Evinizi temizlemekten zevk almanızı sağlayacak en iyi elektrik süpürgeleri 2023

Elektrikli süpürgeler, artık çok farklı özelliklere sahip. HEPA filtreli, su filtreli, kablolu ve şarjlı süpürgeler gibi pek çok farklı özellikte yüzlerce model bulmak mümkün. Peki, bu kadar çok modelin içinden doğru ürünü bulmak için öncelikle ihtiyaçlarınızı belirlemelisiniz. Sizin için hazırladığımız evinizi tertemiz yapacak en iyi elektrikli süpürge modelleri arasında ihtiyacınızı karşılayacak bir ürünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Haydi gelin, bu seçenekleri beraber değerlendirelim.

1. Torbasız süpürge konforuyla tanışın: Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, pratik yönleri ve üstün özellikleriyle en iyi elektrik süpürgesi olmaya aday. Trayclean teknolojisi sayesinde ürünün tek hamlede çıkarılan toz haznesi, etrafı kirletmeden boşaltılabilir. Böylelikle hiçbir şekilde tozla temas etmeden temizliği bitirebilirsiniz. Evinde tek zerre bile toz istemeyenler için ideal olan ürün, HEPA 13 filtresi sayesinde %99.8 oranında tozları tutarak evinizin her daim temiz kalmasını sağlar. Kompakt bir yapıya sahip süpürge, hem halıda hem sert zeminlerde kolay bir şekilde kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları

"Ürün küçük, hafif ve kullanışlı. Çekim gücü yeterli, tozları affetmiyor güzel çekiyor ancak halıda denemedim o nedenle o konuda yorum yapamam. Bu fiyata ancak bu kadar harika bir ürün olabilirdi."

"Tüy döken kedilerim var ve ona rağmen halıları tek geçişte temizliyor, kullanışı da rahat sesi de çok değil 1 aydır kullanıyorum memnunum."

2. Yüksek emiş gücü: Arzum AR4071 Clean Force Cyclone 890 W Filtreli Toz Torbasız Elektirikli Süpürge

Elektronik emiş gücü ayarıyla oldukça pratik kullanıma sahip Arzum AR4071 Clean Force Cyclone 890 W Filtreli Toz Torbasız Elektirikli Süpürge, aldığı olumlu yorumlarla en iyi elektrik süpürgesi modelleri arasında yer alır. Kullanışlı yapısının yanında güçlü performansı ile kullanıcıların beğenisini kazanan süpürge, 890 Watt gücünde bir motora sahip. 1,8 litre toz haznesi hacmine sahip ürün, beş metre kablo uzunluğu sayesinde rahat şekilde kullanılabilir. 77 desibel gibi kabul edilebilir bir ses seviyesinde çalışması ile komşularınızı rahatsız etmeden her zaman kullanabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

"Emiş gücü süper, çok kolay temizleniyor, tek eksiği hız ayarı yok, halılarımı yerden kaldırdığı için temizlik yapamadım resmen."

"Ürün fiyatına göre çok iyi.Performansı güzel. Çok aşırı kapasiteli çekiş gücü beklemeyin ancak normal işini yapıyor. Sesine hayran kaldık. Güzel ve sessiz çalışıyor."

3. Uygun fiyatlı bir seçenek: Sinbo SVC-8603 Elektrikli Süpürge

Sinbo SVC-8603 Elektrikli Süpürge, emsallerine nazaran uygun fiyatı ile dikkat çeken ürünler arasında yer alır. 1,5 litre toz haznesi sayesinde bütün evi baştan başa süpürebileceğiniz pratik ve kullanışlı bir ürün olan süpürge, 6.5 metre yarı çalışma yarıçapı sayesinde kolay kullanım sunar. Uzun ömürlü ve sağlıklı bir kullanım için motor koruma filtresi ile üretilir. Süpürge ile kullanıcıya kenar köşe aparatı, yer aparatı ve metal boru da ulaştırılır. Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplayan ürün, dikey park pozisyonuyla da kullanılmadığı zaman evde az bir yer tutarak saklanabilir.

Kullanıcı yorumları

"Kedi tüyünü bile topluyor çekişi bence yeterli halımı zorlanmadan süpürdüm. Tek kötü yanı kırılacak gibi hissettiriyor dikkatli kullanmak lazım. Bu fiyata iyi."

