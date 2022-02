Evinizi her zamankinden daha çok sevdirecek, bir evde mutlaka olması gereken harika ürünler

Evde kullanışlı ve estetik ürünlere yer vermek, geçirilen zamanın daha keyifli olmasını sağlar. Kahve makinesinden estetik lambalara, projeksiyon cihazlarından şık ve konforlu armut koltuklara kadar birçok ürünle istediğiniz atmosferi rahatça oluşturabilirsiniz. Hem gelen misafirlerinizi hayran bırakacak hem evde daha fazla zaman geçirme isteği uyandıracak ürünlere mutlaka evinizde yer açmalısınız. Haydi gelin, her evde olması gereken ürünleri birlikte inceleyelim.

1. SOLUSTRE Bulut Şekli Dekoratif Tavan Lambası'yla yatak odanızı aydınlatın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yatak odaları evin en özel alanlarından biri. Çeşitli dekoratif ürünlerle hem romantik hem estetik dokunuşlar yapmak mümkün. SOLUSTRE Bulut Şekli Dekoratif Tavan Lambası'yla yatak odanızı ışıklandırmaya ne dersiniz? Bulut şeklindeki tasarımıyla hoş bir duruş sergileyen lamba sayesinde odanızda farklı bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Enerji tasarrufu yapan LED ile aydınlatan lamba, doğal ve sıcak ışıklandırma yapar. Kolay monte edilen ürünü hafif yapısı sayesinde tavan dışında istediğiniz yüzeye asarak kullanabilirsiniz. Kaliteli kumaş malzeme ile üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

2. Konforlu alanların olmazsa olmazı EARMUT Premium Armut Koltuk

Konforlu ürünlerle dekore edilen evlerde daha çok vakit geçirmek isteriz. Eğer yorucu çalışma saatlerinden sonra evde keyif yapmak isterseniz EARMUT Premium Armut Koltuk'u tercih edebilirsiniz. Birçok renk seçeneği arasından zevkinize en uygunu kolayca bulabilirsiniz. Astarsız koltuğu temiz bir bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Çift fermuarlı tasarımı sayesinde çocuklar da güvenle kullanabilir. Yüksek yoğunluklu köpük dolgusu ve vücudu uyum sağlayan yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. Su geçirmeyen armut koltuğu iç ve dış mekanda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kolay taşındığı için istediğiniz alanda ihtiyaç duyduğunuz konforu yakalayabilirsiniz.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Yıldız Galaxy Projektör'le evinizin havasını değiştirin

Hem müzik dinleyebileceğiniz hem farklı renklerle ışıklandırma yapabileceğiniz fonksiyonel bir ürüne ne dersiniz? Yıldız Galaxy Projektör, 4 farklı parlaklık seviyesi, 10 farklı renk ve 3 farklı sis hareketiyle dilediğiniz ışıklandırmayı oluşturmanızı sağlar. 40'tan fazla kombinasyon kullandığı için istediğiniz atmosferi kolayca yakalayabilirsiniz. Bluetooth hoparlör olarak kullanabileceğiniz cihazda USB giriş de bulunur. Zamanlayıcı fonksiyonu sayesinde belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanır. Uzaktan kumandasıyla kolayca cihazı kontrol edebilirsiniz. 360 derece eksen dönüşünü destekleyen küre tasarımlı projektörü istediğiniz açıda rahatça ayarlayabilirsiniz. Üstelik ürün, ay, yıldız ve bulut ışığıyla birlikte gelir.

4. Sekey Ev Elektrikli Şömine'yle sıcak bir atmosfer yaratın

Şömineler bulunduğu ortama huzur veren eşsiz parçalardan biri. Ancak her ev bacalı bir şömine için uygun olmayabilir. Siz de estetik bir şömineye sahip olmak istiyor ancak bacalı ürün kullanamıyorsanız Sekey Ev Elektrikli Şömine'yi tercih edebilirsiniz. Yüksek yoğunluklu LED lambalarla gerçekçi bir alev efekti sunan şömineyle huzurlu bir ortam oluşturabilirsiniz. Şömine elektrikli olduğu için etrafı kirletmeden ısınmanızı sağlar. İki farklı seviyede sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Taş dekoru ile bacalı bir şömine duruşu sergiler. Uzaktan kumandası sayesinde 5 farklı alev parlaklığını kolayca kontrol edebilirsiniz. Sıcacık bir atmosfer yaratacak şömine varken evinizden hiç çıkmak istemeyeceksiniz!

5. Anker Nebula Apollo Pico Projeksiyon Cihazı'ya eğlenceyi evinize taşıyın

Film ve dizi izlemek, stres atmanın en iyi yolları arasında yer alır. Siz de film ve dizi izlemekten keyif alıyorsanız projeksiyon cihazlarıyla sinema ortamını evinize taşıyabilirsiniz. Anker Nebula Apollo Pico Projeksiyon Cihazı taşınabilir kompakt tasarımıyla büyük kolaylık sağlar. Şeffaf dokunmatik paneliyle cihazı rahatça kontrol edebilirsiniz. Üstelik Nebula Connect uygulaması sayesinde cihaza dokunmadan akıllı telefon ya da tablet üzerinden de cihazı kontrol etmek mümkün. Eğer daha fazla ses isterseniz Bluetooth hoparlörle cihazı eşleştirerek istediğiniz düzeyde ses elde edebilirsiniz. Ürünü dilerseniz tripod, dilerseniz masa üzerinde kullanabilirsiniz.

