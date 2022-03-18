HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

18.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının bitişiyle bahara hazırlık dönemi başlıyor. Sağlıklı ve ferah bir yaşam alanı için bahar gelmeden evlerin baştan sona temizlenmesi oldukça önemli. Bahar temizliği uzun süren ve yorucu bir iş. Ancak doğru ürünleri kullanarak hem zamandan tasarruf edebilir hem daha az enerjiyle maksimum verim alabilirsiniz. Yaklaşan bahar için temizlik ürünleri arayışı içindeyseniz sizin için seçtiğimiz ve işinizi kolaylaştıracak ürünlere göz atmalısınız.

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bahar demek yeni başlangıçlar, bol enerji ve yeni umutlar demek. Baharın pozitif enerjisini sonuna kadar hissedebilmek için evlerimizi de bu harika mevsime hazırlamalıyız. Nasıl mı? Tabii ki dip köşe temizlik yaparak. Dip köşe temizlik denince gözünüz korkmasın. Evet, biliyoruz temizlik yapmak gerçekten zor bir iş ancak listemizde işinizi kolaylaştıracak, evinizin daha hijyenik olmasını sağlayacak ürünleri bulabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Evinizi her daim temiz tutan iRobot Süpürge

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Akıllı navigasyonuyla rahat kullanılan iRobot Süpürge, sıralı şekilde temizlik yaparak tüm yüzeyi derinlemesine temizliyor. Temizlik sırasında şarjı azaldığında kendini şarj istasyonuna geri götürüyor. Şarjı tam olarak dolduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Toz haznesi dolduğunda da sizi hiç yormadan toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. Geniş çöp haznesine sahip cihaz, 60 güne kadar hazne boşaltımına ihtiyaç duymuyor. Reaktif Sensör Teknolojisi'yle çevresini doğru şekilde algılayan ürün, zarar göreceği alanlara girmiyor. Dirt Detect sensörleri, daha kirli alanları derinlemesine temizliyor.

Ürünü İncele

2. Ergonomik tasarımıyla Bissell Proheat 2x Revolution 185 Halı Yıkama Makinesi

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bissell Proheat 2x Revolution 185 Halı Yıkama Makinesi sayesinde yüzeydeki en zorlu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. DirtLifter rulo fırçalar, halı içine gömülen kir ve lekeleri derinlemesine temizleyerek benzersiz bir hijyen sunuyor. Birden fazla temizleme modu bulunan makine, ihtiyacınıza uygun olanı seçme şansı veriyor. Ekspres temizleme modu, halınızı 30 dakika içinde temizlerken aynı zamanda hızlı kurumasına da yardımcı oluyor. Döşemeler için de kullanabileceğiniz makine, ergonomik tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. 800 watt motor gücüne sahip ürünün 3.7 litre su tankı bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Rahat hareket imkânı veren Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Şarjlı tasarımıyla kolay kullanılan Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, tek şarjla 125 metrekare bir alanı temizliyor. Eko modda 70, normal modda 35 ve turbo modda 28 dakika çalışma süresi sunuyor. Kablosuz olduğu için en zorlu alanlara kolayca ulaşıyor ve hareket özgürlüğü sunuyor. 360 derece emiş başlığı sayesinde başlığın her tarafından tozları kendine doğru çeken makine, kir ve tozların %99,7'sini temizliyor. LED ışık özelliğiyle gözle görülmeyen tozları fark etmenize ve kusursuz temizlik yapmanıza yardımcı oluyor. Akıllı dijital ekranı üzerinden ürünün motorunu her zaman izleyebilir, filtrenin ne zaman değişmesi gerektiğini takip edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Camları benzersiz şekilde temizleyen HUTT DDC55 Cam Silme Robotu

