uzun yıllar kullanabileceğiniz bir halı istiyorsanız deriden üretilen modelin epey dayanıklı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

2. Son zamanların trendlerinden: Evodeko Boum Krem Puf

Son zamanların ev modasında sıkça karşılaştığımız teddy kumaştan üretilen puflardan artık her evde bir tane bulunuyor. Her modeliyle evinizde farklı bir ambiyansa imza atacak bu ürünlere meraklıysanız Evodeko Boum Krem Puf'a mutlaka evinizde yer açmalısınız. Gördüğünüz anda "Evimde mutlaka bu ürüne yer açmalıyım!" diye düşünmekten kendinizi alıkoyamayacağınız Evodeko Boum Krem Puf, şık ve modern tasarımıyla dekor tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ürünün katman görünümlü detayları ve 40x40x40 cm'lik ideal boyutuyla evinizin her köşesine yakışacağından emin olabilirsiniz. Hem işlevsel hem dekoratif özellikteki puf ile evinizde yeni bir stil yaratmanın tam zamanı!

3. Tucas Home Mushroom Siyah Yan Sehpa, tasarımıyla göz kamaştırıyor

Evinizde sıradan görünümlerden sıkıldıysanız ve evinize farklı bir dokunuş yaratmak istiyorsanız doğru adrestesiniz! Tucas Home Mushroom Siyah Yan Sehpa, alışıldık sehpaların aksine farklı ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Siyah rengiyle modern tarzınızı evinizde yansıtabileceğiniz sehpa, en sevdiğiniz köşeler için biçilmiş kaftan. Siyah lakeyle boyanan ve dayanıklı ıhlamur ağacından yapılan sehpayı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Böylece evinize estetik bir görünüm katabilirsiniz. Ürünün ölçülerini soracak olursanız hemen yanıtlayalım: Tucas Home Mushroom Siyah Yan Sehpa, 30x40 cm boyutlarında.

4. Mini Home Günbatımı Projektör 180 Derece Dönen USB Gece Lambası, hem odanızın hem fotoğraflarınızın yıldızı

"Hem evimi daha enerjik ve estetik göstersin hem fotoğraflarım için de kullanabileceğim bir dekor ürünü olsun." diyorsanız buyurun sizi Mini Home Günbatımı Projektör 180 Derece Dönen USB Gece Lambası ile tanıştıralım. Bir taşla iki kuş vurmanızı sağlayacak lamba, neredeyse her kullanıcının favori ürünü. "Bu lambanın ne özelliği var?" diye soracak olursanız hemen anlatalım. Ürün, 180 derece dönebilen dört farklı lens ışığına sahip. Romantik bir hava yaratmak için oldukça ideal ürün, gün batımı ışığı tonlarıyla evinizin en gözde dekor eşyalarından biri olmaya aday. Evinizi uygun fiyatlı ürünlerle yenilemek istiyorsanız işe Mini Home Gün Batımı Projektör ile başlayabilirsiniz.

5. Polen Stone Beyaz Mermer Tepsi ile banyonuzda düzen yakalayabilirsiniz

En şık sunumluklar ile evinizi donatmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet." ise size Polen Stone Beyaz Mermer Tepsi'den kısaca bahsedelim: Şık tasarımıyla evinizin her köşesinde kullanabileceğiniz tepsi, kaliteli bir dekor ürünü arayanların bu arayışını sonlandırmaya hazır. Sade olduğu kadar modern görünümüyle de "Ben buradayım." diyen ürünü ister misafirleriniz geldiğinde sunumluk olarak ister banyonuzda birbirinden farklı mum ve oda kokularıyla kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bu ürün, beyaz rengiyle de evinize ferah bir hava katacak. Daha ne olsun, değil mi?

