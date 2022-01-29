Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek, her odaya ve alana özel ürün önerileri

Yıllar içinde çoğalan eşyalar bir süre sonra dağınıklığa neden olur. Bazılarını kullanmayız bazılarına ise sürekli ihtiyaç duyarız. Tabii gün içinde sürekli elimizin altında olması gereken ürünler de dağınıklığa neden olabilir. Ancak derli toplu bir ev hayal değil! Her oda ve alan için doğru ürünleri kullanarak evinizi adeta düzenli bir yaşam müzesine çevirebilirsiniz. İşte evinize düzen getirecek en başarılı ürünler!

1. Salonunuzu düzenleyin: Yurudesign ML34 Iron Metal Orta Sehpa

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Salonunuzun daha düzenli olmasını sağlayacak Yurudesign ML34 Iron Metal Orta Sehpa, rengi ve boyutuyla birçok salona uyum sağlar. Ürün, birinci kalite suntalam malzemeyle üretilir. Hoş rengiyle oturma odanıza şık bir görünüm kazandıran orta sehpa, kanserojen madde içermez. Geniş üst yüzeyi vazo, çay ve kahvenizi koymanız için alan sunar. Orta kısımda yer alan gözler ise gazete, kitap ve dergileriniz için depolama alanı sağlar. Profil ayakları yeri sağlam şekilde tutarak ürünün sarsılmasını engeller. Orta sehpa dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik eder.

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2. İç çamaşırlarınızı karmaşadan kurtarın: Serstil Çekmece Düzenleyici

En çok dağılan alanlardan biri, iç çamaşırı ve çorapların yer aldığı çekmeceler. Siz de iç çamaşırı çekmecenizdeki dağınıklıktan sıkıldınız mı? Merak etmeyin, Serstil Çekmece Düzenleyici ile çamaşırlarınızı düzenli şekilde saklayabilirsiniz. 3'lü set şeklinde gelen düzenleyici, küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boyu ile her çekmeceye kolayca uyum sağlar. İç çamaşırı, sütyen ve çoraplarınızı düzenli tutmak için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şeffaf olduğu için bölmeler arasındaki çamaşırlarınızı da kolayca görebilirsiniz. Ürünü kendiniz için tercih edebileceğiniz gibi düzen tutkunu sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

3. Mutfakta ekstra alan yaratın: Hünkar Home Tencere Düzenleyici

‎54 x 20 x 42 cm ebadındaki Hünkar Home Tencere Düzenleyici'yi hem yatay hem dikey olarak kullanabilirsiniz. Ürünün boyunu tava ve tencerelerinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. M şeklindeki tencere düzenleyiciye küçük tava ve tencereleri rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Mutfağınızdaki dağınıklığın azalmasına yardımcı olan ürün, tencere ve tavaların hepsini bir arada tutmanızı sağlayarak tava arama derdine de son verir. 8 katlı tencere düzenleyici, kompakt tasarımıyla tezgah ve mutfak dolaplarınızda diğer eşyalar için yer açar. Aynı zamanda şık duruşuyla mutfağınıza güzel bir dokunuş da katar.

4. Çalışma alanınızı dağınıklıktan kurtarın: MagiDeal Büro Yazı Masası Düzenleyici

Çalışma alanınızı düzenli tutmaya yardım edecek MagiDeal Büro Yazı Masası Düzenleyici'yi takma kilit özelliği sayesinde vidaya gerek duymadan sabitleyebilirsiniz. Plastik çerçeve ve ahşap panelden elde edilen ürün, masanızın üzerini kaostan kurtarır. 4 bölmeden oluşan masa düzenleyici; kalem, anahtarlık, not defteri, kumanda ve cep telefonu için alan oluşturur. Ürünü banyo ya da yatak odasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hafif ve kullanışlı tasarımıyla bulunduğunuz ortamı düzene kavuşturmanıza yardım eden masa düzenleyici, sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılır.

5. Sağlam yapısıyla uzun yıllar kullanın: Basit Ev Eşyaları Dolap İçi Raf Düzenleyici

Mutfaktaki karmaşaya son vermenizi sağlayan Basit Ev Eşyaları Dolap İçi Raf Düzenleyici, 2 raftan oluşur ve 3 adet depolama alanı sunar. Üst bölüme küçük, alt bölüme büyük, orta bölüme de orta boy kavanozları yerleştirebilirsiniz. Tezgah alanını daha kullanışlı hale getiren raf düzenleyici, baharatlarınızı düzenli şekilde ve bir arada tutmanıza yardımcı olur. Metal telden elde edilen ürün, paslanmaz çelik özelliğiyle korozyona karşı direnç gösterir. Maksimum 9 kg taşıma kapasitesine sahip raf düzenleyiciyi nemli bir bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Ürünü tabak ve tencere gibi diğer mutfak eşyalarını düzenlemek için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Dayanıklı tasarımıyla raf düzenleyici, uzun kullanım ömrü sunar.

