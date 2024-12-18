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'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri topluyor! Zehir saçan oyuncaklara dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.12.2024 08:43
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Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazılarının toplatılmasına karar verdi. Denetleme sonuçlarına göre durum gerçekten korkutucu. Çocukların severek kullandığı ve sık vakit geçirdiği birçok marka ve ürünün tehlike saçtığı ortaya çıktı. Bu ürünlerde kurşun ve flatat gibi kimyasalların sınırın çokça üstünde olduğu belirlendi. Tespit edilen bu maddeler en çok slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerde ortaya çıktı.

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri topluyor! Zehir saçan oyuncaklara dikkat

Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve durum gerçekten çok vahim diyebiliriz. Ortaya çıkan tabloya göre birçok marka ve ürünlerin tehlike saçtığı belirlendi. Kurşun ve flatat gibi kimyasalların sınırın çok üstünde olduğu ortaya çıktı. Sağlığı tehdit eden bu maddeler en çok çocukların en sevdiği slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerde var.

Hepsi çocukların elinde, çantasında veya odasında ve hepsi sağlığı tehlikeye atan kimyasal maddeler içeriyor. Bakanlık inceleme yaptı. Kırtasiyelerde satılan onlarca oyuncak için toplatılma kararı alındı.

KANSER VE ALZHEİMER RİSKİ

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ATV Ana Haber'e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin oyuncaklarda tespit edilen kurşun ve fitalat maddesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu maddelerin sağlığı tehdit ettiğini belirten Taştekin, "Kansere sebep olabilir birçok kanserin sebebidir. Kurşun en zararlı yoğun metallerden bir tanesidir. Alzheimer, yorgunluk, demans, halsizlik yapan bir maddedir." dedi.

ÇOCUKLARDA ANEMİYE SEBEP OLUYOR

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Plastiklerde bulanan fitalat maddesinin de zararlarından bahseden uzman isim, "Fitalat genellikle plastiklerde bulunan bir maddedir. bazı oyuncaklarda da bulunur fazlası vücutla biriktiği zaman karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, Alzheimer, çocuklarda anemi gibi birçok sastalığa sebep olabilir." diye konuştu.

'EVİNİZE BİLE SOKMAYIN'

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Bakanlık kolayca kopabilen oyuncaklar ve boncuklu kıyafetlerden bazılarını da toplatma kararı aldı.

Prof. Taştekin, "Kopabilen veya boncuklu kıyafetleri almayın çünkü çocuk bilemez her şeyi tanımak istediği için ağzın almak ister o yüzden onlar evlerine bile sokmasınlar." diyerek aileleri uyardı.

Toplatılma kararı alınanlar arasında bijuteri ürünleri, oda kokuları, stickerlar var.

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Plastik ördeklerde bile zararlı bir madde olan fitalat çıktı.

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Ticaret Bakanlığı'nın toplatılmasına karar verdiği ürünlerden biri de bu markanın boyası. Sebebi ise lacivert rengi oluşturulurken haddinden fazla kurşun kullanılması.

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Ticaret Bakanlığı'nın radarına giren bir diğer ürün de slimelar oldu bazı markaların slimeları ağır metal içerdiğinden toplatılmasına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın piyasadan topladığı diğer tehlikeli oyuncak ve ürünler:

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak kurşun kimyasal sağlık
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