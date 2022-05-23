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Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

20.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta sehpalar, ev dekorasyonunu tamamlayan en önemli unsurlardan biri. Bu sehpalar, şık olmalarının yanı sıra fonksiyonel yapılarıyla hemen hemen her salon ya da oturma odasını süslüyor. Odanın büyüklüğüne göre farklı çeşitlerde üretilen birçok orta sehpa modeli bulmak mümkün. Eğer siz de evinizin havasını değiştirecek, yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün arayışındaysanız en güzel orta sehpa modellerine yer verdiğimiz yazımızı incelemeden karar vermeyin!

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Sık vakit geçirdiğiniz salonunuzun dekorasyonundan sıkılmaya mı başladınız? Merak etmeyin, küçük bir dokunuşla evinizin havasını kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, salon tasarımının olmazsa olmazı orta sehpayı değiştirmek! Birbirinden şık ve kullanışlı birçok model arasında kararsız kalıyorsanız dert etmeyin, doğru adrestesiniz! Evinize yeni bir soluk getirecek, kalitesiyle uzun yıllar size eşlik edecek, estetik ve fonksiyonel modelleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Küçük alanlar için en iyisi: Kolex Nino Çekmeceli Akıllı Sihirli Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

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Küçük evinizde fonksiyonel ürünlere yer vermek istiyorsanız Kolex Nino Çekmeceli Akıllı Sihirli Sehpa tam size göre! Katlanır orta sehpayı aynı zamanda masa ve yer sofrası olarak da kullanmak mümkün. Kenarları oval olduğu için evcil hayvan ve çocuklar için oldukça güvenli. 1 adet geniş çekmecesi, dağınıklığa neden olan eşyalar için ekstra depolama alanı sunuyor. Tekerlekli ayakları sayesinde her yere rahat taşınıyor. Dilerseniz ayaklarda yer alan tekerlekleri çıkarabilirsiniz. Kare şekilli sehpanın 5 farklı renk seçeneği arasından ev dekorasyonunuza uygun modeli kolayca bulabilirsiniz.

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2. Soyut tasarımlarla evinize şıklık katın: MESİNWOOD Ahşap Top Ayaklı Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Evinize bambaşka bir hava katacak soyut çizgilere ne dersiniz? MESİNWOOD Ahşap Top Ayaklı Sehpa ile dekorasyonunuzu bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 3 adet top şeklinde ayak üzerine yerleştirilen asimetrik cam yüzeyden oluşan ürün, en güzel orta sehpa modelleri arasında yer alıyor. Doğal ahşapla üretilen kahverengi ayakları birçok dekorasyona kolayca uyum sağlıyor. Orta sehpa ölçüleri 120x60 cm olduğu için hem küçük hem büyük salonlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Birinci sınıf materyali sayesinde uzun süre size eşlik edecek sehpaya evinizde yer açmaya ne dersiniz?

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3. Minimal tasarımları tercih edenlere: Homedora Refleks Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Çocuğu ya da evcil hayvanı olanlar için harika bir önerimiz var! Birinci sınıf yonga levha ile üretilen Homedora Refleks Orta Sehpa'nın boyası çizilmelere karşı oldukça dayanıklı statik fırınlanmış mat boya ile yapılıyor. Bu sayede darbeye maruz kalsa da kolay kolay zarar görmüyor. 2 adet gözü bulunan sehpaya şık objeler yerleştirerek ev dekorasyonunu zenginleştirebilirsiniz. Yerden yüksek ayakları temizliği kolaylaştırıyor. Antibakteriyel ürün, kansere neden olan zararlı materyaller içermiyor. Hem çevre hem insan sağlığı göz önünde bulundurularak üretilen sehpaya mutlaka şans verin!