"Beklentimin çok üstünde çıktı. Çekişi gayet yeterli tek eksik yanı başlığında bulunan boru plastikten yapılmış ve boyunu ayarlayamıyoruz."

4. En iyi elektrik süpürgesi denince akla onun adı gelir: DYSON V15 Detect

DYSON V15 Detect, üstün özellikleri ile kullanıcıları kendisine hayran bırakan süpürgeler arasında yer alır. Lazer başlığı ile kullanıcıya yardımcı olan Dyson markalı süpürge, gözle görülmeyen mikroskobik tozları dahi açığa çıkararak evinizden uzaklaştırır. Akıllı teknoloji ile donatılan ürün, toz partiküllerinin boyutlarını ölçer ve sayısını otomatik olarak hesaplar. Bu sayede emiş gücünü otomatik olarak ayarlayarak en iyi seviyede temizlik yapmanızı sağlarken batarya süresini de uzatır. Üzerinde yer alan LCD ekran, anlık olarak kullanıcıya temizliğin gidişatı ve kalan süre hakkında bilgi verir.

Kullanıcı yorumları

20 senedir kullandığım bir Dyson süpürge sahibi olarak fikir olması için bu cihazla 3-4 saatlik deneyimimi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle ürün gerçekten çok güçlü. Halıda hareket ettirememe gibi bir durum yok, eğer halının dikim yönüne ters süpürürken ileri geri yapmaya çalışırsanız tüm süpürgeler hareket etmeyecekmiş hissi verir ki V15'in 240W gücüne karşın halıda alıştıktan sonra rahat bir kullanım imkanı verdiğini söylemem mümkün. Ayrıca makineyle düz bir yolda yürür gibi sadece bir kere süpürmek istediğiniz alanın üzerinden geçmeniz yeterli. Ürün ne hafif ne de çok ağır. Benim en sevdiğim aksesuar mobilya altı başlığı oldu ki gerçekten mobilya altını bu aksesuar sayesinde rahatlıkla temizleyebilirsiniz, ben bu kadar rahat olduğuna gerçekten şaşırdım. Ekran üzerinden seçebileceğiniz üç farklı mod bulunmakta. Eco, Mid, Boost gibi seçenekler mevcut. Çoğu insanın sıklıkla kullanacağını düşündüğüm Mid modunda süpürge tamamen otomatik bir şekilde yüzeye göre kiri algılayıp gücü kendisi ayarlıyor bir nevi otomatik mod diyebilirim. Boost modu ise hemen hemen hiç kimsenin ihtiyaç duymayacağı bir özellik bence. Lazer özelliği zaten bir efsane. Normal süpürgenizle temizledim sandığınız yerleri aslında hiç temizlemediğinizi fark edecekesiniz."

"Çok araştırdım gerçekten parasını sonuna kadar hak ediyor mükemmel."

5. Alerjenlerin hayatınızdan çıkmasını isterseniz: Philips XB9125/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 Teknolojisi ile Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Birçok kullanıcı, "En iyi elektrikli süpürgesi hangisi?" diye merak edebilir. Elektrik süpürgeler; gelişen teknolojiyle çok iyi seviyelere çıksa da en iyi süpürge, kullanıcının taleplerine göre şekillenebilir. Philips XB9125/07 TriActive Ultra Başlık ve PowerCyclone 10 teknolojisiyle Premium Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, kullanıcıların bütün taleplerini karşılayabilecek özellikle donatılan ürünler arasında bulunur. Powercyclone 10 sayesinde ultra seviyede emiş gücü sağlayan ürün, üzerinde yer alan TriActive Ultra LED başlık ile en küçük toz zerrelerinin dahi gözden kaçmasını engeller. HEPA 13 alerjen toz filtresi sayesinde nano seviyede temizlik yaparak hayatınızdaki temizlik kavramını tamamen değiştirir.

Kullanıcı yorumları

"Yaklaşık bir senedir kullanıyoruz. Performansında azalma hiç olmadı. Filtreleri aşırı kirlenmeden temizlemek önemli. Sadece yapacağım tek olumsuz yorum hız ayarlama mandalının bu makineye göre biraz ucuz kaçması. Aynı durum tutma yerindeki hava akış düğmesi için de geçerli."