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Cam silmek ev işleri arasında en istenmeyeni olabilir. Siz de cam silme derdinden kurtulmak istiyorsanız HUTT DDC55 Cam Silme Robotu'nu tercih edebilirsiniz. Pencere çerçevelerini algılayan ürün, çerçevelere çarpmadan cam yüzeyi temizliyor. Küçük boyutlu cihaz, ultra ince gövdesiyle yüzeye ağırlık yapmıyor. Düşük ses seviyesi sayesinde cam silme işlemi sırasında gürültüye neden olmuyor. Kaymaz halat özelliğiyle güç kesintisi sırasında makinenin düşüp zarar görmesine engel oluyor. Kumanda, makineyi uzaktan rahatça kontrol etmenize imkân veriyor. Cam silme makinesini duvarları ve fayansları silmek için de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Temizliğin olmazsa olmazı Vileda Ultramat Turbo Temizlik Seti

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bahar temizliği için evinizde olması gereken ürünlerden biri de Vileda Ultramat Turbo Temizlik Seti. Tüm sert zeminlerde tercih edebileceğiniz ürünle döner başlığı sayesinde mobilya altı gibi ulaşılması zor alanlara kolayca erişebilirsiniz. Teleskopik sapıyla ürünü 55 ila 133 cm arasında istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda sapı küçülterek kolayca saklayabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde su damlalarını kova dışına sıçratmayan temizlik seti, etrafın ıslanmasını da engeller. Rahat tutma yeri sayesinde kovayı kolayca kavrayıp taşıyabilirsiniz. Setin paspasını çamaşır makinesinde 60 derecede yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Bakterileri yok eden Ariete 4164 Buharlı Paspas

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

1500 watt güce sahip Ariete 4164 Buharlı Paspas, buhar özelliğiyle herhangi bir deterjan ya da kimyasala ihtiyaç duymadan farklı yüzeylerdeki bakteri ve mikropları kolayca yok etmenizi sağlıyor. Üçgen başlık tasarımıyla ulaşılması zor alanlara rahatça erişerek zemini dezenfekte ediyor. 350 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi kolay dolduruluyor. Geniş kapasitesiyle tek hazneyle daha fazla alan temizlenebiliyor. 5 metre kablo uzunluğuyla kullanım sırasında hareket özgürlüğü sunuyor. Farklı güç ayarı sayesinde ihtiyaca uygun yoğunluğu seçmek mümkün. Birçok başlık çeşidi olduğu için farklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

7. Beyaz perdeler için Vanish Tül Parlatıcı

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Kış boyunca perdeleriniz çeşitli sebeplerle sararabilir. Sararan perdeler de kötü görüntü ve kokuya neden olabilir. Bu sorundan kurtulmak için perdelerinizi iyi bir ürünle yıkamanız gerekir. Ancak doğru ürün kullanılmazsa perde üzerine sinen koku ve lekeler tam olarak çıkmayabilir. Hangi ürünü alacağınıza karar veremediyseniz Vanish Tül Parlatıcı'ya göz atmalısınız. Zengin içeriği sayesinde sararan perdeleri bembeyaz yapan ürün, perde üzerindeki inatçı lekeleri kolayca temizliyor. Ayrıca perdelerin beyaz kalma süresini de uzatıyor. Bu sayede yıl boyunca perdeleriniz ilk günkü gibi beyaz ve kusursuz görünüyor.

Ürünü İncele

8. Banyonuza baharı getiren Cif Power & Shine Sprey

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bahar temizliğinde sırada banyo var. Cif Power & Shine Sprey, su, kireç ve pas lekelerini kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Özel geliştirilmiş formülü sayesinde uygulandığı yüzeyi tamamen kaplayarak kir ve suyun yüzeye tutunmasını engelliyor. Bu sayede temizlenen yüzeyde uzun süre su ve kireç lekeleri oluşmuyor. Ürünü lavabo, duş kabini, banyo armatürleri ve fayans aralarını temizlemek için de tercih edebilirsiniz. Ferah bir koku yayan ürün; boya, paraben, fosfat ve klor içermiyor. Banyonuzu baştan sona temizleyecek ürünle kirden arınmış banyonun keyfini sürmeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. En zorlu alanlar için Buffer Toz Alma Fırçası