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4. Evinizin enerjisini değiştirin: Plusaksesuar Ahşap Masif Ağaç Doğal Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Evinizde natürel ürünleri tercih ediyorsanız Plusaksesuar Ahşap Masif Ağaç Doğal Orta Sehpa'ya göz atmadan sehpa almayın deriz. %100 çam ağacından elde edilen ve doğallığı evinize taşıyan model, rustik tasarımıyla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Metal profil ile üretilen ayakları, elektrostatik toz boya fırınında boyandığı için paslanmıyor. Alt rafına çiçek, biblo, dekoratif organizer gibi ürünler yerleştirerek stilinizi yansıtabilirsiniz. Demonte olarak gönderilen modeli dakikalar içinde kurarak kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz. Ceviz renkli kullanışlı sehpa ile ev dekorasyonunuzu taçlandırmaya hazır mısınız?

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5. Salonunuza zarif bir dokunuş: Yurudesign Voyage Metal Orta Sehpa Zigon Seti

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Salonunuzda kullanışlı bir modele yer vermek istiyorsanız orta sehpa seti tercih edebilirsiniz. Pek çok model arasında bir türlü karar veremiyorsanız Yurudesign Voyage Metal Orta Sehpa Zigon Seti'ni değerlendirebilirsiniz. Metal ayaklı ve ahşap yüzeyli sehpa seti 3 adet üründen oluşuyor. Dilerseniz sehpaları iç içe geçirerek bütünlük oluşturabilir, dilerseniz ayrı ayrı kullanarak dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz. Her biri kare şekilde tasarlanan sehpalarla misafirlerinize kolayca yiyecek ve içecek servisi yapabilirsiniz. Hafif olduğu için her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz sehpaların kurulumu da oldukça basit. Dakikalar içinde kurulumu gerçekleştirerek şıklığın keyfini çıkarabilirsiniz.

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6. Fark yaratan tasarımları tercih edenlere: FASSLEY Cam Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Evinde farklı tasarımlara yer vermeyi sevenleri böyle alabiliriz. Kestane ağacı ve cam ile tasarlanan FASSLEY Cam Orta Sehpa, doğal materyaliyle evinize çok yakışacak! Ahşap malzemesi çizilmelere karşı oldukça dayanıklı. Sehpanın kurulumu, özel montaj yöntemiyle gerçekleştirildiğinden sehpaya dışarıdan bakıldığında herhangi bir vidası görünmüyor. Eşsiz tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakacak sehpa, minimal boyutuyla hemen her salon ve oturma odasında rahatlıkla tercih edilebilir. Sadece 20 kg ağırlığında olduğu için kolayca her yere taşınabilir. Nemli bezle temizlenen orta sehpa, Amerikan stiliyle ev dekorasyonunuza yenilik getirecek!

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7. Şıklığın yeni adı: Troy Mobilya Milestone Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Hem her dekorasyona uyum sağlayan hem modern çizgilerle tasarlanan bir ürün satın almak istiyorsanız Troy Mobilya Milestone Orta Sehpa aradığınız ürün olabilir. Orta sehpa yapımında birinci sınıf işlenmiş ahşap kullanılıyor. Orta kısımda bulunan farklı boyutlardaki gözlerini kitaplık gibi kullanabilir ya da bölmelere dekorasyonunuzu tamamlayacak objeler yerleştirerek tarzınızı yansıtabilirsiniz. Demonte olarak gelen orta sehpanın kurulumunu hızlıca gerçekleştirebilir, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayak tasarımı yerden yüksek olduğu için temizlik işini de kolaylaştıran sehpanın ceviz ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut.

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8. Köşe koltukların tamamlayıcısı: Mavienerji Dekoratif Ahşap Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Eğer salon ya da oturma odanızda köşe koltukları tercih ediyorsanız seçeceğiniz sehpanın dikdörtgen ve geniş olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede koltuğun her köşesinden sehpaya kolayca erişebilir, film ve dizi izlerken tüketeceğiniz atıştırmalıklara kolayca ulaşabilirsiniz. Eğer birçok marka ve model arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız Mavienerji Dekoratif Ahşap Orta Sehpa doğru seçim olabilir. Geniş ahşap yüzeyine birçok eşyayı kolayca yerleştirebilirsiniz. Dayanıklı metal ayakları, yeri sağlam şekilde kavradığı için sarsılmıyor. Hem çevreye hem çocuk sağlığına uygun materyallerle üretilen sehpa, siyah ve ahşabın kusursuz uyumunu evinize taşıyacak!

