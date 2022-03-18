Evinizi ilkbahara hazırlamak için temizliğe yardımcı ürün önerileri

Bahar demek yeni başlangıçlar, bol enerji ve yeni umutlar demek. Baharın pozitif enerjisini sonuna kadar hissedebilmek için evlerimizi de bu harika mevsime hazırlamalıyız. Nasıl mı? Tabii ki dip köşe temizlik yaparak. Dip köşe temizlik denince gözünüz korkmasın. Evet, biliyoruz temizlik yapmak gerçekten zor bir iş ancak listemizde işinizi kolaylaştıracak, evinizin daha hijyenik olmasını sağlayacak ürünleri bulabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Evinizi her daim temiz tutan iRobot Süpürge

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Akıllı navigasyonuyla rahat kullanılan iRobot Süpürge, sıralı şekilde temizlik yaparak tüm yüzeyi derinlemesine temizliyor. Temizlik sırasında şarjı azaldığında kendini şarj istasyonuna geri götürüyor. Şarjı tam olarak dolduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Toz haznesi dolduğunda da sizi hiç yormadan toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor. Geniş çöp haznesine sahip cihaz, 60 güne kadar hazne boşaltımına ihtiyaç duymuyor. Reaktif Sensör Teknolojisi'yle çevresini doğru şekilde algılayan ürün, zarar göreceği alanlara girmiyor. Dirt Detect sensörleri, daha kirli alanları derinlemesine temizliyor.

2. Ergonomik tasarımıyla Bissell Proheat 2x Revolution 185 Halı Yıkama Makinesi

Bissell Proheat 2x Revolution 185 Halı Yıkama Makinesi sayesinde yüzeydeki en zorlu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. DirtLifter rulo fırçalar, halı içine gömülen kir ve lekeleri derinlemesine temizleyerek benzersiz bir hijyen sunuyor. Birden fazla temizleme modu bulunan makine, ihtiyacınıza uygun olanı seçme şansı veriyor. Ekspres temizleme modu, halınızı 30 dakika içinde temizlerken aynı zamanda hızlı kurumasına da yardımcı oluyor. Döşemeler için de kullanabileceğiniz makine, ergonomik tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. 800 watt motor gücüne sahip ürünün 3.7 litre su tankı bulunuyor.

3. Rahat hareket imkânı veren Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge

Şarjlı tasarımıyla kolay kullanılan Philips XC8049/01 Şarjlı Dik Süpürge, tek şarjla 125 metrekare bir alanı temizliyor. Eko modda 70, normal modda 35 ve turbo modda 28 dakika çalışma süresi sunuyor. Kablosuz olduğu için en zorlu alanlara kolayca ulaşıyor ve hareket özgürlüğü sunuyor. 360 derece emiş başlığı sayesinde başlığın her tarafından tozları kendine doğru çeken makine, kir ve tozların %99,7'sini temizliyor. LED ışık özelliğiyle gözle görülmeyen tozları fark etmenize ve kusursuz temizlik yapmanıza yardımcı oluyor. Akıllı dijital ekranı üzerinden ürünün motorunu her zaman izleyebilir, filtrenin ne zaman değişmesi gerektiğini takip edebilirsiniz.

4. Camları benzersiz şekilde temizleyen HUTT DDC55 Cam Silme Robotu

Cam silmek ev işleri arasında en istenmeyeni olabilir. Siz de cam silme derdinden kurtulmak istiyorsanız HUTT DDC55 Cam Silme Robotu'nu tercih edebilirsiniz. Pencere çerçevelerini algılayan ürün, çerçevelere çarpmadan cam yüzeyi temizliyor. Küçük boyutlu cihaz, ultra ince gövdesiyle yüzeye ağırlık yapmıyor. Düşük ses seviyesi sayesinde cam silme işlemi sırasında gürültüye neden olmuyor. Kaymaz halat özelliğiyle güç kesintisi sırasında makinenin düşüp zarar görmesine engel oluyor. Kumanda, makineyi uzaktan rahatça kontrol etmenize imkân veriyor. Cam silme makinesini duvarları ve fayansları silmek için de tercih edebilirsiniz.

5. Temizliğin olmazsa olmazı Vileda Ultramat Turbo Temizlik Seti

Bahar temizliği için evinizde olması gereken ürünlerden biri de Vileda Ultramat Turbo Temizlik Seti. Tüm sert zeminlerde tercih edebileceğiniz ürünle döner başlığı sayesinde mobilya altı gibi ulaşılması zor alanlara kolayca erişebilirsiniz. Teleskopik sapıyla ürünü 55 ila 133 cm arasında istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda sapı küçülterek kolayca saklayabilirsiniz. Özel tasarımı sayesinde su damlalarını kova dışına sıçratmayan temizlik seti, etrafın ıslanmasını da engeller. Rahat tutma yeri sayesinde kovayı kolayca kavrayıp taşıyabilirsiniz. Setin paspasını çamaşır makinesinde 60 derecede yıkayarak temizleyebilirsiniz.