"Çok iyi performans gösterdi. Memnun olmadığımız hiç bir özelliği yok. Başlıkları tam ihtiyaca göre. Resmen halıların rengi açıldı."

6. Güç ve hafiflik bir arada: GoldMaster Sweep 900W Çift Hepa Filtreli 2lt Geniş Hazneli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Bakır malzeme kullanılarak üretilen GoldMaster Sweep 900W Çift Hepa Filtreli 2lt Geniş Hazneli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, 900 Watt motor gücü sayesinde en ince tozları bile rahatlıkla süpürebilir. Süpürgenin yüksek verimli emici başlığı, her yüzeyde yüksek performansla çalışırken alüminyum malzemeden üretilen teleskopik borusu ise her yere rahatlıkla ulaşmanızı sağlar. Elektronik güç ayarlı kumanda koluyla anlık olarak vakum gücü ve ses oranını ayarlayan ürün, kimseyi rahatsız etmeden süpürme işlemine devam etmenize yardımcı olur. Cihazın üzerinde yer alan HEPA filtre sistemi, evinizin sadece zemininin değil aynı zamanda havasının da tertemiz olmasını sağlar.

Kullanıcı yorumları

"Çeyizim için aldım, açtım denedim hem küçük hem çekim gücü kuvvetli. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

"Çok beğendim çok tatlı bir ürün çok iyi çekiyor."

7. Kiri havadan ayıran teknoloji: Philips FC9323/07 PowerPro Compact Torbasız Elektrikli Süpürge

Evi kirletmeden kolaylıkla çıkarılan ve boşaltılan haznesi sayesinde toz bulutlarına maruz kalmadan temizleyebileceğiniz Philips FC9323/07 PowerPro Compact Torbasız Elektrikli Süpürge, fonksiyonel özellikleriyle en sevdiğiniz temizlik ürünü hâline gelebilir. Üstün performans için HEPA 10 teknolojisini kullanan süpürge, dışarıya verilen havayı HEPA filtreden geçirerek en küçük toz zerreciklerini dahi yakalar. Powercyclone 4 teknolojisini kullanarak kiri havadan ayırır ve bunu yaparken emiş gücünden ödün vermez. TriActive başlığı sayesinde ise temizliği yeniden tanımlayan süpürge, hem halının tüylerini kaldırma ve büyük kirleri yakalama hem mobilyalara yakın olan tozları süpürme konusunda başarılı bir performans sergiler.

Kullanıcı yorumları

"Çekim gücü, aparatları kullanımı pratik, kablosu uzun, kablo toplama hızlı ve pratik."

"Parçaları gayet kullanışlı çekiş gücü ideal ses seviyesi iyi."

8. Çok pratik ve kullanışlı: Bissell Icon 25V Kablosuz Dikey Süpürge 2'si 1 Arada

Kablosuz şarjlı ürünlerin gelişen imkânlarından elektrikli süpürgeler de faydalanıyor. Bissell Icon 25V Kablosuz Dikey Süpürge 2'si 1 Arada, kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek pratik ürünler arasında bulunuyor. Cihaz, kalabalık ve aktif ailelerin yaşadığı ortamlar için en uygun süpürgelerden biri oluyor. 400 Watt gücünde motoru ve turboboost özelliği sayesinde 50 dakikaya yakın bir süre kesintisiz olarak temizlik yapmanıza olanak tanıyor. Süpürge başlığında sıklıkla saç görmekten hoşlanmayanlar için dolanma önleyici turbo başlığı ve fırça yapısı sayesinde ürün, bu sorunu engelliyor.

