Evinize en uygun televizyonu seçmenize yardımcı olacak kapsamlı bir rehber ve ürün önerileri

Televizyonsuz bir ev düşünmek pek mümkün değil. Gelişen teknolojiye ayak uydurdukları için her geçen gün yeni özelliklere sahip ürünlerle tanışıyoruz. Ancak televizyon, sık sık alınan ürünlerden olmadığı için satın almadan önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Öte yandan her televizyon, her ev için uygun olmayabilir. Bu nedenle televizyon almadan önce kapsamlı bir araştırma yapmak oldukça önemli. Sizin için hazırladığımız bu rehber ile evinize en uygun ürünü kolayca seçebilir, güvenle satın alabilirsiniz.

Televizyon alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Televizyon alırken dikkat etmeniz gereken ilk nokta, çözünürlüğü olmalı. UHD ve OLED gibi teknolojilere sahip olan modeller, yüksek çözünürlüğe sahip olduğu için beklentilerinizi karşılar. Eğer dizi ve film izlemenin yanı sıra televizyonu adeta bir bilgisayar gibi kullanmak isterseniz kablosuz bağlantı özelliğine sahip akıllı televizyonları ya da Android TV'leri tercih edebilirsiniz. Ancak "Uydu yayınlarını da izlemek isterim." diyorsanız uydu alıcılı modelleri satın alarak iki farklı işlevi birden kolayca kullanabilirsiniz. Peki, televizyonun boyutu ne olmalı? Aslında her zaman ilk tercihiniz bütçeniz doğrultusunda en büyük modelleri tercih etmek olmalı. Ancak tabii ki kullanılacak odanın boyutu da bu noktada büyük öneme sahip. İyi bir seyir keyfi için izleme alanının 40 derecelik açısı, ekranı mutlaka kapsamalı. En uygun izleme mesafesini bulmak için ekran boyunu 1,2 ile çarpmanız yeterli. Örneğin; 75 inç olan bir televizyonunuz varsa 90 inç yani 2,3 metre uzağına oturmanız gerekir.

1. Yüksek görüntü kalitesi ile Samsung QE55Q60TAUXTK

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sizin için seçtiğimiz ilk öneri olan Samsung QE55Q60TAUXTK, 3 tarafı çerçevesiz tasarımı ile evinize farklı bir hava katıyor. Quantum Dot Teknolojisi ile yüksek kalite görüntü sunarak benzersiz bir video deneyimi yaşatıyor. Uzaktan erişim özelliği, bilgisayar ekranını TV'ye aktararak kablosuz bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor. Quantum işlemci, yüksek kontrast rengi ile her karede en ince ayrıntıyı yakalamanıza olanak sunuyor. Çoklu ekran, eşiniz evde maç izlerken en sevdiğiniz diziyi aynı anda birlikte izlemenizi sağlıyor. Sağlam materyallerden üretilen televizyon, uzun süreli kullanım sunuyor.

Samsung QE55Q60TAUXTK hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Gerçekçi video deneyimi için Philips 55PUS7805

4K UHD görüntü kalitesine sahip olan Philips 55PUS7805, etkileyici ve gerçekçi video karelerini izlemenizi sağlıyor. Dinamik meta verileri ile TV'nin parlaklık seviyesini film sahnesine uygun olarak ayarlıyor. Bu sayede en karanlık sahneleri bile rahatça izlemenize yardım ediyor. Philips Ambilight özelliği, arka kısımda bulunan LED sayesinde izlediğiniz videoya uygun ambiyansı oluşturarak daha geçekçi bir görüntü deneyimi yaşatıyor. Dolby Vision, net ve ayrıntılı bir ses deneyimi sunarken dinlediğiniz müzikten daha fazla keyif almanızı sağlıyor. Smart TV özelliği ile internete bağlanma kolaylığı sunuyor. Ürün, Alexa ile sesli komut vererek daha hızlı kontrol imkanı veriyor.

Philips 55PUS7805'i satın almak için buraya tıklayın.

3. Kolay bağlantı sağlayan Vestel 55U9500

Evde daha keyifli bir şekilde zaman geçirmenize yardımcı olacak Vestel 55U9500, 139 cm ekran boyu ile sinema perdesinde film izliyormuş hissi uyandırıyor. Dahili Wi-Fi özelliği, başka bir cihaza gerek duymadan istediğiniz videoyu ya da müziği açmanızı sağlıyor. Bluetooth teknolojisi ise akıllı cihazlar ile kablosuz bağlantı kurmanıza olanak sunuyor. Kolay kullanım sunan arayüzü sayesinde cihaz rahatlıkla kontrol edilebiliyor. 4K görüntü kalitesi, yüksek çözünürlükte görüntü imkanı veriyor. Bu sayede en ince detayları yakalamanıza yardım ediyor. Pixellence ile renkler daha canlı ve doğal hale geliyor. Dolby Vision, kristal netliğinde ses kalitesi ile unutulmaz bir dinleme deneyimi sunuyor.