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bahar temizliğine hazırlanıyorsanız dip ve köşeleri kolayca temizleyip tozunu alabileceğiniz bir ürüne sahip olmalısınız. Buffer Toz Alma Fırçası ile dolap araları gibi ulaşılması zor yerlerin tozunu kolayca alabilirsiniz. Büyük yüzeyi sayesinde aynı anda daha geniş bir alanı tozdan arındırabilirsiniz. Bu sayede kısa sürede daha çok yüzeyi temizleyebilirsiniz. Mikrofiber başlığıyla tozları kendine çeken ve tutan ürün, tozların etrafa dağılmasını önler. Esnek sap kısmı bükülerek toz alınacak alana uygun şekilde hareket eder. Çıkabilen başlığını doğrudan suyla rahatça temizleyebilir, sıkarak kurutup bir sonraki temizliğe hazırlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Mükemmel temizlik için Highgenic Temizleyici

Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Kurumuş ve yanmış yağ lekelerini temizlemek, en çok uğraştıran işler arasında yer alır. Ocak, mangal ve fırın gibi ürünlerin üzerindeki yağları çıkarmak için uzun süre uğraşmanız gerekebilir. Highgenic Temizleyici'nin özel formülü sayesinde inatçı yağları kolayca temizleyebilirsiniz. Kurumuş yağın üzerine yağ çözücüyü sıkmanız ve biraz beklemeniz yeterli. Ovalamaya ihtiyaç duymadan yağlar kolayca temizlenir. Bu sayede daha az efor sarf ederek hijyenik bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ürünü aspiratör filtresi, fırın teli, yanmış tava ve döküm ocaklarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşamadığı eziyet kalmadı! 'Kıyafetlerinde sperm arıyordu'Yaşamadığı eziyet kalmadı! 'Kıyafetlerinde sperm arıyordu'
Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldıFantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı
Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Saatinin çok fonksiyonlu olmasını isteyenler için inceledik

Saatinin çok fonksiyonlu olmasını isteyenler için inceledik

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Koşu yapmadan duramayanlar için kısa tayt modelleri

Koşu yapmadan duramayanlar için kısa tayt modelleri

İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

Tümünü Gör
İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

Cildinizdeki istenmeyen lekeleri yok edecek öneriler!

Cildinizdeki istenmeyen lekeleri yok edecek öneriler!

Performansı ile tam puan alan Redmi Note 9 incelemesi

Performansı ile tam puan alan Redmi Note 9 incelemesi

Hazal Kaya'nın galadaki kıyafetlerini beğenenler için uygun alternatifler

Hazal Kaya'nın galadaki kıyafetlerini beğenenler için uygun alternatifler

Şarap gibi yıllandıkça daha da karizmatik hale gelen Yılmaz Erdoğan'ın imajını sevenler için kombin önerileri

Şarap gibi yıllandıkça daha da karizmatik hale gelen Yılmaz Erdoğan'ın imajını sevenler için kombin önerileri

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Tümünü Gör
Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Gördükten sonra sipariş vermekten başka şans bırakmayan ürün önerileri

Gördükten sonra sipariş vermekten başka şans bırakmayan ürün önerileri

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Her bütçeye uygun JBL Tune 560BT incelemesi

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Ailesinde oyun gecesi geleneği olanlar ya da başlatmak isteyenler için eğitici kutu oyunu önerileri

Kumru'nun leopar desenli elbisesine 300 TL altı öneriler

Kumru'nun leopar desenli elbisesine 300 TL altı öneriler

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Saatinin çok fonksiyonlu olmasını isteyenler için inceledik

Saatinin çok fonksiyonlu olmasını isteyenler için inceledik

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Yasemin Özilhan'ın sokak stilini beğenenlere alternatif kombin önerileri

Koşu yapmadan duramayanlar için kısa tayt modelleri

Koşu yapmadan duramayanlar için kısa tayt modelleri

İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

İşe yaradığına inanamayacağınız ama aslında çok etkili olan ürünler

Tümünü Gör
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.