Kullanıcı yorumları

"Gerçekten harika, 3 kademeli çekiş gücü ve 80 metre kare evimizi full çekiş gücünde şarjı dayanıyor. Tek handikapı bataryanın cihazın içinde olması. Batarya değişimi gerektiğinde biraz uğraştıracak gibi. Ürünün plastik kalitesi çok güzel ve Işıklı olması da ayrı bir hava katıyor. "

9. Üstün özellikli kablolu süpürge: Electrolux EUFC81DB Elektrikli Süpürge

Evinde polen, toz veya alerjen madde istemeyenler için uygun seçeneklerden biri olan Electrolux EUFC81DB Elektrikli Süpürge, dört aşamalı filtre sistemi sayesinde bu maddelerin hepsini ortamdan uzaklaştırır. Özel olarak geliştirilen siklon sistemine sahip cihaz, bu sayede tozları havadan uzaklaştırmakla kalmaz aynı zamanda düşük enerji tüketimiyle daha yüksek emiş gücü sunar. Kablolu süpürgelerin en büyük sorunlarından biri olan hareket ettirme problemini kökten çözen cihaz, silikon tekerlekleriyle hafif hareketler ile çekilebilir. Üstelik ürünün Mutliroom özelliği, 12 metreye kadar süpürme çapı sunarak siz yorulmadan evin her yerini dolanmanızı sağlar.

Kullanıcı yorumları

İlk kullanım başarılı tüm ev süpürüldü çıkan toz şaşırttı emiş gücü çok iyi."

Ürünün çekim gücü muazzam, son hızıyla halı yolluk falan süpürmek mümkün değil. Malzeme kalitesi pek yüksek değil, filtre kapağı kapanınca boşluklar simetrik olmuyor ama kullanım kolaylığı açığı kapatıyor. Toz haznesini boşaltmak da kolay. Sesi gayet makul seviyede. Aksesuarları yeterli ama koltuk araları için başlık ve aynı başlığın fırçası da olsaydı çok iyi olurdu."

10. Üstün performanslı torbalı elektrikli süpürge arayanlara: Arzum AR4054 Elektrikli Süpürge

Arzum AR4054 Elektrikli Süpürge, toz torbalı olarak kullanılmasına rağmen üstün performans gösteren süpürgeler arasında yer alır. 67 desibel gibi çok düşük bir seviyede çalışan ürün, evinde fazla gürültü istemeyenler için ideal bir seçenek olabilir. A sınıfı filtreleme mekanizmasına sahip süpürge, H13 cinsi HEPA filtresi ile dışarıya verdiği havanın tamamen temiz olmasını sağlar. Elektronik emiş gücü ayarı sayesinde zemine göre farklı tercih yapmanıza imkân veren cihaz, LED kontrol paneli ve modern görünümlü tasarımı ile emsallerinden ayrılan özelliklere sahip.

Kullanıcı yorumları

İstediğiniz uzun kablo, düşük gürültü, hepa13 filtre, torbalı, elde taşınabilecek kadar hafif, güç ayarlı, doluluk göstergeli, torba hacmi >3,5L gibi özellikler ve uygun fiyat ise bu ürünü alın. Borusu uzun, ebat küçük ve sevimli, turbo başlık biraz küçük ancak işlevsel ve halı için yeterli. İsteklerimi karşıladı, beğendim."

"Çekim gücü çok iyi. Hepa filtreyle dışarı toz bırakmıyor. Temizlenecek yüzeye göre ayarlanabilir olması ve turbo fırça ile gelmesi çok güzel. Donanım olarak çok iyi, fiyat olarak en makul süpürge. İşinizi fazlasıyla görür."

11. Su filtresinin etkisiyle tanışın: THOMAS Genius S1 Aquafilter Su Filtreli Elektrikli Süpürge Mavi

Maksimum güçte 1600 Watt performans üreten THOMAS Genius S1 Aquafılter Su Filtreli Elektrikli Süpürge Mavi, elektronik ayarlı motoruyla 800 Watt'a kadar düşebilir. Yenilikçi ve patentli su filtreleme tekniği sayesinde tozları ve kirleri suya hapseden ürün, aynı zamanda ıslak zeminlerde suyu vakumlama için kullanılabilir. Sahip olduğu %99.99 toz tutma kapasitesi ise evinizde sadece yerlerin değil havanın dahi tamamen arındırılmasında yardımcı olur. İngiltere Alerji Kurumlar sertifikası alan model, alerjisi olanlar için kesin çözüm sunar. Kolay kullanılabilir yapısının yanında farklı başlıkları ile kalorifer, mobilya veya parke üzerinde maksimum performans sergiler.

