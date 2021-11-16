HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

15.11.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde evinizi düzenleseniz de bazı eşyaları toplamak zorlayıcı olabilir. Temizlik malzemeleri, takılar ve makyaj malzemeleri odaları dağınık gösteren ürünlerin başında gelir. Bununla beraber az kullandığınız kışlık kıyafetler ve aksesuarlar, çantalar ve fularlar karmaşık bir görüntü oluşturur. Dolap içi düzenleyiciler ve kutular kullanarak bu parçaları ayırıp düzenleyebilirsiniz. Evinizi toplamak için hazırladığımız önerileri gözden geçirmeye ne dersiniz?

Evinizi çok daha derli toplu gösterecek adeta sihirli öneriler

Evdeki dağınık eşyalar çoğu zaman sizi rahatsız edebilir. Örneğin, televizyon sehpalarının etrafında kabloların karışması büyük bir problem olabilir. Neyse ki kablo gizleyiciler bu sorunu çözmek için ideal. Dolabınız karman çorman haldeyse kutular ve düzenleyicilerle derli toplu gösterebilirsiniz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden düzenleyicileri bu listede inceleyebilirsiniz.

1. Makyaj malzemelerinizi ve takılarınızı burada toparlayın: Vpw Akrilik Makyaj ve Takı Organizerı

2

Makyaj malzemeleri ve takılar, oldukça küçük ürünler olsa da evinizin dağınık gözükmesine neden olabilir. Ayrıca karışık duran takıların arasından aradığınız parçayı bulmak da zorlaşır. Makyaj ve takı organizer ürünlerini kullanarak aksesuarlarınızı ve makyaj malzemelerinizi pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Böylelikle aradığınız makyaj malzemelerine ve takılara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Rujlarınızı ve fırçalarınızı ayrı bölmelere koyarak düzenli bir görüntü elde edebilirsiniz. Organizer ürünlerinde bulunan farklı bölmelere yüzük, kolye ve küpe gibi takılarınızı ekleyerek karışmasını önleyebilirsiniz.

Vpw Akrilik Makyaj ve Takı Organizer'ı incelemek için buraya tıklayın.

2. Evraklarınız dağılmasın diye: Design OTTO Large Modest Masaüstü Organizer

3

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çalışma masalarında ve kitaplıklarda birçok evrak, kağıt, kalem ya da defter darmadağınık bir biçimde durabilir. Üst üste ve karışık duran kırtasiye ürünleri, düzenli bir kitaplık ve masa oluşturmanın önüne geçer. ve çalışmayı zorlaştırır Masaüstü düzenleyiciler farklı bölmeleriyle birçok kırtasiye ürününü toparlayarak düzenli bir görüntü elde etmenizi sağlar. Design OTTO Large Modest, 6 renkli evrak rafı ve masaüstü organizer ürünü ils bu sorunu çözer. Ceviz renginde ve oldukça şık olan ürün sayesinde hoş bir görüntü de oluşturabilirsiniz.

Çalışma masanızı düzenleyen bu ürünü incelemek için buraya tıklayın.

3. Temizlik ürünleriniz bir arada duracak: Zemus Askılı Organizer

4

Banyoda ve mutfakta saklanan temizlik malzemeleri zaman zaman karmaşık bir görüntü oluşturabilir. Mutfak tezgahının altında ya da banyo dolaplarında üst üste duran bu ürünler arasından aradığınıza ulaşmak zorlaşabilir ve dağınık bir hava oluşabilir. Neyse ki dolap kapaklarına ya da dolap içine asılabilen askılı organizer ürünleriyle bu problemi çözebilirsiniz. Uzatılmış askılı yapı sayesinde askıya yerleştirdiğiniz malzemeler dolap içlerinin üst kısımlarına çarpmaz. Sıklıkla kullandığınız deterjan, sünger ve çöp poşeti gibi ürünleri askıya koyarak düzenleyebilirsiniz.

Zemus Askılı Organizer ürününün detaylarını incelemek için tıklayın.

4. Çekmecede dağılan çatal bıçaklara son: Joseph Joseph DrawerStore Genişleyen Çatal Bıçak Düzenleyici

5

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Çatal bıçak çekmeceleri mutfaklarda en dağınık duran bölümlerden biri. Üst üste konan çatal, bıçak ve kaşıklar arasından ihtiyaç duyduğunuz parçalara ulaşmanız oldukça zor bir hal alabilir. Josep Joseph DrawerStore Genişleyen Çatal Bıçak Düzenleyici ile bu sorunu ortadan kaldırmak mümkün. Genişleyen alt bölmesiyle büyük malzemeleri bu kısma yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda geniş çekmecelere bu kısmı açarak da ürünü koyabilirsiniz. Daha hafif ve küçük malzemeleri koyacağınız zaman da hareketli saklama bölmesi size yardımcı olur.

