Evinize farklı bir hava katacak en iyi kapı kolu markaları ve modelleri

Ev dekorasyonunu değiştirmenin birçok yolu var. Mobilya değişimi gibi büyük çaplı girişimler hem maliyetli hem her zaman gerçekleştirilebilecek bir seçenek değil maalesef. Ancak küçük dokunuşlar dekorasyonda büyük farklar yaratabilir. Peki, ev dekorasyonunuza farklı bir hava katmak için kapı kollarını değiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Eğer bu fikri beğendiyseniz yazımızı inceleyerek birbirinden güzel ve kaliteli modellere göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Şık duruşuyla göz alıcı Juicemo Kapı Kolu

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En iyi kapı kolu markaları arasında yer alan Juicemo'nun paslanmaz çelikle ürettiği kapı kolu modeli, zarif tasarımıyla kapınızın daha güzel görünmesine katkıda bulunur. Birçok defa cilalama işlemine tabi tutulan ürün, parlak görünümüyle hemen her dekorasyona uyum sağlar. Kaliteli materyali sayesinde korozyona karşı direnç gösterir. Oval ve ergonomik tasarımlı olduğu için konforlu kullanım imkânı verir. Kapı açma işlemi sırasında fazla ses çıkarmaz. Bu sayede kullanım esnasında gürültü kirliliğine neden olmaz. Kurulumu oldukça basit ürünü kolayca kapıya takabilirsiniz. Kapı kolunu ahşap kapılar için tercih edebilirsiniz.

2. Mat görünümüyle dikkat çeken İyem Lüx Aynalı Kapı Kolu

En iyi kapı kolu markaları arasında öne çıkan İyem'in kapı kolu modeli, mat siyah rengiyle kapınızın daha hoş görünmesine yardımcı olur. Ergonomik sap tasarımı sayesinde kapıyı açıp kapatırken elinizi acıtmaz. Birinci sınıf çelik malzemeden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Alüminyum aynaları kapıya tam olarak oturur ve oynama yapmaz. Özel tasarımı sayesinde paslanmaz ve korozyona karşı direnç gösterir. Soyulmayan boyası, uzun süre ilk günkü gibi görünmesini sağlar. Kapı kolunu oda kapıları için tercih edebilirsiniz.

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3. Zarif tasarımıyla evinizin havasını değiştirecek EYM Hira Eda Kare Rozetli Kapı Kolu

Yapacağınız küçük dokunuşlarla evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Eski ve yıpranmış kapı kolunuzu zarif bir ürünle değiştirmek, odanızın daha güzel görünmesine katkıda bulunur. Hem kaliteli hem hoş duruşa sahip bir ürün arıyorsanız EYM Hira Eda Kare Rozetli Kapı Kolu'nu tercih edebilirsiniz. Kapı kolu rozetli tasarımıyla dikkat çeker. Ergonomik yapısıyla kullanım sırasında rahatsız etmez. Mat siyah renkli ürünü oda kapılarında tercih edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen kapı kolunu uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek ürün, bütçenizi yormaz.

4. Korozyona karşı dayanıklı Yale

En kaliteli kapı kolu markaları arasında kendine yer bulan Yale'nin verona serisi, şık tasarımıyla tüm gözleri üzerinde toplar. 35 ila 50 mm genişliğindeki WC ve banyo kapıları için özel olarak üretilen ürünü 8 mm vida ile kapıya sabitleyebilirsiniz. İki adet rozeti bulunan kapı kolu, kapıyı sağlam şekilde kavrar ve oynama yapmaz. Ergonomik tutma yeri ve yay mekanizması konforlu kullanım imkânı verir. Arka tarafta kalan rozet kısmı sayesinde kapıyı kilitleyip açabilirsiniz. Korozyona karşı dayanıklı ürün, uzun süre paslanmaz. Çinko alaşımlı kareler, yıllarca size eşlik eder.