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9. Metal ve mermerin şıklığı bir arada: Mobievim Roma Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

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Şık bir orta sehpa almak istiyor ancak "Demonte ürünle uğraşamam" diyorsanız kurulu olarak gönderilen Mobievim Roma Orta Sehpa'yı alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Birinci sınıf, orta yoğunluklu ve yerli MDF ile üretilen sehpanın üst yüzeyi, mermer görünümüyle evinizin havasını değiştiriyor. Yuvarlak tasarımı ve siyah rengi ile hemen her ev stiline kolayca uyum sağlıyor. Metal profil ayakları, fırınlanmış boya ile renklendirildiği için paslanmıyor. Uzun süre sıvı veya ısı temasından kaçınır, direkt güneş ışığına maruz bırakmaz ve nemli bezle silerek temizlerseniz uzun yıllar size eşlik edebilir.

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10. Fonksiyonellikten vazgeçemeyenlere: Weblonya 2'li Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

"Almışken misafirlerimi rahat rahat ağırlayabileceğim, kullanışlı bir ürün alayım" diyorsanız Weblonya 2'li Sehpa'ya göz atmadan geçmeyin. 2 adet üründen oluşan orta sehpa takımı, suntalam ve metal profil materyal kullanılarak elde ediliyor. Yuvarlak tasarımı, ahşap ve siyah rengi ile sehpalar, dekorasyonunuzun havasını değiştiriyor. Zarif ayak tasarımı yerden yüksek olduğu için temizlik yaparken işinizi kolay hâle getiriyor. Maksimum 12 kg taşıma kapasitesi bulunan sehpa takımını dilerseniz yan yana konumlandırabilir, dilerseniz ayrı ayrı kullanabilirsiniz. 65 ve 55 cm genişliğindeki yüzeylerine birçok eşyayı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

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11. Kalitesiyle fark yaratan: Mezza Bellisimo Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Hem sehpa hem kitaplık olarak kullanabileceğiniz bir modele ne dersiniz? Mezza Bellisimo Orta Sehpa ile fonksiyonelliğin keyfini çıkarabilirsiniz! 1 adet kitaplık bölümünün yanı sıra 1 adet de kapaklı dolabı bulunan sehpaya birçok eşyanızı depolayabilirsiniz. Böylece elinizin altında bulunmasını istediğiniz eşyaların neden olduğu dağınıklıktan kurtulabilirsiniz. Modern tasarımıyla herkesin beğenisini kazanacak dikdörtgen, modern tasarımlı sehpanın ölçüleri 90x57 cm olduğundan fazla yer kaplamıyor. Kahverengi ve beyaz renklerin mükemmel uyumunu yakalayan orta sehpa ile ev dekorasyonunuzu yenilemek için acele edin!

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12. Zıt renklerin uyumu: FloraDesign Flora Bean Orta Sehpa

Evinize şıklık ve yenilik katacak en güzel orta sehpa modelleri

Antrasit ve beyaz renklerin uyumuyla tasarlanan FloraDesign Flora Bean Orta Sehpa ile oturma odanıza zarif bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Âdeta tüm odanın dekorasyonunu değiştirmişsiniz izlenimi yaratacak sehpa takımı, asimetrik modern tarzıyla oldukça şık görünüme sahip. Yüksek ayak tasarımıyla sehpalar, temizlik yaparken size zorluk çıkarmıyor. Demonte olarak gönderilen ürünün kurulumu ise oldukça kolay. Herhangi bir alet kullanmadan sadece ayaklarını yerlerine vidalamanız yeterli. 80x50 cm boyutuyla fazla yer kaplamıyor. TSE, ISO 9001 ve FCS sertifikalarına sahip, kanserojen madde içermeyen sehpa takımını gönül rahatlığıyla tercih edebilir, evinizin yepyeni görünmesini sağlayabilirsiniz.

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