Mutfak çekmecelerinizi güvenli bir şekilde saklayabileceğiniz bu ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Tüm kablolarınızı bu kutuda toplayın!: Digitus Kablo Düzenleme Kutusu

6

Çalışma masalarında, televizyon sehpalarında veya mutfakta, kısacası evin her köşesinde birçok kablo bir arada bulunabilir. Bu kablolar üst üste durduğu takdirde dağınık ve karışık bir görüntü oluşur. Karışık görüntüden öte aradığınız kabloya ulaşırken zorlanabilirsiniz. Bu dağınık görüntünün önüne geçmek için kablo gizleyicileri kullanabilirsiniz. Gizleme işinde size yardımcı olan kablo düzenleme kutuları sayesinde düzenli bir görüntü elde edebilirsiniz. Evdeki kablolarınızı düzgün bir şekilde kutunun içine yerleştirip kapağını kapatarak karışıklığı önleyebilirsiniz.

Digitus'un kablo düzenleme kutusunu incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

6. Dolap içi düzenleyicilerle ekstra depolama olanağı bulabilirsiniz: Pazarika Dolap İçi Raf Düzenleyici

7

Mutfak dolaplarınızı ve mutfak tezgahlarınızı daha düzenli bir hale getirmek için dolap içi raf düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz. Pazarika Lüks Dolap İçi Raf Düzenleyici, dayanıklı metal gövde tasarımı ve beyaz rengiyle mutfağınızda hoşunuza giden bir dekor da olabilir. Mutfak dolaplarınızdaki tabakların ve bardakların üzerine rafı yerleştirerek depolama alanınızı artırabilirsiniz. Aynı zamanda mutfak tezgahının üzerine bu ürünü koyarak sık sık kullandığınız mutfak ürünlerini buraya yerleştirebilirsiniz. Mutfağın yanı sıra banyoda bulunan eşyalarınızı da bu raflar sayesinde düzenleyebilirsiniz.

Dolap içi raf düzenleyici ürününü incelemek için tıklayın!

7. Buzdolabınız daha düzenli olacak: Zemus Buzdolabı Düzenleyici

8

Buzdolabınızdaki sebze ve meyveleri düzenlemek için buzdolabı düzenleyicileri kullanabilirsiniz. Çoğu buzdolabının sebzelik ve meyvelik kısımlarında bölmeler yer almadığı için koyduğunuz malzemeler karışıp dağılabilir. Sebze ve meyveleri ayrı bölmelere yerleştirerek daha kolay ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte içeceklerinizi ve kahvaltı malzemelerinizi de bu bölmelere yerleştirerek farklı kategorilere ayırabilirsiniz. Ayrıca mutfak tezgahlarında ya da kilerlerde bu düzenleyicileri kullanarak gıda ürünlerinin dağılmasını önleyebilirsiniz. BPA içermeyen ve plastik materyalden üretilen ürünlerde gıdaları saklayabilirsiniz.

Buzdolabınızı ferahlatacak ve düzenli bir görünüm sağlayacak Zemus Buzdolabı Düzenleyici ürününü incelemek için buraya tıklayın.

8. Kutuların düzenleyici gücüne güvenin: Rek Home Gri Yaprak Çekmece İçi Düzenleyici

9

Kıyafet dolabı çekmecelerinde küçük aksesuarlar çoğu zaman dağılabilir. Fularlar, eldivenler, atkılar ve bereler gibi parçaları çekmece içi düzenleyiciler kullanarak ayırıp düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda makyaj malzemelerinin bulunduğu çekmecelerde dağınıklık olması da sık sık karşılaşılan sorunlar arasında. Makyaj malzemelerinizi far paleti, ruj, fırça ve fondöten gibi kategorilere ayırarak düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ardından ayırdığınız malzemeleri ayrı ayrı çekmece içi düzenleyici bölmelerine yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dağınıklığın önüne geçip makyaj yaparken aradığınız ürüne kolaylıkla erişebilirsiniz.

Rek Home Gri Yaprak Çekmece İçi Düzenleyici Organizer Set ürününü tek tıkla incelemek için buraya tıklayın.

9. Raflarınız ve dolaplarınız bu kutularla daha düzenli: ALAS Raf Organizer 18771-L1

10

Evinizin farklı bölümlerinde yer alan eşyaları toplayıp dağılmayı önlemek için kutulardan faydalanabilirsiniz. Çocuk odalarındaki oyuncakları raf organizer ürünlerine yerleştirerek toplayabilirsiniz. Aynı zamanda kıyafet dolabınızda ve bazalarınızda raf organizer kutuları kullanıp kıyafetleri düzenleyebilirsiniz. Sık kullanmadığınız ürünleri bu kutulara yerleştirip bazalarınıza koyarak göz önünden kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda dolap raflarınıza ALAS Raf Organizer ürününü koyarak daha hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Su itici olan bu ürünü nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Kahverengi ve çizgili bir tasarıma sahip olan ALAS Raf Organizer'ı buraya tıklayıp inceleyebilirsiniz.

