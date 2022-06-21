Evinizi eskisinden daha derli toplu ve şık gösterecek eşya önerileri

Düzenli ve temiz bir ev, orada geçirdiğimiz zamanın keyifli ve huzurlu olmasını sağlar. Bir evi, her zaman düzenli tutmak ilk bakışta pek mümkün görünmese de imkânsız değil. Şanslıyız ki piyasada ev dekorasyonu ve depolama amacına yönelik sorunları çözen pek çok ürün çeşidi mevcut. Bu ürünlerden dilediğinizi satın alarak evinizi çok daha düzenli ve şık bir yaşam alanına dönüştürmek ise sizin elinizde. Gelin, eviniz için birbirinden kaliteli ve dayanıklı eşya önerilerine birlikte bakalım.

1. Tezgâh üzerindeki karmaşık görüntüye Joligaea Mutfak Lavabo Düzenleyicisi ile son verin

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Dağınık tezgâhta iş yapmak can sıkıcı olabilir. Bunun için tezgâhtaki karmaşık görüntüyü düzenleyerek çalışma alanınızı genişletebilirsiniz. Joligaea Mutfak Lavabo Düzenleyicisi, tüm temizlik gereçlerini bir arada tutmanıza imkân tanır. İşlevselliğiyle ön plana çıkan ürün, temizlik bezleri ve fırçalar için ayrı bir bölmeye sahip. Düzenleyicinin tepsi kısmı, deterjanları yerleştirmek için oldukça ideal. Ayrıca tepsinin delikli tasarımı, üründe su birikmesini engelleyerek temiz bir görüntü oluşturur. Ürünü dilerseniz yapışkan kancasıyla duvara asabilir veya tezgâh üzerinde konumlandırabilirsiniz. Kaymaz ayakları sayesinde düzenleyici, tezgâh üzerinde sabit şekilde durur.

2. Ayakkabılarınızın düzeni için: Ceha Antibakteriyel 4'lü Metal Ayakkabılık

Evinizin antresi büyük boyutlu portmantolar için uygun genişliğe sahip değilse tercihinizi minimal ürünlerden yana yapabilirsiniz. Bizim önerimiz, işlevsel ve minimal tasarımıyla dikkat çeken Ceha Antibakteriyel 4'lü Metal Ayakkabılık. 4 kattan oluşan ürünün her katı, 2 çift ayakkabılık alana sahip. Bu sayede günlük giydiğiniz ayakkabılarınızı bir dolapta kolayca depolayabilirsiniz. Kullanışlı olmasının yanı sıra pratik kullanıma sahip ürünün dolap kapakları, aynı anda açılır ve kapanır. Koku oluşumunu engelleyen antibakteriyel yüzeyi sayesinde ayakkabılığı, evinizin girişinde gönül rahatlığıyla konumlandırabilirsiniz.

3. Uykudan önce ihtiyacınız olan her şey mDesign 2'li Set Keçe Yatak Çantası'nda

Hepimizin uyku öncesinde yaptığı kitap okumak, krem sürmek veya televizyon izlemek gibi birtakım rutinleri bulunur. Rutin alışkanlıklarınız için ihtiyacınız olan eşyaları, komodin üzerine dizmek yerine mDesign 2'li Set Keçe Yatak Çantası ile bir arada bulundurabilirsiniz. Tek cepten oluşan ürünün içine kitaptan uyku bandına kadar tüm eşyalarınızı yerleştirerek düzenli bir görüntü oluşturabilirsiniz. Dokuma sentetik elyaftan üretilen çanta, kanca tasarımı sayesinde kolayca duvara sabitlenir. 2’li set halinde satılan ürün, sadece yatak odanıza değil; evinizin diğer alanlarında da kullanıma uygun. Ürünün krom kaplama metal detayı, görünümüne şık bir hava katar.

4. Banyolarınız için hayat kurtarıcı bir çözüm: OMAS Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi

Banyonuzu daha düzenli ve ferah bir alana dönüştürmeye ne dersiniz? "Evet." dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse sizi OMAS Tekerlekli Dikdörtgen 3 Katlı Raf Ünitesi ile tanıştıralım. Minimal ölçülerde tasarlanan ürün, özellikle dar banyolar için oldukça ideal. 3 katlı rafın her katına şampuan, krem ve havlu gibi birçok eşyayı farklı şekilde yerleştirerek banyonuzdaki kalabalığı ortadan kaldırabilirsiniz. Tekerlekli özelliği sayesinde ürün, kolayca hareket ederek istenilen yere konumlanabilir. Kaliteli malzemeden üretilen raflar, kırılma ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. Birbirine geçme sistemiyle pratik şekilde kurulumu yapılan ürünü yıllarca kullanabilirsiniz.

5. Evinizin antresini Refilya Masif Ahşap Ceviz Dresuar ile samimi ve şık bir alana çevirin

Evinizin girişten itibaren düzenli ve şık bir izlenim vermesi oldukça önemli. Eve girerken karşılaşılan samimi ortam, hem sizi hem misafirlerinizi keyifli hissettirir. Bu aşamada ilk işiniz, bir dresuar satın almak olabilir. Refilya Masif Ahşap Ceviz Dresuar ile bu alanı masif ahşapla buluşturarak sıcak bir ortam yaratabilirsiniz. Dresuarın üst ve alt kısmını depolama veya dekoratif amaçla kullanabilirsiniz. İki adet çekmeceli dresuar, şık görünümünün yanı sıra kullanışlı yapıya sahip. Ürünün çekmecelerinin içine anahtar ve cüzdan gibi eşyalarınızı koyarak düzenli bir görünüm sağlayabilir, üzerine koyacağınız dekoratif çiçekler ile antrenizi derli toplu ve şık gösterebilirsiniz.