6. Bakterileri yok eden Ariete 4164 Buharlı Paspas

1500 watt güce sahip Ariete 4164 Buharlı Paspas, buhar özelliğiyle herhangi bir deterjan ya da kimyasala ihtiyaç duymadan farklı yüzeylerdeki bakteri ve mikropları kolayca yok etmenizi sağlıyor. Üçgen başlık tasarımıyla ulaşılması zor alanlara rahatça erişerek zemini dezenfekte ediyor. 350 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi kolay dolduruluyor. Geniş kapasitesiyle tek hazneyle daha fazla alan temizlenebiliyor. 5 metre kablo uzunluğuyla kullanım sırasında hareket özgürlüğü sunuyor. Farklı güç ayarı sayesinde ihtiyaca uygun yoğunluğu seçmek mümkün. Birçok başlık çeşidi olduğu için farklı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabiliyor.

7. Beyaz perdeler için Vanish Tül Parlatıcı

Kış boyunca perdeleriniz çeşitli sebeplerle sararabilir. Sararan perdeler de kötü görüntü ve kokuya neden olabilir. Bu sorundan kurtulmak için perdelerinizi iyi bir ürünle yıkamanız gerekir. Ancak doğru ürün kullanılmazsa perde üzerine sinen koku ve lekeler tam olarak çıkmayabilir. Hangi ürünü alacağınıza karar veremediyseniz Vanish Tül Parlatıcı'ya göz atmalısınız. Zengin içeriği sayesinde sararan perdeleri bembeyaz yapan ürün, perde üzerindeki inatçı lekeleri kolayca temizliyor. Ayrıca perdelerin beyaz kalma süresini de uzatıyor. Bu sayede yıl boyunca perdeleriniz ilk günkü gibi beyaz ve kusursuz görünüyor.

8. Banyonuza baharı getiren Cif Power & Shine Sprey

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bahar temizliğinde sırada banyo var. Cif Power & Shine Sprey, su, kireç ve pas lekelerini kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Özel geliştirilmiş formülü sayesinde uygulandığı yüzeyi tamamen kaplayarak kir ve suyun yüzeye tutunmasını engelliyor. Bu sayede temizlenen yüzeyde uzun süre su ve kireç lekeleri oluşmuyor. Ürünü lavabo, duş kabini, banyo armatürleri ve fayans aralarını temizlemek için de tercih edebilirsiniz. Ferah bir koku yayan ürün; boya, paraben, fosfat ve klor içermiyor. Banyonuzu baştan sona temizleyecek ürünle kirden arınmış banyonun keyfini sürmeye ne dersiniz?

9. En zorlu alanlar için Buffer Toz Alma Fırçası

Bahar temizliğine hazırlanıyorsanız dip ve köşeleri kolayca temizleyip tozunu alabileceğiniz bir ürüne sahip olmalısınız. Buffer Toz Alma Fırçası ile dolap araları gibi ulaşılması zor yerlerin tozunu kolayca alabilirsiniz. Büyük yüzeyi sayesinde aynı anda daha geniş bir alanı tozdan arındırabilirsiniz. Bu sayede kısa sürede daha çok yüzeyi temizleyebilirsiniz. Mikrofiber başlığıyla tozları kendine çeken ve tutan ürün, tozların etrafa dağılmasını önler. Esnek sap kısmı bükülerek toz alınacak alana uygun şekilde hareket eder. Çıkabilen başlığını doğrudan suyla rahatça temizleyebilir, sıkarak kurutup bir sonraki temizliğe hazırlayabilirsiniz.

10. Mükemmel temizlik için Highgenic Temizleyici

Kurumuş ve yanmış yağ lekelerini temizlemek, en çok uğraştıran işler arasında yer alır. Ocak, mangal ve fırın gibi ürünlerin üzerindeki yağları çıkarmak için uzun süre uğraşmanız gerekebilir. Highgenic Temizleyici'nin özel formülü sayesinde inatçı yağları kolayca temizleyebilirsiniz. Kurumuş yağın üzerine yağ çözücüyü sıkmanız ve biraz beklemeniz yeterli. Ovalamaya ihtiyaç duymadan yağlar kolayca temizlenir. Bu sayede daha az efor sarf ederek hijyenik bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ürünü aspiratör filtresi, fırın teli, yanmış tava ve döküm ocaklarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.