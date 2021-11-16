Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

Evdeki dağınık eşyalar çoğu zaman sizi rahatsız edebilir. Örneğin, televizyon sehpalarının etrafında kabloların karışması büyük bir problem olabilir. Neyse ki kablo gizleyiciler bu sorunu çözmek için ideal. Dolabınız karman çorman haldeyse kutular ve düzenleyicilerle derli toplu gösterebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden düzenleyicileri bu listede inceleyebilirsiniz.

1. Makyaj malzemelerinizi ve takılarınızı burada toparlayın: Vpw Akrilik Makyaj ve Takı Organizerı

Makyaj malzemeleri ve takılar, oldukça küçük ürünler olsa da evinizin dağınık gözükmesine neden olabilir. Ayrıca karışık duran takıların arasından aradığınız parçayı bulmak da zorlaşır. Makyaj ve takı organizer ürünlerini kullanarak aksesuarlarınızı ve makyaj malzemelerinizi pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylelikle aradığınız makyaj malzemelerine ve takılara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Rujlarınızı ve fırçalarınızı ayrı bölmelere koyarak düzenli bir görüntü elde edebilirsiniz. Organizer ürünlerinde bulunan farklı bölmelere yüzük, kolye ve küpe gibi takılarınızı ekleyerek karışmasını önleyebilirsiniz.

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2. Evraklarınız dağılmasın diye: Design OTTO Large Modest Masaüstü Organizer

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Çalışma masalarında ve kitaplıklarda birçok evrak, kağıt, kalem ya da defter darmadağınık bir biçimde durabilir. Üst üste ve karışık duran kırtasiye ürünleri, düzenli bir kitaplık ve masa oluşturmanın önüne geçer. ve çalışmayı zorlaştırır Masaüstü düzenleyiciler farklı bölmeleriyle birçok kırtasiye ürününü toparlayarak düzenli bir görüntü elde etmenizi sağlar. Design OTTO Large Modest, 6 renkli evrak rafı ve masaüstü organizer ürünü ils bu sorunu çözer. Ceviz renginde ve oldukça şık olan ürün sayesinde hoş bir görüntü de oluşturabilirsiniz.

Çalışma masanızı düzenleyen bu ürünü incelemek için buraya tıklayın.

3. Temizlik ürünleriniz bir arada duracak: Zemus Askılı Organizer

Banyoda ve mutfakta saklanan temizlik malzemeleri zaman zaman karmaşık bir görüntü oluşturabilir. Mutfak tezgahının altında ya da banyo dolaplarında üst üste duran bu ürünler arasından aradığınıza ulaşmak zorlaşabilir ve dağınık bir hava oluşabilir. Neyse ki dolap kapaklarına ya da dolap içine asılabilen askılı organizer ürünleriyle bu problemi çözebilirsiniz. Uzatılmış askılı yapı sayesinde askıya yerleştirdiğiniz malzemeler dolap içlerinin üst kısımlarına çarpmaz. Sıklıkla kullandığınız deterjan, sünger ve çöp poşeti gibi ürünleri askıya koyarak düzenleyebilirsiniz.

Zemus Askılı Organizer ürününün detaylarını incelemek için tıklayın.

4. Çekmecede dağılan çatal bıçaklara son: Joseph Joseph DrawerStore Genişleyen Çatal Bıçak Düzenleyici

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Çatal bıçak çekmeceleri mutfaklarda en dağınık duran bölümlerden biri. Üst üste konan çatal, bıçak ve kaşıklar arasından ihtiyaç duyduğunuz parçalara ulaşmanız oldukça zor bir hal alabilir. Josep Joseph DrawerStore Genişleyen Çatal Bıçak Düzenleyici ile bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Genişleyen alt bölmesiyle büyük malzemeleri bu kısma yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda geniş çekmecelere bu kısmı açarak da ürünü koyabilirsiniz. Daha hafif ve küçük malzemeleri koyacağınız zaman da hareketli saklama bölmesi size yardımcı olur.

Mutfak çekmecelerinizi güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz bu ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Tüm kablolarınızı bu kutuda toplayın!: Digitus Kablo Düzenleme Kutusu

Çalışma masalarında, televizyon sehpalarında veya mutfakta, kısacası evin her köşesinde birçok kablo bir arada bulunabilir. Bu kablolar üst üste durduğu takdirde dağınık ve karışık bir görüntü oluşur. Karışık görüntüden öte aradığınız kabloya ulaşırken zorlanabilirsiniz. Bu dağınık görüntünün önüne geçmek için kablo gizleyicileri kullanabilirsiniz. Gizleme işinde size yardımcı olan kablo düzenleme kutuları sayesinde düzenli bir görüntü elde edebilirsiniz. Evdeki kablolarınızı düzgün bir şekilde kutunun içine yerleştirip kapağını kapatarak karışıklığı önleyebilirsiniz.