Şık tasarımı ile dikkat çeken Vestel 55U9500'ü sepete eklemek için sizi buraya alalım.

4. Karanlık sahnelerde bile mükemmel görüntü sunan Regal 65R754U

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sıradaki önerimiz olan Regal 65R754U, üstün teknolojisi ile karanlık sahneleri bile daha net ve canlı hale getirerek sinema keyfini ikiye katlıyor. DLNA teknolojisi sayesinde ürün, kabloya ihtiyaç duymadan diğer akıllı cihazlar ile bağlantı kuruyor. Dahili Wi-Fi ile internet bağlantısı kurabileceğiniz ürün, dilediğiniz videoya ve müziğe kolayca erişim imkanı sunuyor. Yenileme hızı ile hareketli sahnelerde mükemmel bir iyileştirme sağlıyor. Böylece sizi de aksiyonun içine çekiyor. Dahili HD alıcısı, başka bir uydu alıcısına gerek duymadan TV kanallarına bağlanmanıza yardım ediyor. Ürün, 65 inç ekran boyutu ile konforlu bir izleme deneyimi sunuyor.

G sınıfı enerji tüketimine sahip olan Regal 65R754U'yu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Sinemayı evinize taşıyan Grundig 50 GEU 7830 B 50

F sınıfı enerji tüketimine sahip olan Grundig 50 GEU 7830 B 50, 127 ekran boyutu ile keyifli bir deneyim vadediyor. HDR teknolojisi ile kusursuz görüntü performansı sunan ürün, sinemayı evinize taşıyor. 4 çekirdeği ile uygulamalar arasında kasma olmadan kolay ve hızlı geçiş yapmanıza yardımcı oluyor. Smart TV özelliği ile herhangi bir cihaza gerek duymadan internete bağlanmanıza olanak vererek istediğiniz videoyu izlemenize olanak tanıyor. Tuner desteği ile müzik dinlemek ayrı bir keyif haline geliyor. LED ekranlı ürün, şık görünümü ile evinize mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar kullanım imkanı sunuyor.

Grundig 50 GEU 7830 B 50'yi sepete eklemek için buraya tıklayın.

6. İzleme keyfinizi arttıran Sony XR-77A80J

Cognitive Processor XR özelliği ile Sony XR-77A80J, daha gerçekçi renk ve derinlik sağlıyor. XR OLED Contrast ile karanlık ve parlayan sahneleri daha net bir şekilde izlemenize olanak sunuyor. Ayrıca nesne ile arka plan arasında derinlik oluşturarak izleme keyfini artırıyor. Geniş renk aralığına sahip olan ürün, renk tonlarını daha canlı şekilde görmenize yardım ediyor. 3D Surround Yükseltme ile sesi sağ, sol ve dikey şekilde ileterek çok boyutlu ses üretimi sağlıyor. Bu sayede unutulmaz bir müzik ve film deneyimi yaşatıyor. Eller serbest arama özelliği ve ses yardımı ile istediğiniz uygulamaya kolayca geçiş yapmanıza olanak sunuyor.

Akıllı kumandasıyla kontrol kolaylığı sunan Sony XR-77A80J'yi sipariş etmek için buraya tıklayın.

7. Estetik tasarımdan ödün vermeyenlere TCL 65C825

Ultra 4K ekran çözünürlüğüne sahip olan TCL 65C825, hoş görünümü ile evinizin havasını değiştiriyor. LED ekran özelliği ile fazla yer kaplamıyor. Böylece alandan tasarruf yapmanıza yardım ediyor. Dahili Wi-Fi özelliği ile internete başka cihaza ihtiyaç duymadan bağlanabiliyor. Bu sayede istediğiniz videoyu dilediğiniz an izleme imkanı veriyor. Yüksek kaliteli hoparlör sistemi, evinizde küçük çaplı partiler vermenize olanak tanıyor. USB girişi ile görüntü ve müzik aktarımı yapmanızı sağlıyor. Akıllı kumanda ile uzaktan kontrol etmenize olanak sunuyor.

Güçlü donanım özelliği ile uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabilen TCL 65C825'i satın almak için buraya tıklayın.