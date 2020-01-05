Evinizi döşerken hangi mobilyalara para harcamalısınız?

Yeni bir eve taşınmak ya da yaşadığınız evi yeniden dekore etmek çoğu zaman pahalıya patlayan bir iş.

Özellikle bir evi baştan aşağı sıfırdan döşemeye bütçenizin tamamen yetmediğini görmek çok olası.

O yüzden kimi parçalarda ve mobilyalarda daha ucuz olanını tercih etmek gerekebilir.

Ancak uzmanlar evinizi dekore ederken kimi ürünler için pahalı olanı tercih etmenizin uzun vadeli olarak bütçenize daha büyük bir katkı sunabileceğini düşünüyor.

Business Insider haber sitesi, iç mimarlara hangi parçalar ya da mobilyalarda ucuza kaçmamak gerektiğini sordu.

Mutfak dolapları yatırım yapmaya değer

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Piper İç Tasarım ofisinin sahibi ve baş mimarı Kristen Piper, mutfak günlük olarak sürekli kullanılan bir alan olduğu için mutfak dolaplarına yatırım yapılması gerektiği görüşünde.

Piper, sağlam üretilmiş mutfak dolaplarının her zaman için yeni beyaz eşyalarla başka bir görünüme kavuşturulabileceğini, ancak ucuz mutfak dolaplarının raflara ne koyarsanız koyun ucuz görüneceğini düşünüyor.

Tasarım işi ahşap döşeme

Piper, özellikle iklimin mevsimle beraber değiştiği ve nemin görüldüğü yerlerde yaşayanların uzun süre dayanıklı olması için tasarlanmış ahşap döşemelere para vermesinin yerinde olduğunu söylüyor.