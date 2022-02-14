Evinizi kışa her zamankinden farklı şekilde hazırlamak için öneriler

Sıcacık renkler, yanan bir şömine, içinizi ısıtacak içecekler, mis gibi kokular... Kış aylarında evinize huzur getirecek birbirinden güzel ürünlere ne dersiniz? Siz de evinizi her zamankinden farklı olarak kışa uygun dekore etmek istiyorsanız sizin için harika ürün önerilerimiz var. Evinize kışın huzurunu getirecek birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı listemizi inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri tek tıkla ve güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Duvarınızı Filli Boya ile boyayarak evinize sıcak bir hava katın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kış aylarında evinizde sıcak renkler kullanmak, psikolojik olarak kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Odanıza yeni görünüm kazandıracak Filli Boya Momento Max, sarı sonbahar rengiyle evinize kışın huzurunu taşır. Boyanın aktif silikon teknolojisi sayesinde duvarda oluşan kir ve lekeleri silerek rahatça temizleyebilirsiniz. Yüzeye kolay uygulanan boya, zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Yüksek örtücü özelliğiyle kirleri ve eski boya kalıntılarını tamamen kapatır. Nefes alan yapısıyla dökülme ve çatlama yapmaz. Su bazlı ürün, uygulama sırasında kötü koku yaymadığı için rahatsız olmanızı engeller. Ürünü uygulamadan önce yüzeyi temizlemeniz gerektiğini unutmadan ekleyelim.

2. Kış aylarında televizyon karşıda keyif yapmanız için Miespiga Serenita Battaniye

Soğuk kış aylarında işten geldikten sonra televizyon karşında günün yorgunluğu atmanızı sağlayacak Miespiga Serenita Battaniye, yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his bırakır. Dekoratif olarak da tercih edebileceğiniz battaniye, ortama canlı bir görünüm kazandırır, odada sıcak bir hava yaratır. %100 akrilikten üretilen battaniye, yüksek derecede ısı tutma özelliğiyle kış aylarında sıcak kalmanızı sağlar. Doğa dostu battaniye, Oeco-Tex standartlarına uygun olarak üretilir. İki taraflı kullanıma uygun battaniyenin 10 farklı renk seçeneği arasından evinizin dekorasyonuna en uygun ürünü kolayca seçebilirsiniz.

3. Yumuşak dokusuyla enerjinizi yükselten MIULEE Yün Yastık Kılıfı

Kış aylarında evini sıcak bir yuvaya çevirmek isteyenlerin mutlaka sahip olması gereken ürünlerden biri de dekoratif kırlentler. MIULEE Yün Yastık Kılıfı, pelüş ve yünlü özelliğiyle oturma odanızın enerjisini arttırır. Dekoratif görüntüsüyle odaya sıcak bir görünüm katar. Gizli fermuarı, kılıfları hızlıca takıp çıkarmanıza yardım eder. Yumuşak dokusuyla günün negatif enerjisini üstünüzden atıp kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Dalgalı desenleri kılıfa hareket kazandırır. İki taraflı kullanılabilen ürün, cildinize zararlı içerik barındırmaz. 15 farklı renk seçeneği bulunan kılıfı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

4. Hoş kokusuyla kış aylarını yansıtan Buluri Kokulu Mum

Evinizin her yerinde kullanabileceğiniz Buluri Kokulu Mum hem evinizin kokusunu değiştirir hem sıcak bir atmosfer yaratır. Kış aylarında yağan kar ve yağmurun oluşturduğu romantik ortamı mumun loş ışığıyla birleştirebilirsiniz. Hafif bir müzik, sıcacık içecek ve en sevdiğiniz kitapla huzurlu bir atmosfer yakalayabilirsiniz. 6 farklı kokunun yer aldığı Buluri Kokulu Mum'la incir, yasemin, gül, frezya gibi seçenekler arasından modunuza uygun kokuyu seçerek atmosferin eksik parçasını tamamlayabilirsiniz. Tamamen dumansız yanan mum, sağlığa zarar vermez. Odanın havasını tazelerken stresi de azaltır. Üstelik yapay boya da bulundurmaz.

5. Kış aylarında ayaklarınıza yumuşak dokunan TopSpitgo Halı

Kışın atmosferini yansıtan TopSpitgo Halı, yumuşak dokusuyla hem evinizi hem içinizi ısıtacak. Pelüş yapısıyla cildinizde güzel bir his uyandıran halı, günün yorgunluğunu ve stresini atmanıza yardım eder. Odanıza dekoratif bir görünüm katan halının üst kısmı %100 akrilikten elde edilir. Bu sayede ısıyı tutarak ayaklarınızın sıcak kalmasını sağlar. Kürk detayları ise halıya hareketli bir görünüm kazandırır. Beyaz rengiyle odanıza sadelik ve şıklık katar. Ürünü oturma ve yatak odasında tercih edebilirsiniz. Üstelik halıyı diğer kıyafetlerle çamaşır makinesinde 30 derecenin altında yıkayabilirsiniz.

