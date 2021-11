Evinizi sinemaya çevirecek en iyi projeksiyon modelleri

"Projeksiyon cihazı nedir?" sorusundan başlayarak ilerleyelim. Projeksiyon cihazı izlediğiniz bir filmi, yaptığınız bir sunumu veya baktığınız bir fotoğrafı bilgisayar gibi küçük ekranlardan dev ekranlara yansıtmanızı sağlayan bir cihaz. "Projeksiyon cihazı hangi alanda kullanılır?" diye soracak olursanız, profesyonel hayattan tutun da eğlence sektörüne kadar birçok alanda önemli bir cihaz olduğun söyleyebiliriz. Evde kullanınca dizi, film, belgesel veya video gibi birçok şeyi dev ekranda görmenizi sağlıyor. Kaliteli projeksiyon cihazı kullandığınızda hangi faaliyeti yaparsanız yapın, daha fazla verim alırsınız. Elbette onu bulmanın çok kolay olmadığının farkındayız ve bu nedenle sizin için en iyi projeksiyon markalarını araştırdık. "Ev için en iyi projeksiyon cihazını nerede bulabilirim?" veya "En iyi projeksiyon cihazı hangisi?" diye sorguluyorsanız, buyurun bu listeye göz atarak hep birlikte karar verelim.

1. İhtiyacınız olan tek şey düz bir duvar: Xiaomi Mijia

Elektrikli süpürge, telefon, tablet ve robot süpürge derken ürün yelpazesini genişleten Xiaomi markası bu kez akıllı bir projeksiyon cihazı ile karşımıza çıkıyor. Bu ürünün HDR10 desteği, 1080 piksellik yüksek çözünürlüğü, dört kanallı LED RGB'ye sahip oluşu ve bluetooth bağlantısı sayesinde evinizde harika bir sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Dahili hoparlörü ile sizi gerçekten büyük bir sinema salonundaymış gibi hissettirir. Üstelik cihaz küçük olduğu için fazla yer kaplamaz ve evinizin dekoruyla uyum sağlar.

Xiaomi Mijia akıllı projeksiyon cihazı sayesinde sinemadaymış gibi bir his yaşamak için gereken tek şey düz bir duvar, geri kalan her şey onda var! Sadece bir tık uzağınızda!

2. Görsel bir şölene hazır mısınız?

Evinizi sinemaya çevirecek yüksek çözünürlüklü ve kaliteli bir projeksiyon cihazı sunan ViewSonic'le eşsiz bir deneyim yaşamaya hazır olun! Esnek kurulum için eğim verebilme, otomatik dikey ekran yerleşimi ve yatay ekran yerleşimi özelliğine sahip olan bu cihaz, 4K HDR çözünürlüğü kalitesiyle projeksiyon cihazı öneri listelerinin başını çekiyor. Enerji verimliliğini dikkate alan ürünün lamba ömrü ise 20.000 saat kadar iddialı! Üstelik aydınlık veya karanlık fark etmeden her ortamda net ve parlak görüntüler sunarak keyfinize keyif katıyor.

Viewsonic PX701'i daha yakından incelemek için buraya tıklayın.

3. Bütçe dostu mini projeksiyon: ViewSonic M1

Avucunuza sığacak kadar küçük olsa da işlevi oldukça büyük olan bu ürünün yaptıklarına şaşıracaksınız! Dilediğiniz her yere kolayca taşıyabileceğiniz ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu projeksiyon cihazı, kurulumu da oldukça basit olan bir ürün. Dahili batarya ve JBL hoparlöre sahip olan bu cihazı powerbank ile şarj edebilirsiniz. Lamba ömrü 30.000 saat olan bu ürünün ekran çözünürlüğü ise tam 1280*800 piksel. "ViewSonic M1 projeksiyon cihazı nasıl bağlanır?" derseniz, ürünün üç farklı bağlantı özelliğini kullanarak ister bluetooth ile, ister kablo ile ekrana bağlayabilirsiniz.

Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayın.

4. Sinema gibi sinema: Philips Screeneo S6

Philips Screeneo S6 ile ultra HD 4K çözünürlükte bir sinema keyfine var mısınız? Airmore kontrol özelliği bulunan bu cihaz sayesinde yalnızca kumandanızı hareket ettirerek izlediğiniz ekranda değişiklikler yapabilirsiniz. Dev ekranlı televizyonları bile arkasında bırakan bu cihaz hakkında bazı sorularınız olabilir. Örneğin, "Bu projeksiyon cihazı bilgisayara nasıl bağlanır?" diye soracak olursanız hemen cevaplayalım: Bluetooth ile! Küçücük ekranlara bakmaktan sıkılan, kaliteli ve net görüş arayan, evi tam bir sinema salonu gibi olsun isteyenler bu ürünü kaçırmasın! Üstelik 180 inç büyüklüğe kadar yansıtma özelliğine de sahip.

Ürüne aşık olanları böyle alalım!

5. Yüksek parlaklık ve daha canlı renkler: BenQ 6000

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

6000 saatlik lamba ömrü ve bitmek tükenmeyen gücü ile BenQ, iyi seyirler diler! C kontrast özelliği bulunan bu cihaz, ekrandaki renkleri daha canlı, daha parlak görmenize yardımcı olur ve çözünürlüğü sayesinde gözünüzü yormaz. 120 inç büyüklüğünde yansıtma özelliğiyle evinizin salonunu sinema salonuna çevirebilirsiniz. Ayarlanabilir başlığı ve netlik dereceleriyle kendinize göre seçimler yapabilirsiniz. İster tavana, ister yere, ister karşıya nereye isterseniz oraya yansıtabilirsiniz. Bu konuda yaratıcılığınıza güveniyoruz artık! Üstelik ses kalitesi de harika.