6. Şık ve modern parçalardan: Paşabahçe El Yapımı Peony Vazo

Ev dekoru söz konusu olunca eski vazolar, yerini trendlere uygun yeni vazolara bırakıyor olsa gerek. Modern dekorasyon ürünleriyle herkesin ilk tercihi olan Paşabahçe, El Yapımı Peony Vazo ile klasik bir parça arayanların beklentisini karşılayacak gibi duruyor. Evinizin her köşesine yakışacak tasarımıyla beğeni kazanan vazo, her evin vazgeçilmez ürünlerinin başında geliyor. Orta boyutuyla yaşam alanınıza yeni bir atmosfer katmaya hazır vazoyu dilerseniz antrenizi hareketlendirmek için de tercih edebilirsiniz. Vazonun içine taze çiçeklerin yanı sıra pampas da koyabilirsiniz.

7. İşlevsel ve salonunuza yakışacak tasarımı ile Messer Dekoratif Raflı Lambader

Tasarımı, fonksiyonelliği ve şık görünümüyle her evin enerjisini değiştirecek Messer Dekoratif Raflı Lambader, evinde özgünlük isteyenlerin bir numaralı tercihi. Ev aydınlatması ve kitaplık için ayrı ürünlere gereksiz para harcamak istemeyenlere özel olarak tasarlanan lambader, mermer raflarıyla oldukça şık görünüyor. Dekoratif ürünlerinizi veya sadece elinizin altında bulunmasını istediğiniz eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz raflı lambader; evinize estetik bir hava katmakla kalmıyor, basit kurulumu ve uygun fiyatıyla da ev dekorasyonuna bayılanları sevindiriyor. Ürün, TV panelinizin yanında harika duracak!

8. Duvarlarınızı Vetro Design Renkli Manzara ve Güneş Çerçeveli Tablo Seti ile hareketlendirin

Etkileyici ve hareketli duvarlar yaratmaya ne dersiniz? Eğer evinizin cansız ve durgun bir havası olmasından şikâyetçiyseniz işe Vetro Design Renkli Manzara ve Güneş Çerçeveli Tablo Seti ile başlayabilirsiniz. Tıpkı resmettiği güneş gibi evinizi aydınlatacak tablo setinde uzun yıllar canlılığını koruyan mürekkep kullanılır. Bu sayede ürüne duvarlarınızda dilediğiniz kadar yer verebilirsiniz. İthal çam ağacından üretilen çerçeveleriyle ultra koruma sağlayan tablo, 40x50 cm ölçüsüyle büyük tablolardan hoşlanmayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Kolay temizlenebilir özelliğiyle kolaylık sağlayan bu tabloyu satın almak için daha fazla geç kalmayın!

9. Aydınlatmada Neononline LED Neon Flex Duvar Yazısı ile trendlerden geri kalmayın

Geldik ev dekorasyonunun en can alıcı parçasına! Genç evlerin vazgeçilmez dekor ürünlerinden olan neon duvar yazıları, farklı renkleri ve tasarımlarıyla büyüleyici görünüyor. Hayal ettiğiniz her yazıyı ve görüntüyü duvarınızda taşımanıza yardımcı olan bu ürünler, ruhunuzu evinize taşımak için birebir. Evinize loş ve romantik hava katmak için harika bir tercih olacak Neon Online LED Neon Flex Duvar Yazısı, özellikle yüksek aydınlatma etkisiyle sizleri çok şaşırtacak. Ufak ama etkili adımlarla evinizde yepyeni bir tarz yaratmak sizin elinizde!

10. Record Master Rmj-209c Gramofon Pikap, evinize nostalji getirecek

Evinize nostaljik bir dokunuş yapmak ister misiniz? Salonunuzda veya odanızda nostaljik bir hava yakalamanıza yardımcı olacak Record Master Rmj-209C Gramofon Pikap, eskiyi evine taşımak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Ürünü plak ya da USB takarak veya Bluetooth bağlantısı kurarak kullanabilirsiniz. Böylece en sevdiğiniz şarkıları dinleyebilir, müziğin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Dijital ekranı ve tuşlarıyla kontrol kolaylığı sağlayan gramofon pikabı evinizin ruhunu değiştirmek için kullanabilirsiniz. Baktığınızda bile gramofon pikabın bir ruhu olduğunu anlayabiliyorsunuz, öyle değil mi?