5. Estetik tarzıyla KAIISSA

En iyi marka kapı kolları arasında yer alan KAIISSA'nın şık kapı kolunu ahşap, demir ve cam kapılarda tercih edebilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, korozyona karşı direnç gösterir. Modern ve mat tasarımıyla kapınıza hoş bir görünüm kazandırır. Ergonomik yapısıyla rahat kullanım imkânı verir. Kilit sistemi bulunmayan kapı kolu, gürültü kirliliğine neden olmaz. Ürünün contaları kapının yüzeyinin zarar görmesini engeller. Dikdörtgen yapısıyla hoş bir duruş sergileyen kapı kolu, kullanıldığı alanın havasını değiştirir. Deformasyona karşı dayanıklı ürünü uzun yıllar boyunca rahatça kullanabilirsiniz.

6. Vintage tarz sevenler için KOTARBAU Kapı Kolu

Vintage tarz sevenlerin bayılacağı KOTARBAU Kapı Kolu, hoş stiliyle evinizin daha güzel görünmesine katkıda bulunur. Ürün, minimalist tasarımıyla kapı üzerinde zarif bir duruş sergiler. Ergonomik sap tasarımıyla kapıyı rahatça açabilirsiniz. Geleneksel kapılar için tercih edebileceğiniz ürün, paslanmaz çelik materyaliyle korozyona karşı direnç gösterir. Toz kaplama sayesinde nem ve UV ışınları gibi değişen hava koşullarına karşı da oldukça dayanıklı. Bu sayede ürünü ister iç ister dış mekân kapılarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen kapı kolu, uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

7. Retro tutkunları için Cikonielf Kapı Kolu

Avrupa tarzı antika görünümlü Cikonielf Kapı Kolu, retro tasarımlardan hoşlanan kişilerin beğenerek kullanacağı harika bir ürün. Yuvarlak tutma yeri, rahat ve konforlu kullanım vadeder. Dekoratif görünüme sahip ürün, odanıza güzel bir hava katar. Ahşap kapılar için uygun kapı kolunu ister iç ister dış mekân kapılarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İnce işlemeleri ürüne hoş bir görünüm kazandırır. Çinko alaşım malzemeden elde edilen kapı kolu, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ürünü vidaları sayesinde kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda kapı kolunu dolap ve çekmeceler için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla Hyuduo Kapı Kolu Seti

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Ergonomik topuza sahip Hyuduo Kapı Kolu Seti, rahat kullanım imkânı verir. Yüksek kaliteli bakırdan elde edilen kilit sistemi, paslanmaya karşı direnç gösterir. Ayrıca sıkışma yapmayan kilit, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır. Çinko alaşım malzemeden üretilen kapı kolu, aşınmaya karşı dayanıklı yapısıyla da tercih sebebi. Zarif siyah renkli ürün, kapınıza yeni ve güzel bir görünüm kazandırır. Ürünü ister sağ ister sol tarafa takabilirsiniz. Kapı kolu takımı, sessiz çalışan kilit dili sayesinde gürültü kirliliğine neden olmaz. Setin içerisinde kapı kolu, kilidi ve 3 adet anahtarı yer alır.

9. Göz alıcı parlaklığa sahip Sofuoğlu Anka Aynalı Oda Kapı Kolu

Sofuoğlu Anka Aynalı Oda Kapı Kolu, nikel ve saten renklerle tasarlandığı için odanızın havasını değiştirir. Ergonomik sap yapısı sayesinde elinizi yormaz ve rahat kullanım imkânı verir. Sol taraftan açılan kapılar için uygun ürünü oda kapılarında tercih edebilirsiniz. Alüminyumdan elde edilen kapı kolu, sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır. "Kapı kolu nasıl takılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. İşe ilk olarak kapı üzerindeki eski kolları sökmekle başlayın. Ardından kapı kolu aynası üzerinde bulunan vida deliklerine vidaları takın ve sıkın. İşte bu kadar kolay!

10. Yüksek kalitesiyle Hafele Kapı Kolu Seti

En iyi kapı kolu markaları arasında yer alan Hafele'nin parlak renkli kapı kolu seti, estetik tasarımıyla kapınıza farklı bir kava katar. Dekoratif görünüme sahip ürün, odanızın güzel görünmesine katkıda bulunur. Pirinç malzemeden elde edilen kapı kolu, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Ergonomik sap tasarımı sayesinde konforlu kullanım sunar. "Kapı kolu nasıl değiştirilir?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Ürün üzerinde alt ve üstte bulunan deliklere setin içinden çıkan vidaları takmanız ve tornavida yardımıyla sıkmanız yeterli.