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6. Dolap içi düzenleyicilerle ekstra depolama olanağı bulabilirsiniz: Pazarika Dolap İçi Raf Düzenleyici

Mutfak dolaplarınızı ve mutfak tezgahlarınızı daha düzenli bir hale getirmek için dolap içi raf düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz. Pazarika Lüks Dolap İçi Raf Düzenleyici, dayanıklı metal gövde tasarımı ve beyaz rengiyle mutfağınızda hoşunuza giden bir dekor da olabilir. Mutfak dolaplarınızdaki tabakların ve bardakların üzerine rafı yerleştirerek depolama alanınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda mutfak tezgahının üzerine bu ürünü koyarak sık sık kullandığınız mutfak ürünlerini buraya yerleştirebilirsiniz. Mutfağın yanı sıra banyoda bulunan eşyalarınızı da bu raflar sayesinde düzenleyebilirsiniz.

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7. Buzdolabınız daha düzenli olacak: Zemus Buzdolabı Düzenleyici

Buzdolabınızdaki sebze ve meyveleri düzenlemek için buzdolabı düzenleyicileri kullanabilirsiniz. Çoğu buzdolabının sebzelik ve meyvelik kısımlarında bölmeler yer almadığı için koyduğunuz malzemeler karışıp dağılabilir. Sebze ve meyveleri ayrı bölmelere yerleştirerek daha kolay ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte içeceklerinizi ve kahvaltı malzemelerinizi de bu bölmelere yerleştirerek farklı kategorilere ayırabilirsiniz. Ayrıca mutfak tezgahlarında ya da kilerlerde bu düzenleyicileri kullanarak gıda ürünlerinin dağılmasını önleyebilirsiniz. BPA içermeyen ve plastik materyalden üretilen ürünlerde gıdaları saklayabilirsiniz.

Buzdolabınızı ferahlatacak ve düzenli bir görünüm sağlayacak Zemus Buzdolabı Düzenleyici ürününü incelemek için buraya tıklayın.

8. Kutuların düzenleyici gücüne güvenin: Rek Home Gri Yaprak Çekmece İçi Düzenleyici

Kıyafet dolabı çekmecelerinde küçük aksesuarlar çoğu zaman dağılabilir. Fularlar, eldivenler, atkılar ve bereler gibi parçaları çekmece içi düzenleyiciler kullanarak ayırıp düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda makyaj malzemelerinin bulunduğu çekmecelerde dağınıklık olması da sık sık karşılaşılan sorunlar arasında. Makyaj malzemelerinizi far paleti, ruj, fırça ve fondöten gibi kategorilere ayırarak düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ardından ayırdığınız malzemeleri ayrı ayrı çekmece içi düzenleyici bölmelerine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dağınıklığın önüne geçip makyaj yaparken aradığınız ürüne kolaylıkla erişebilirsiniz.

Rek Home Gri Yaprak Çekmece İçi Düzenleyici Organizer Set ürününü tek tıkla incelemek için buraya tıklayın.

9. Raflarınız ve dolaplarınız bu kutularla daha düzenli: ALAS Raf Organizer 18771-L1

Evinizin farklı bölümlerinde yer alan eşyaları toplayıp dağılmayı önlemek için kutulardan faydalanabilirsiniz. Çocuk odalarındaki oyuncakları raf organizer ürünlerine yerleştirerek toplayabilirsiniz. Aynı zamanda kıyafet dolabınızda ve bazalarınızda raf organizer kutuları kullanıp kıyafetleri düzenleyebilirsiniz. Sık kullanmadığınız ürünleri bu kutulara yerleştirip bazalarınıza koyarak göz önünden kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda dolap raflarınıza ALAS Raf Organizer ürününü koyarak daha hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Su itici olan bu ürünü nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Kahverengi ve çizgili bir tasarıma sahip olan ALAS Raf Organizer'ı buraya tıklayıp inceleyebilirsiniz.

10. Ayakkabılığınız artık daha çok ayakkabı alacak: Lerato Ayakkabı Rampası Yükseklik Ayarlı



Genellikle evlerin girişinde bulunan ayakkabı dolapları ve ayakkabılıklar çok çabuk dağılabilir. Eve girer girmez bu dağınıklığı görmek istemiyorsanız, ayakkabı rampalarını kullanabilirsiniz. Ayakkabı rampaları ile ayakkabılarınızın daha az yer kaplamasını sağlamak mümkün. Böylelikle tek ayakkabı yerine çift ayakkabı yerleştirip yerden tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda Lerato Ayakkabı Rampası yükseklik ayarlı olarak üretildiği için istediğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz. Yükseklik ayarıyla bot ve topuklu ayakkabı gibi daha yüksek olan ayakkabıları da rahatça yerleştirebilirsiniz.

Ayakkabı dolabınızı minik bir dokunuşla düzenlemek için buraya tıklayıp ürünü incelemeye başlayabilirsiniz.