6. Hem dekoratif hem kullanışlı: Armi Puf Kapitoneli Kırmızı Filler Sandıklı Puf

Günlük olarak ihtiyaç duymadığınız ancak evin her yerinde dolaşan ıvır zıvır eşyalarınız var mı? Bu tür eşyaları sandıkta saklama fikri kulağa hoş gelebilir. Sizin için Armi Puf Kapitoneli Kırmızı Filler Sandıklı Puf, hem depolama hem dekoratif amaca yönelik harika bir seçenek olabilir. Üstelik ürün, ekstra oturma alanı olarak da kullanım imkânı verir. Modelin sandıklı olması, birçok eşyayı içine alırken bulunduğu yere harika bir görünüm katar. Kapitone ve etnik desenleri bir arada bulunduran pufun iki adet kırlenti mevcut. Kaliteli işçilik anlayışıyla üretilen sandıklı puf ile evinizin daha düzenli ve şık görüneceğinden eminiz.

7. Her tarafa dağılan oyuncakları Arbababy Organik Pamuk Bebek Oyuncak Sepeti ile düzenleyin

Çocuklarınızla oyun oynamak sizin için çok zevkli olsa da günün sonunda etrafa dağılan oyuncakları toplamak bir hayli uğraştırıcı olabilir. Oyuncakları düzenlemeyi kolaylaştıran en pratik ürünlerden biri: Arbababy Organik Pamuk Bebek Oyuncak Sepeti. Ürünün hafif ve taşınabilir özelliği sayesinde oyuncakları, oda oda gezerek kolayca toplayabilirsiniz. Hatta bu görevi, çocuğunuz ile yapabilirsiniz. %100 pamuk kumaştan üretilen sepetin tasarımında organik sertifikalı boyalar kullanılır. Böylece ürün, çocuklar için güvenli kullanım sağlar. Ürünü kirlendiğinde makinede yıkayabilir ve ihtiyaç duymadığınız zamanlarda katlayarak kaldırabilirsiniz.

8. İlaçlarınızı Primanova Panjurlu Çok Amaçlı Kilitli Ecza ve Banyo Dolabı'nda saklayın

Sık sık ilaç ve vitamin takviyesi alan biriyseniz evinizin her yerinden ilaç kutuları çıkabilir. Bu görüntü, ortamda karışıklığa neden olurken işinizi zorlaştırabilir. Primanova Panjurlu Çok Amaçlı Kilitli Ecza ve Banyo Dolabı ile ilaç dağınıklığını ortadan kaldırabilir ve ilaçlarınıza ihtiyaç duyduğunuzda rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Panjurlu tasarımıyla pratik kullanım imkânı veren ürünün içinde 14 adet şeffaf çekmece bulunur. Kilit mekanizması, kapağın açılması engellenerek çocuklar için güvenli kullanım sağlar. Dolap, sadece ilaçlar için değil; aynı zamanda ilk yardım malzemelerini saklamak amacıyla oldukça ideal.

9. Wisfor Ahşap Bitki Teşhir Standı ile çiçek köşenizi oluşturun

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Evinde canlı veya cansız bitkiye yer vermeyi sevenleri buraya alalım. Bitkileri odanın her köşesine yerleştirmek dağınık bir görünüme neden olabilir. Bunun yerine Wisfor Ahşap Bitki Teşhir Standı ile odanızın bir köşesini çiçeklerinize ayırmaya ne dersiniz? Ahşabın sıcak tonuyla buluşan bitkilerin yeşil tonu, ortamın havasını değiştirir ve odanızı daha düzenli gösterir. 6 raftan oluşan standın her rafı, farklı yükseklikte tasarlanır ve bu rafların 10-20 kg’ye kadar ağırlık taşıma kapasitesi bulunur. Dilerseniz ürüne bitki yerine kitap veya süs eşyası da yerleştirebilirsiniz. Doğal çam ağacından üretilen bitki standı, yıllara meydan okuyan sağlamlığıyla sizi yarı yolda bırakmaz.

10. Her şeyin altından çıkan kumandalar için: OttoAngelino Otto Kumandalık

Teknoloji çağında evler, elektronik eşyalar ile çevrili bir hâl aldı. Televizyon, klima kumandası, şarj aleti ve kulaklık gibi küçük ama gerekli eşyaların ortalıkta dolaşması bir zaman sonra gözünüze batmaya başlayabilir. Gittikçe büyüyen bu problemi, OttoAngelino Otto Kumandalık ile çözebilirsiniz. Hakiki deriden üretilen ürün, 5 adet farklı bölmeye sahip. Kumandadan tablete kadar önemli tüm eşyalarınızı elinizin altında toplar. Yumuşak süet iç tasarımıyla eşyalarınızı güvenli şekilde düzenleyen model, şık görünümü ile odanızı tamamlayan parçalardan biri olmaya aday.