12. Ekonomik bir model arayanlara en uygun seçenek: Sinbo SVC-8603 Elektrikli Süpürge

En iyi elektrik süpürgesi 2023 listesinin yorumlarında uygun fiyatına rağmen başarılı performansı ile dikkat çeken Sinbo SVC-8603 Elektrikli Süpürge, toz torbalı süpürge arayanlar için ideal bir seçenek olabilir. Bir elektrikli süpürgenin yapması gereken bütün vasıfları karşılayan ürün, aynı zamanda 2.5 litrelik geniş toz hacmi sayesinde bütün ihtiyaçlarınızı karşılar. 350 Watt emiş gücüne sahip olan süpürgede beş metre kablo mesafesi bulunur. Otomatik kablo toplayıcı sayesinde kablo kalabalığına izin vermeyen ürün, hafif ve kompakt yapısıyla odalar arasında rahatlıkla gezdirilebilir.

Kullanıcı yorumları

Kedi tüyünü bile topluyor çekişi bence yeterli halımı zorlanmadan süpürdüm."

13. Düşük ses teknolojisi: Hoover Chorus Toz Torbasız Süpürge

Düşük ses için yalıtımlı olarak üretilen Hoover Chorus Toz Torbasız Süpürge, sadece 79 desibellik ses seviyesiyle temizlik yapmayı çok daha keyifli hâle getirir. Güçlü motoru sayesinde topladığı toz ve akarları Multi-Cyclonic teknolojiden geçiren ürün, bu sayede mükemmel seviyede bir hava toz ayrıştırması sağlar. 2.5 litre gibi geniş bir toz toplama haznesi bulunan cihaz, bütün evi tek seferde süpürmenizi sağlar. Aynı zamanda toz hazinesini temizlemek için tek tuşa basmanız yeterli olur. Evcil hayvanların bıraktığı tüylerden rahatsız olanlar için ürünün tüy toplama fırçası bulunduğunu da belirtmemizde fayda var.

Kullanıcı yorumları

"Bu fiyata alınabilecek en hesaplı, en emişi kuvvetli sessiz bir süpürgedir. "

"Çok çok başarılı bu fiyata göre. Mıknatıs gibi yapışıyor halıya çok iyi süpürüyor ve sesi az. Gayet güzel her yönüyle."

14. Patili dostlara özel: Bissell CrossWave, 3'ü 1 Arada Yüksek Vakumlu Süpürme ve Silme Makinesi

Evcil hayvanlı evler için özel olarak tasarlanan Bissell CrossWave, 3'ü 1 Arada Yüksek Vakumlu Süpürme ve Silme Makinesi; yıkar, kurular ve süpürür. Özellikle dört ayaklı dostlarımızın pençe izlerinden kaynaklanan çamurlu alanları temizlemek için üretilen bu süpürge; tüy, kir ve tozu evden tamamen uzaklaştırır. Tek tuşla süpürge ve paspas modu arasında geçiş yapan ürün, sildikten sonra kurulama yapması sayesinde sert zeminlerde iz kalmasını önler. Kolay kullanımı ile halı süpüren ürün, bir yandan zemin silen bir makineye dönüşür. Cihazın 3000 RPM hızında dönen fırçası, patili dostlarınızın bıraktığı tüyleri tamamen toplar.

Kullanıcı yorumları

"Ürünü almadan epey bir inceleme videosu izledim, yaklaşık 2 aydır kullanıyorum, kesinlikle başarılı, tüm evi çok kısa bir sürede hem süpürüp hem paspaslamış oluyorsunuz aynı zamanda klasik paspaslardaki gibi kirli suyu sürekli zemine yaymıyorsunuz."

"İlk deneme gerçekten inanılmazdı. 120 metrekare kapalı ve 40 metrekare kapalı teras alanı olan evi süpürmem 15-20 dakika sürdü. Cihazı temizlemem 3 dakika sürdü."