6. Güne içinizi ısıtarak başlamak için Karaca Kahve Makinesi

Soğuk havalarda güne sıcak bir kahve ile başlayıp içinizi ısıtacak Karaca Kahve Makinesi, işe enerjik ve zinde gitmenizi sağlar. Tek ürünle çay, süt, filtre kahve ve Türk kahvesi hazırlayabilirsiniz. Üstelik tek seferde 5 fincan Türk kahvesi ve 5 fincan filtre kahve yapabilirsiniz. Bu sayede kalabalık misafirinize içeceklerini aynı anda hazırlayabilirsiniz. 30 dakika ısı koruma özelliği bulunan ürün, kahvenin soğumasını engeller. Filtre kahveyi ideal demleme sıcaklığında tutarak kahvenin tadını korur. Paslanmaz çelik filtre ile korozyona karşı direnç gösterir. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır.

7. Hem işlevsel hem dekoratif Sekey Elektrikli Şömine

Soğuk kış aylarında hem içinizi hem evinizi ısıtacak Sekey Elektrikli Şömine, taş görünümüyle evinize otantik bir hava katar. LED lambalar sayesinde gerçekçi alev efekti sunan ürünü oturma ve yatak odasında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 900 watt ve 1800 watt olmak üzere iki farklı modu bulunan şömine, 30 dereceye kadar ısıtma sağlar. Otomatik zamanlayıcı özelliği sayesinde yarım saat ile 9 saat arasındaki çalışma süresini seçebilirsiniz. 5 kademe alev parlaklığı bulunan şömineyi uzaktan kumandayla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Elektrikle çalışan ürün, düğme kontrolü sayesinde kolayca açıp kapatılabilir.

8. Evinizin enerjisini yükselten DANNY'S STYLE Oda Kokusu

Kış aylarında evinizin enerjisini değiştiren ve yükselten DANNY'S STYLE Oda Kokusu, sandal ağacı aromasıyla bulunduğu ortama huzur verir. Kış aylarının olmazsa olmazı odunsu kokuları barındıran ürün, evinizde dingin ve sakin bir atmosfer yaratır. İş yerindeki stresi ve negatif enerjiyi dışarda bırakmanıza yardım eden oda kokusu, ruhunuzu dinlendirir ve pozitif enerjiyle dolmanızı sağlar. Meditasyon ve yoga yaparken de tercih edebileceğiniz oda kokusunun zarif şişesi, evinizin dekorasyonuna da şık bir dokunuş katar. Kokunun daha yoğun olmasını isterseniz çubuk sayısını arttırarak istediğiniz yoğunluğu elde edebilirsiniz.

9. Odanıza hoş bir görünüm kazandıran MSAĞWOODS Mumluk

Soğuk havalarda odanıza ince bir dokunuş yaparak sıcak bir ortam yaratmanızı sağlayan MSAĞWOODS Mumluk, dekoratif görünümüyle hemen her dekorasyona uyum sağlar. Ahşaptan elde edilen ürün, iki adet mumu koyabileceğiniz alana sahip. İnce el işçiliğiyle üretilmiş Ren geyiği ve ağaç motifleri, kış aylarının temasını evinize taşır. Koyu renk tonuyla bulunduğu ortama sıcak bir görünüm kazandıran mumluk, sağlam yapısıyla darbelere ve çizilmelere karşı direnç gösterir. Mumlar, Ren geyiği ve ağaç figürlerinin gölgelerini duvara yansıtarak loş, romantik bir ortam oluşturmanızı sağlar.

10. Evinizde ince bir dokunuş için MenalART Ağaç Lambader

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kış aylarında salonunuzda hem loş bir ortam yaratmanıza hem sıcak bir atmosfer oluşturmamıza yardımcı olan MenalART Ağaç Lambader, evinize güzel bir görünüm kazandırır. 140 cm boyundaki ürün, doğal ağaç dallarından elde edilir. Her yapıldığı ağacın özelliğini taşıyan lambader, evinize karakter kazandırır. Tamamen kurumuş ağaçlardan üretilen ürün, doğayı korur. Sehpa alanı, kitap ve dekoratif ürünler için ekstra yer oluşturur. 2 adet avizesi bulunan lambader, yuvarlak ayaklarıyla yere sağlam şekilde oturur ve devrilmez. Hasır ip detayları ise ürüne hareket kazandırır.