BenQ sponsorluğunda dizi ve film keyfi için buraya tıklayın.

6. Düşük bütçe, yüksek performans: Blue Inter

LED teknolojisine sahip olan Blue Inter Cherlux projeksiyon cihazı, Android işletim sistemine sahip. Wi-Fi özelliği ile istediğiniz yere bağlanabilir ve istediğiniz her şeyi ekrana yansıtabilirsiniz. Herhangi bir kablo kullanmadan sadece Wi-Fi ile bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. 1080 piksellik ultra HD görüntü kalitesiyle film, dizi, belgesel ve video gibi birçok şeyi net bir görüşle izleyebilirsiniz. Hoparlörü ile ses kalitesini test edebilir, izlediğiniz şeyler sanki yanı başınızda oluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu ürünün LED lambasının ömrü ise 50.000 saat kadar uzun!

Düşük bütçeyle en iyi performansı bulmak için bu ürüne göz atın.

7. LG teknolojisi diye bir gerçek var!

Elektronik ürünlerinin kalitesiyle son yıllara damgasını vuran LG projeksiyon konusunda da bizi yanıltmıyor. Yüksek çözünürlüğü ve kontrast özelliği sayesinde ekranı çok daha net, parlak ve gerçekmiş gibi görmenize yardımcı olur. Kablosuz hoparlörleri ile ses kalitesinde sorun yaşamadan kullanabilirsiniz. Sabit olarak bir yere konumlandırabileceğiniz gibi, yansıtacağınız yüzeye göre eğim vererek en doğru pozisyonu yakalayabilirsiniz. Görünüm olarak evinize uyum sağlayabilecek olan rengi, göz yormayan detayları ve kolay kullanımı sayesinde bu ürünü seveceğinize eminiz!

Yoksa siz hala beklemede misiniz? Filminizin saati kaçmasın, buraya tıklayın!

8. Philips PicoPix ile keyfinize keyif katın!

Sırada yine minik bir projeksiyon cihazı var! "Projeksiyon cihazı alırken neye dikkat etmeli?" sorusunun cevabını uygulamalı olarak gösteren bu ürün, kaliteli bataryası sayesinde üç saat boyunca hiçbir güce gerek kalmadan çalışabiliyor. Böyle minik göründüğüne bakmayın, LED özellikli lambasının 30.000 saat ömrü var. Kolay taşınabildiği için dilediğiniz her yere taşıyabilir ve istediğiniz yerde ekranı yansıtarak keyfini çıkarabilirsiniz. Dilerseniz bir iş görüşmesine götürüp ekranı yansıtarak herkesi anında şaşırtabilir ve harika bir sunuma imza atabilirsiniz. Seçim sizin!

Yükte hafif pahada ağır olmayan bir projeksiyon cihazı tavsiyesi arıyorsanız tık tık!

9. Epson ile ekran keyfini zaman sınırlaması olmadan yaşayın!

Full HD çözünürlüğü ile son derece kaliteli bir görünüm sağlayan Epson projeksiyon cihazı, 10.000:1 kontrast oranı sayesinde yüksek renk doygunluğu sağlıyor. Yani izlediğiniz her şeyin rengini daha canlı ve gerçek olarak görebilme imkanı sunuyor. Hatta Epson'a özel 3LCD özelliği ile diğer projeksiyon cihazlarına göre daha parlak bir görünüm vadediyor. Bu özelliği sayesinde gece ya da gündüz fark etmeksizin bu projeksiyon cihazını kullanabilirsiniz ve seyir keyfinize ara vermeden devam edebilirsiniz. Bunlara ek olarak 1.07 milyon renk yansıtabilme özelliği sayesinde görüntüdeki ayrıntıların hepsine hakim olmanızı sağlıyor. Dahili Wi-Fi özelliği sayesinde bilgisayara veya başka bir harici cihaza kabloya gerek kalmadan bağlanabilirsiniz. Projeksiyon cihazınız kendinize özgü olsun istiyorsanız, güvenlik kablosu yuvası ve parola ile koruma sağlayabilirsiniz.

Sınırsız bir seyir keyfi için buraya tıklayın.

10. En görkemlisi sona kalsın istedik: ViewSonic M2



Neredeyse bir A4 kağıdının boyutundan bile daha küçük olan bu cihaz, boyutu küçük ama işlevi büyük olanlardan! Full HD görüntü kalitesiyle karanlık ve loş ortamlarda muhteşem bir seyir deneyimi sunuyor. 125% Rec.709 Cinema Color Plus teknolojisi sayesinde sizi izlediğiniz her şeyin içinde hissettiriyor. Görüntü kalitesini HDR ile destekleyerek de sinematik etkisini artırıyor. Aman bizden söylemesi, filmlerde kendinizi kaptırıp oradaki karakterler gibi olmayın! ViewSonic M2'nin sadece gözünüze değil, kulağınıza da hitap edecek pek çok özelliği var. Her iki yanında bulunan stereo hoparlörler sayesinde yüksek seviyede ses kalitesi sunuyor. Wi-Fi özelliği ile kablosuz bir şekilde ekrana yansıtabileceğiniz gibi, kendi uygulamasını indirerek izlemek istediğiniz içeriği seçebilirsiniz. Bu uygulama ile akıllı telefonunuz üzerinden cihazınızı kullanabilirsiniz. Bu ürün aynı zamanda oldukça sessiz çalışıyor ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.

ViewSonic M2 projeksiyon cihazının özelliklerini anlata anlata bitiremeyiz, en iyisi siz ona daha yakından bakmak için buraya tıklayın.