6. Bütün aksesuarlarınızı bir araya toplayın: LUXFURNI Aynalı Takı Dolabı

Fonksiyonel LUXFURNI Aynalı Takı Dolabı, evinize hoş bir görünüm katar. 4 bölmesi, 3 saklama kutusu, 91 halka deliği, 24 kolye kancası, 2 çekmecesi ve 72 küpe yuvası bulunan ürün, tüm aksesuarlarınızı bir yerde toplamanıza yardımcı olur. Geniş iç hacmiyle eşyalarınız için gereken alanı sağlar. Takı dolabının şık duruş sergileyen kadife iç astarı, içindeki aksesuarları neme ve kararmaya karşı korur. Dış yüzeyinde ayna yer aldığı için dışarı çıkarken hızlı bir şekilde hazırlanmanıza yardım eder. Kilit fonksiyonu sayesinde takı dolabını kilitleyerek eşyalarınızı başkalarının kullanmasına engel olabilirsiniz.

7. Güvenli alanlar için: Orico Kablo Düzenleyici

Evinizde priz, bilgisayar, televizyon ve şarj cihazı kablolarının oluşturduğu kötü görüntüyü ve dağınıklığı ortadan kaldırmanıza yardım eden Orico Kablo Düzenleyici, akıllı cihazlarınızın soğutulmasına da katkıda bulunur. 4 adet kaymaz ayağı sayesinde yeri sağlam şekilde kavrar. Kablo düzenleyici, çocuklar ve evcil hayvanların tehlike oluşturabilecek priz kablolarına dokunmasını engeller ve istenmeyen kazaların oluşmasını önler. Polipropilen ve ABS plastikten üretilen ürün, sağlam yapısıyla uzun süre size eşlik eder. Aynı anda birden fazla cihaz için kullanabileceğiniz kablo düzenleyici ile kablo kalabalığına son verebilirsiniz!

8. Aradığınız giysiyi kolayca bulun: NaturPur Dolap Düzenleyici

43 x 34 x 19 cm ebadındaki NaturPur Dolap Düzenleyici, elbise dolabınızdaki dağınıklık sorununu kesin olarak çözmenize yardımcı olur. Ürünü elbise dolabında, çekmecede, banyoda ve saklama kutularında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Giysi dolabını düzenlemenizi sağlayan ürünle giysilerinizi kolayca bulabilirsiniz. Karmaşaya son veren düzenleyici, dolaplarının içini daha kullanışlı hale getirir. Plastik malzemeden elde edilen ürün, BPA içermez. 15 kg taşıma kapasitesiyle oldukça kullanışlı olan düzenleyici ile giysilerinizi sistemli bir şekilde tutabilirsiniz. Sağlam materyallerle üretildiği için uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

9. Sebze ve meyveleri düzenleyin: Canbay Store Buzdolabı Düzenleyici

Buzdolapları düzenli yerleştirilmediği zaman hem daha fazla enerji harcar hem hızlı tüketilmesi gereken ürünlerin arkada kalıp unutulmasına ve tüketilmeden bozulmasına neden olur. Canbay Store Buzdolabı Düzenleyici, sebze ve meyvelerinizi buzdolabına düzenli şekilde yerleştirmenizi sağlar. Evinde düzenli olmayı sevenlerin bayılacağı ürün, 6 adet geldiği için işinizi oldukça kolaylaştırır. Buzdolabının iç kısmını kullanışlı hale getirerek daha fazla ürünü sığdırmanızı sağlar. Sebze ve meyveleri ayrı ayrı yerleştirmenize yardım eden düzenleyiciyi banyo gibi farklı yerlerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Plastik malzemeden elde edilen ürün, insan sağlığına zarar vermez. Kaliteli yapısıyla uzun süre kullanılır.

10. Banyonuza hem düzen hem şıklık getirin: Digithome Çok Amaçlı Düzenleyici

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Düzenlenmeye ihtiyaç duyan alanlardan biri de banyolar. Temizlik ürünlerinden havlulara, oda kokularından tuvalet kağıtlarına kadar birçok ürün yer alır. Yeterli depolama alanı olmadığında da dağınıklık oluşur. Ancak Digithome Çok Amaçlı Düzenleyici ile hem banyonuza şık bir dokunuş katabilir hem tüm eşyalarınız için ekstra depolama alanı oluşturabilirsiniz. Ahşaptan elde edilen çok amaçlı düzenleyiciyi banyo, mutfak, balkon ve koridorda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 4 rafı bulunan fonksiyonel düzenleyici ile her alanda karmaşayı ortadan kaldırabilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.



