HABER

Evinizi temizlemeden bir kez daha düşünün

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ev akarlarının astım alerjisini tetiklediğini belirten Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Evinizi temizlemeden bir kez daha düşünün

Ev akarlarının astım alerjisini tetiklediğini belirten Burtom Özlüce Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Sevgican, ev temizliği yaparken çocukların odadan veya evden uzaklaştırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Yaz dönemiyle birlikte çocuklarda astım atakları daha sık görülüyor. Astım alerjisinin gündüz eksersiz sırasında veya geceleyin uyurken öksürük ataklarıyla anne ve babaları telaşlandırdığını belirten Dr. Ufuk Sevgican, “Astım aslında ataklarla seyreden, ara dönemde son derece sağlıklı gözüken çocuklarda mevcuttur. Ara dönemde çocuklar sağlıklı oldukları için astım teşhisi genellikle atlanmaktadır. Öksürük şikayetiyle başvuran bu çocuklarımızda nefes darlığını görmekteyiz. İlk kez bu şikayetlerle gelen ailelerin çocuklarına astım teşhisi koyduğumuzda anne ve babalar çok endişelenmekte. Astım aslında çocuklarda çok farklı seyretmektedir. Çocuklardaki gibi değildir. Yetişkinlerdeki astım kalıcı olurken, çocuklardaki astım iyileşme ile sonlanmaktadır. Hele 1 yaş altı çocukların tedaviden sonra yüzde 90’ının iyileştiğini görmekteyiz” dedi.
Astımın alerjik ve alerjik olmayan olarak ikiye ayrıldığını belirten Sevgican, “Alerjik astımlarda en büyük sebep polenlerdir. Çocuklarda astım ilaçları yetişkinlerdeki gibi değildir. Bu ilaçlar astımın akciğerlerde herhangi bir etkisinin kalmasını önlemektedir. Genetik faktörler de çok büyüktür. Anne veya babadan birinde astım teşhisi mevcut ise, çocukta astım gelişme riski yüzde 25’tir. Ancak her ikisinde de astım var ise yüzde 70 ile 90 arasında çocukların da olma riski vardır” diye konuştu.
Astım için en önemli risk faktörünün alerjenler olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Sevgican, “Bilhassa polen alerjileriyle, hiçbir şikayeti yokken, astım hastaları öksürük ataklarıyla bize başvurmaktadır. Alerjenler içinde ev tozu akarları çok etkilidir. Ev tozu akarları, yastık, yorgan, şilte ve halı gibi yerlerde yaşamaktadırlar. Ev tozu akarları, herhangi bir insana zarar vermezken, astımlı hastalarda solunum yolu ile girdiği için nefes daralması meydana gelmektedirler. Ev tozu akarlarını çocuk veya yetişkinden uzak tutmak çok önemlidir. Tedbir açısından temizlik yapılırken, astım rahatsızlığı olan kişinin ya başka odada bulunması veya evden uzaklaştırılması gerekiyor. Oda temizliği yaparken, kuru bezlerle değil, ıslak bezlerle temizlemeliyiz. Odanın günde 2 defa havalandırılması gerekmektedir. Yerdeki halı veya kilim gibi ürünlerin olmamasına dikkat etmeliyiz. Akar önleyici kılıflarla yastık ve yatakları koruma altına almamız gerekiyor. Kalın perdelerin de bulunmaması sağlık için önemlidir” şeklinde uyarıda bulundu.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsinizSıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz
Sağlıklı bronzlaşmak mümkün müSağlıklı bronzlaşmak mümkün mü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.