10. Ayakkabılığınız artık daha çok ayakkabı alacak: Lerato Ayakkabı Rampası Yükseklik Ayarlı

11
Genellikle evlerin girişinde bulunan ayakkabı dolapları ve ayakkabılıklar çok çabuk dağılabilir. Eve girer girmez bu dağınıklığı görmek istemiyorsanız, ayakkabı rampalarını kullanabilirsiniz. Ayakkabı rampaları ile ayakkabılarınızın daha az yer kaplamasını sağlamak mümkün. Böylelikle tek ayakkabı yerine çift ayakkabı yerleştirip yerden tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda Lerato Ayakkabı Rampası yükseklik ayarlı olarak üretildiği için istediğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz. Yükseklik ayarıyla bot ve topuklu ayakkabı gibi daha yüksek olan ayakkabıları da rahatça yerleştirebilirsiniz.

Ayakkabı dolabınızı minik bir dokunuşla düzenlemek için buraya tıklayıp ürünü incelemeye başlayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı!5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

Rahat bir nefes için en iyi hava temizleme cihazları

Rahat bir nefes için en iyi hava temizleme cihazları

Uzun yollarda her zaman yanınızda yürüyüş ayakkabıları

Uzun yollarda her zaman yanınızda yürüyüş ayakkabıları

Çatlaklarda gözle görülür etkiler yaratan en iyi çatlak kremi çeşitleri

Çatlaklarda gözle görülür etkiler yaratan en iyi çatlak kremi çeşitleri

Yüz tiplerine göre kaş modelleri ve bakım/makyaj önerileri

Yüz tiplerine göre kaş modelleri ve bakım/makyaj önerileri

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Tümünü Gör
Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Gülümseten Cuma fırsatları: Sadelik sevenlere indirimler

Gülümseten Cuma fırsatları: Sadelik sevenlere indirimler

Gülümseten Cuma indirimleri: %25 indirimli ekipmanları

Gülümseten Cuma indirimleri: %25 indirimli ekipmanları

İngilizce öğrenmek isteyenler için taktikler ve ürünler

İngilizce öğrenmek isteyenler için taktikler ve ürünler

Sonbahara uygun vintage dekorasyon fikirleri

Sonbahara uygun vintage dekorasyon fikirleri

İnci gibi dişler için en iyi diş fırçası önerileri

İnci gibi dişler için en iyi diş fırçası önerileri

Tümünü Gör
İnci gibi dişler için en iyi diş fırçası önerileri

İnci gibi dişler için en iyi diş fırçası önerileri

Bebeğinizin mışıl mışıl uyuması için en iyi bebek yatakları

Bebeğinizin mışıl mışıl uyuması için en iyi bebek yatakları

Kıyafetlerin koltuk altı nasıl ilk günkü gibi yapılır?

Kıyafetlerin koltuk altı nasıl ilk günkü gibi yapılır?

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

Makyaj fırçaları ve süngerleri en iyi şekilde nasıl temizlenir?

Makyaj fırçaları ve süngerleri en iyi şekilde nasıl temizlenir?

Mutfak dolapları nasıl boyanır?

Mutfak dolapları nasıl boyanır?

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

Leopar aşıklarının gardıroplarında mutlaka olması gereken parçalar

Rahat bir nefes için en iyi hava temizleme cihazları

Rahat bir nefes için en iyi hava temizleme cihazları

Uzun yollarda her zaman yanınızda yürüyüş ayakkabıları

Uzun yollarda her zaman yanınızda yürüyüş ayakkabıları

Çatlaklarda gözle görülür etkiler yaratan en iyi çatlak kremi çeşitleri

Çatlaklarda gözle görülür etkiler yaratan en iyi çatlak kremi çeşitleri

Yüz tiplerine göre kaş modelleri ve bakım/makyaj önerileri

Yüz tiplerine göre kaş modelleri ve bakım/makyaj önerileri

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Artık daha sık kullanacaksınız! Bulaşık deterjanının akla gelmeyen kullanım alanları

Sadece kirli bulaşıkların çözümü değilmiş

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı! 20 bin TL değerinde

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Köy halkının kışlık yiyeceği! Soğuk havalarda üşütmüyor

Köy halkının kışlık yiyeceği! Soğuk havalarda üşütmüyor

İç giyimde kalite arayan erkeklere indirimli boxer önerileri

Gülümseten Cuma fırsatları: İç giyimde kalite!

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

İzmir'de ortalık adeta savaş alanına döndü! Bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

Bıçaklı ve demir çubuklu kavga! İşte o anlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.