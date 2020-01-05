HABER
  4. Evinizi döşerken hangi mobilyalara para harcamalısınız?

Evinizi döşerken hangi mobilyalara para harcamalısınız?

05.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yeni bir eve taşınmak ya da yaşadığınız evi yeniden dekore etmek çoğu zaman pahalıya patlayan bir iş. Ancak uzmanlar evinizi dekore ederken kimi ürünler için pahalı olanı tercih etmenizin uzun vadeli olarak bütçenize daha büyük bir katkı sunabileceğini düşünüyor. Business Insider, iç mimarlara hangi mobilyalarda ucuza kaçmamak gerektiğini sordu.

Evinizi döşerken hangi mobilyalara para harcamalısınız?

Yeni bir eve taşınmak ya da yaşadığınız evi yeniden dekore etmek çoğu zaman pahalıya patlayan bir iş.

Özellikle bir evi baştan aşağı sıfırdan döşemeye bütçenizin tamamen yetmediğini görmek çok olası.

O yüzden kimi parçalarda ve mobilyalarda daha ucuz olanını tercih etmek gerekebilir.

Ancak uzmanlar evinizi dekore ederken kimi ürünler için pahalı olanı tercih etmenizin uzun vadeli olarak bütçenize daha büyük bir katkı sunabileceğini düşünüyor.

Business Insider haber sitesi, iç mimarlara hangi parçalar ya da mobilyalarda ucuza kaçmamak gerektiğini sordu.

Mutfak dolapları yatırım yapmaya değer

Mutfak dolabı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Piper İç Tasarım ofisinin sahibi ve baş mimarı Kristen Piper, mutfak günlük olarak sürekli kullanılan bir alan olduğu için mutfak dolaplarına yatırım yapılması gerektiği görüşünde.

Piper, sağlam üretilmiş mutfak dolaplarının her zaman için yeni beyaz eşyalarla başka bir görünüme kavuşturulabileceğini, ancak ucuz mutfak dolaplarının raflara ne koyarsanız koyun ucuz görüneceğini düşünüyor.

Tasarım işi ahşap döşeme

Ahşap döşeme

Piper, özellikle iklimin mevsimle beraber değiştiği ve nemin görüldüğü yerlerde yaşayanların uzun süre dayanıklı olması için tasarlanmış ahşap döşemelere para vermesinin yerinde olduğunu söylüyor.

Piper, gerçek ahşaptan yapılacak bir döşemenin evin görünümünün yeniden değiştirilmesi takdirinde cilalanarak yeni tarza uyum sağlayabileceğini de ekliyor.

Tasarım işi bir parça

Avize

Annie Santulli Designs'ın sahibi Annie Santulli, bütçeniz dar olsa bile evinize tasarım işi bir parça almanın düşünülmesi gerektiğini söylüyor.

Santulli, "Göz alıcı bir tablo, el yapımı bir avize ya da kilim gibi tasarım işi bir parça odak noktası haline gelecek ve ev sahibinin de kişiliğini yansıtacaktır" diyor.

Piper buna ek olarak pahalı olsa da yavaş yavaş yaşanılan eve sanat eseri alınabileceğini söylüyor.

Piper'a göre bu hem sanatçılara destek olmak anlamına gelecek hem de evin herhangi bir yerine konabildiği için kuşaklar arası ailenin bir diğerine miras bırakabileceği bir parça haline gelecek.

Piper, böyle bir sanat eseri alınması takdirinde müzelerde kullanılan camın kullanılmasını öneriyor; böylece ışığın çerçeveden yansımayacağını ve tablonun daha iyi görüleceğini, hem de eserin böylece Ultraviyole ışınlardan korunarak daha uzun bir süre yaşamasının sağlanacağını aktarıyor.

Mutfak sandalyeleri

Mutfak sandalyesi

New York'ta yer alan Taylor Spellman mimarlık ofisinin CEO'su ve yaratıcı direktörü Taylor Spellman, en çok kullanılan eşyalara yatırım yapılması gerektiğini söylüyor.

Spellman, her gün kullanılan bir eşya olması dolayısıyla en çok para harcadığı nesnenin mutfak sandalyeleri olduğunu ifade ediyor.

Spellman aynı şekilde uzun soluklu olması için günün çok büyük bir kısmının geçirildiği yataklara da 'bütçenin elverdiği en yüksek paranın' verilmesi gerektiği görüşünde.

Koltuk

Koltuk

İç mimar Piper, genelde ödediğiniz paranın karşılığını aldığınızı söylüyor. O yüzden Piper'a göre eğer mobilyanızı beş yıldan daha fazla kullanmak istiyorsanız iyi eşyalara yatırım yapmanız gerek.

Piper, sağlam ahşap çerçevesi olan, kolları zamanla yıkılmayacak, yastıkların şeklini kaybetmeyeceği mobilyaların seçilmesi gerektiğini belirtiyor.

ABD'deki çeşitli dekorasyon programlarına danışmanlık yapan tasarımcı Sonja Rasula, koltukların yatırım yapılması gereken parçalar olduğunu ifade ediyor.

Rasula, ucuz olanlarının da bulunabileceğini ancak uzun süre kullanılması isteniyorsa koltuklara para verilmesi gerektiğini aktarıyor.

Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama
Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyorBinlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

G.Saray'ın yıldızına 19 milyon euroluk teklif

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Penisi kararmaya başlayınca doktora gitti ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'taki saldırı hakkında açıklama

Kasım Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni!

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Beyaz Saray'dan Kongre'ye İran bilgilendirmesi

Beyaz Saray'dan 'İran' açıklaması

Kasım Süleymani’yi vuran İHA'ya ilişkin flaş iddia!

Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili flaş iddia!

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.