6. Omnihabits Duvar Kilimi'yle harika manzaraların keyfini çıkarın

Birbirinden farklı desenlerin yer aldığı duvar halılarını kullanarak evinizde estetik köşeler oluşturabilirsiniz. Huzur dolu bir köşe için Omnihabits Duvar Kilimi'ni kullanabilirsiniz. Eşsiz dağ ve güneş tasarımıyla evinize şıklık katacak duvar halısı, polyesterden üretildiği için uzun süre size eşlik eder. Pikselsiz ve dalgalı görüntü olmaması için dijital baskı ile üretilir ve koku yapmaz. İğne ya da bantlarla kolayca duvara monte edebilirsiniz. Yoga örtüsü olarak da kullanabileceğiniz ürünü 40 dereceye kadar sıcaklıkta kolayca temizleyebilirsiniz. Eğer kenarlarını düzleştirmek isterseniz düşük ısıdaki ütüyle ütüleyebilirsiniz.

7. Holden Decor Duvar Kağıdı'yla duvarları renklendirin

Tarzınızı yansıtan, sizi anlatan bir ev için dekorasyonu kişiselleştirebilirsiniz. Eğer duvarlarınızın renginden mutlu değilseniz ve boya yapmak istemiyorsanız duvar kağıtlarından yardım alabilirsiniz. Beğendiğiniz model ve renkte duvar kağıdı kullanarak yeniden yarattığınız duvarlar sayesinde evde daha fazla zaman geçirmek isteyeceksiniz! Holden Decor Duvar Kağıdı gri üzerine altın renkli yaprak desenleriyle evinizde hoş bir hava yakalamanızı sağlayabilir. Duvar kağıdı estetik duruşunun yanı sıra kolay temizlenen yapısıyla da ön plana çıkar. Hafif sabunlu su ve temiz bir bezle lekelerden rahatça kurtulabilirsiniz. Dayanıklı malzemesi sayesinde ışıktan kaynaklı renk solmaları yaşamazsınız. Tutkalla kolayca uygulayacağınız duvar kağıdını iyice ıslatarak rahatça çıkarabilirsiniz.

8. Pudra Peri LED Işık'la fonksiyonel köşeler oluşturun

Kullanışlı olmayan, boş duran ve atıl durumdaki alanlar evde istediğiniz atmosferi elde edememenize neden olabilir. Eğer evinizde değerlendirilmeyi bekleyen alan varsa anı duvarı olarak değerlendirebilirsiniz. Pudra Peri LED Işık'la duvarı istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Küçük mandaları kullanarak en sevdiğiniz fotoğrafları LED'lere asabilirsiniz. Böylece istediğiniz zaman fotoğrafları kolayca değiştirebilirsiniz. LED ışık 10 metre uzunluğunda olduğu için geniş duvarlarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 3 adet AAA pille çalışan LED'ler ince tel kablolarla üretilir. Üstelik ürün 50 adet doğal ahşap görünümlü minik mandallarla gelir.

9. Russell Hobbs Kahve Makinesi'yle evinizi kahve kokusu sarsın

Kahve olmadan güne başlayamayan, kokusuyla mutlu olan, "Kahvesiz asla!" diyenlerdenseniz Russell Hobbs Kahve Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız. Retro tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacak makinesi sayesinde kahve içmek için dışarı çıkmanıza gerek kalmaz. Mis gibi kahve kokusunu tüm eve yayan makinenin 1.25 ml kapasiteli su haznesi ile tek seferde 10 büyük fincan kahve demleyebilirsiniz. Yıkanabilen filtresi olduğu için sürekli kağıt filtre almak zorunda da kalmazsınız. Acil işiniz çıktığında durdurma tuşunu kullanabilirsiniz. Su seviyesini görebildiğiniz için ihtiyacınız kadar su ilave edebilirsiniz.

10. Ritte Makrome Duvar Halısı'yla evinize doğal dokunuşlar ekleyin

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Doğal ürünlerin yer aldığı evler her zaman insana huzur verir. Bu nedenle her evde mutlaka doğadan bir parça olması gerekir. Siz de doğal materyallerle tasarlanan dekoratif parçalarla evinize sıcak bir dokunuş yapabilirsiniz. Minimalist detayları seviyorsanız doğal pamuk iplikle elde dokunan Ritte Makrome Duvar Halısı'nı tercih edebilirsiniz. Doğal bambu çubuğa sarılarak hazırlanan ürün yaklaşık 40 x 80 cm boyutunda olduğu için evinizin her odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Duvarınızda şık bir duruş sergileyecek duvar halısını kolayca asabilir, istediğiniz alanda rahat bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Üstelik ürünün 4 farklı tasarımı arasından tarzınızı yansıtan modeli kolayca bulabilirsiniz.