Evinizi kötü görüntülerden uzaklaştıracak en iyi gömme rezervuar modelleri

Evinizin dekorasyonuna önem veriyor ve fazlalıklardan hoşlanmıyorsanız banyonuzu şık bir görünüme kavuşturacak gömme rezervuar kurtarıcınız olabilir. ''Gömme rezervuar nedir?'' diye merak ediyorsanız sorunuzu hemen cevaplayalım: Sifonun duvar içerisine gömülmesi sayesinde hem banyonuzun şık görünmesini hem su tasarrufu yapmanızı sağlayan bir ürün. En kaliteli ve kullanışlı gömme rezervuar markalarının ürünlerini sizler için derledik, incelemeden geçmeyin!

1. İki kademeli olarak çalışan Visam Gömme Rezervuar

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İki kademeli olarak çalışan Visam Gömme Rezervuar, en iyi gömme rezervuar denildiğinde akla ilk gelen ürünler arasında yer alıyor. 10 litre su hacmi bulunan ürün; banyonuzdaki kalabalık ve kötü görüntüden kurtulmanıza, böylece daha şık bir dekorasyon yaratmanıza imkân tanır. Özel PP ham madde kullanımı sayesinde dışarıdan gelen darbelere karşı ekstra koruma sağlar ve uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Su tasarrufu yapan ürün sayesinde hem banyonuzu şık bir görünüme kavuşturmaya hem faturanızı minimum düzeye indirmeye ne dersiniz?

2. Kumanda paneli ve ara musluğu ile satılan Creavit Gömme Rezervuar

Kalitesi ve sağlamlığı ile adından söz ettiren Creavit Gömme Rezervuar, evinizin tasarımına şık bir dokunuş yapacak. Kumanda paneli ve ara musluğu ile set hâlinde satılan gömme rezervuarın montajını, alanında uzman kişilere yaptırmalısınız. 3/6 litre su boşaltma hacmi bulunan ürün, fazla su tüketiminin önüne geçerek hem doğaya hem fatura maliyetlerinizin azalmasına katkıda bulunur. Kaliteli ve şık kumanda paneli sayesinde banyonuza modern bir görünüm kazandıran ürün, yıllar boyunca sağlamlığını devam ettirerek uzun ömürlü kullanım olanağı sağlar.

3. Asma klozetlerde kullanılan VitrA Gömme Rezervuar Seti

En iyi gömme rezervuar markaları listesinde başı çeken VitrA'nın asma klozetlerde kullanıma uygun olan gömme rezervuar seti oldukça popüler. Çift kademeli yıkamalı olarak çalışan ürün, pnömatik panellerle kullanılabilir. 3/6 litre kapasitesi bulunan rezervuar, banyodaki dağınık görünümün önüne geçer. Hem modern hem düzenli bir görünüm sağlayan ürünün sağlamlık garantisi ise firma tarafından verilir. Önden kumandalı tasarımı ile oldukça pratik ve kolay bir kullanım sağlar. Kaliteli ham maddeler kullanılarak dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarılan ürünü sepetinize eklemeden geçmeyin!

4. Sağlamlığı ile sık sık tercih edilen TURKUAZ Gömme Rezervuar Seti

Asma klozetlere uygun olarak üretilen TURKUAZ Gömme Rezervuar Seti, banyonuzda kaliteyi hissetmenizi sağlayacak! Montaj için alanında uzman birinden yardım almanız gereken gömme rezervuarların ölçüleri standartlara uygun. Bu sebeple 18 ya da 23 cm boyutlarında üretilir ve her banyoya kolayca uyum sağlar. Kumanda paneli ve klozet kapağı ile gönderilen ürün banyonuzdaki tüm eksikleri tamamlar ve başka masraflara yol açmaz. Firma tarafından 5 yıl boyunca servis garantisi verilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

5. Dayanıklı gövde yapısı: E.C.A Serel Smooth Asma Klozet Gömme Rezervuar ve Panel

En iyi gömme rezervuar markası denildiğinde akla gelen ilk markalar arasında yer alan E.C.A, Serel Smooth Asma Klozet Gömme Rezervuar ve Panel modeli ile banyonuzdaki şıklığın adı hâline gelecek! Tuğla, bims ve ytong duvara uygun olan ürün; otel, ev, iş yeri, ofis ve diğer tüm alanlarda kullanılabilir. 3/6 litre su kapasitesi sayesinde derinlemesine temizlik ve su tasarrufunu aynı anda yapabilen rezervuar, hem cep hem çevre dostu! Banyolardaki kalabalık görünümün yerini modern ve sade bir görünüme bırakmak istiyorsanız kalitesiyle adından söz ettiren gömme rezervuarı daha yakından incelemenizi öneririz!

6. Kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen VERSUS Gömme Rezervuar Seti

Evinize hak ettiği değeri göstermek için kaliteli ürünleri tercih etmeniz gerekir. Üstün kaliteli malzemelerin kullanımı ile dayanıklılığı arttırılan VERSUS Gömme Rezervuar Seti, çift yıkama sistemi ve kaliteli kumanda paneli ile sıklıkla tercih edilir. Stop valf sistemi bulunan kaliteli musluk ile derinlemesine temizlik hissi yaşatan ürün, banyolardaki düzensiz görünümü ortadan kaldırır. Aynı zamanda su tasarrufu yapan rezervuar seti, bu özelliği ile çevre dostu olduğunu kanıtlar. Siz de banyonuzda sade ve şık bir görünüm yaratmak istiyorsanız ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

7. Sağlam ve uzun ömürlü: Bien Victoria Metal Ayaklı Gömme Rezervuar

Standart renk ve boyutta üretilen en kaliteli ürünlerden biri de Bien Victoria Metal Ayaklı Gömme Rezervuar. Peki, sağlam ve uzun ömürlü olan gömme rezervuar nasıl takılır öğrenmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız okumaya devam edin. Alanında uzman bir tesisat ustası tarafından takılması gereken gömme rezervuar, içerisinde bulunan kullanma talimatı dikkate alınarak monte edilir. Öncelikle kurşun kalem yardımıyla rezervuarın monte edileceği alan işaretlenir, matkap yardımıyla işaretlenen yerler delinir ve dübel çakılır. Rezervuarı yerine yerleştirdikten sonra vidalar ile kumanda paneli de takılır. Kısacası bu işlemi yaparken profesyonel kişilerden yardım almanız önerilir.

8. Banyonuza şıklık katacak bir seçenek: GPD Alçıpan Tipi Gömme Rezervuar

Mat gri butonu sayesinde banyonuza şık bir görünüm kazandıran GPD Alçıpan Tipi Gömme Rezervuar, en kaliteli ürünler arasında. "3/6 litre ayarlanabilen su kapasitesi bulunan gömme rezervuar nasıl sökülür?'' diye merak ediyorsanız bu sorunun da cevabını hemen verelim: Tornavida yardımı ile panel kapağının yan taraflarından hafifçe ittirin ve kapağı çıkarın. Sonrasında alt kısımda bulunan plastik aksamı yerinden çıkarın. Tabii her ne kadar basitçe tarif etmiş olsak da bu işlemleri yaparken alanında uzman kişilerden yardım almanızı öneririz. Böylece ürüne zarar verme riskinden kaçınmış olursunuz.

9. Ev ekonomisine katkı sağlar: Bocchi Gömme Rezervuar Set

Banyonuzdaki sadelik ve şıklık katacak Bocchi Gömme Rezervuar Seti de tercih edebileceğiniz en kaliteli ve sağlam alternatifler arasında. Set içerisinde bulunan gömme rezervuar, kumanda paneli ve stop valf musluk sayesinde temizliğin ve konforun tadını çıkarabileceksiniz. Her ihtiyacınıza hitap eden gömme rezervuar takımı; ev, otel, iş yeri, yurt, pansiyon, okul ve lavabo bulunan herhangi bir yerde kullanılabilir. Kaliteli ham madde kullanımı ile sağlamlaştırılan ürün, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaya devam eder. Banyonuzdaki kalabalık görüntünün önüne geçmek istiyorsanız bu ürünü tavsiye ederiz.

10. Alaturka tuvaletlerde kullanılan GEBERİT ALFA Gömme Rezervuar

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Alaturka modelli tuvaletlerde kullanılan GEBERİT Alfa Gömme Rezervuar, tüm duvar tiplerine ve lavabolara uyum sağlar. Ürünün su kapasitesi 4,6, 6 ve 7,5 litre olarak ayarlanabilir. Özel doldurma teknikli şamandıra sayesinde sessiz olarak çalışan rezervuar, aynı zamanda yoğuşmaya karşı yalıtımlı. Gömme rezervuara 10, kumanda kapaklarına ise 5 yıl boyunca garanti sağlayan firma; en kaliteli ham maddeleri kullanarak en fonksiyonel ürünleri tasarlama konusunda oldukça iddialı. Ürünün su rezervuar tankları kaliteli HDPE'den üretilir. Bu sayede olası darbelere karşı dayanıklılık sergiler. Su tanklarının monoblok olması ise su kapasitesini arttırır.