15. Sessiz bir dikey süpürge arıyorsanız: Arzum AR4075 Pronto Lux İkisi Bir Arada Dikey Elektrikli Süpürge

Üçgen süpürme başlığı sayesinde her noktaya rahatlıkla ulaşabilen Arzum AR4075 Pronto Lux İkisi Bir Arada Dikey Elektrikli Süpürge, sadece 78 desibellik sesi ile sessiz bir süpürge arayanlar için ideal olur. Tek tuşla çalışan ürün, kolay kullanımı ve pratik yapısıyla dikkat çeken modeller arasında yer alır. Cihazın yıkanabilir filtresi; tekrar tekrar kullanılabilirken beş metre uzunluğundaki kablosu, odaların içerisinde rahat şekilde dolaşmanızı sağlar. Kompakt yapısı ile kullanılmadığı zaman fazla yer kaplamayan süpürge, 800 Watt gücündeki motoruyla etkili performans sergiler. Aynı zamanda gövdeden ayrılarak el süpürgesi olarak kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları

"Hera modelini kullanmıştım. Diğer dikey süpürgelere göre oldukça kaliteli. Kablo uzunluğu bu amaç için olan süpürge için gayet iyi. Sesi çok rahatsız edici değil."

"Ödediğim paranın karşılığını misliyle geri verdi, teşekkürler."

16. Çok iyi ve çok sessiz: Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Powerslient sistemi sayesinde 72 desibel ses aralığında çalışan Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, üstün performansıyla gönlünüzü çalacak ürünler arasında yer alır. Yedi aşamalı filtreleme sistemi sunan cihazın içerisinde yer alan üç boyutlu filtre, minimum güç kaybıyla maksimum performans sergilenmesi için özel olarak tasarlanır. Üç boyutlu filtrenin en büyük özelliği ise asla değiştirme gerektirmemesi olabilir. Bu özelliği sayesinde cihaz, yıkanarak tekrar tekrar ve hatta ömür boyu kullanılabilir. Kolaylıkla çıkarılabilir toz haznesi ve kolay ulaşılan filtreleri ise süpürgenin bakımını kolaylaştırır.

Kullanıcı yorumu

"Malzeme kalitesi çok iyi, tekerlekleri ile dönüşü takılmadan yapıyor, kablosu yeterli uzunlukta, çekiş gücü o kadar yüksek ki tek eksisi bu olabilir."

"Çok çok güzel çok kaliteli ve çekişi bir harika düşünmeden alabilirsiniz."

17. XL boyutlu toz haznesi: Hoover H-FREE 100 Şarjlı Dikey Süpürge

Hoover H-FREE 100 Şarjlı Dikey Süpürge, emsallerine nazaran XL boyutlu 0,9 litre geniş toz haznesi ile fark yaratır. Ürünün hafif yapısı, ultra hareket edebilme kabiliyeti ve kablosuz kullanım özelliği ile birleşir. Böylece evinizin her alanında temizliğin en kolay yolu olan cihaz, tek şarjla 40 dakika boyunca kullanılabilir. Ürünün H-Lab Flat&Drive özellikli başlığı, 90 derece ve 180 derece manevra kabiliyeti sayesinde evinizin her alanına rahatça girerek her yeri süpürmenizi sağlar. Koltuk altları, mobilya kenarları ve daha birçok alana pratik şekilde ulaşır. Yüksek emiş gücü ile kablolu süpürgelerle aynı performansı sağlayarak kullanıcı memnuniyetini yüksek tutar.

Kullanıcı yorumları

"Bence gerçekten başarılı bir süpürge fiyatına göre. Halı üstünde rahat şekilde gidiyor ayrıca pili değişebildiği için servis sıkıntısı çekmeden kendiniz değiştirebilirsiniz. Dilerseniz 2-3 tane ayrı pil alıp büyük evlerde de kullanma şansınız var. Piller yavaş şarj oluyor ısınmaması için bu cihazların hepsinde 5 saat sürüyor dolması. Diğer birçok markada pil değişimi olmuyor. Normal modda 30-40 dakika arası turbo modda 15-18 dakika arasında pili bitiyor."

"Fırçası, halıları sanki tarak gibi tarıyor derinlemesine temizliyor. Emişi gayet iyi. Tüm parçaları ayrışıyor. Çoğunu temizleyip yıkayabiliyorsunuz. 90 m2'yi rahat bitirir belki de 2 defa süpürür. Fiyatının fazlasıyla karşılığını veriyor. Süper."

18. Toz ve alerjenlere veda edin: Arzum Ar4088 Olimpia Power Cyclone Filtreli Süpürge

Evinizi temizlerken sevdiklerinizi de koruyan Arzum Ar4088 Olimpia Power Cyclone Filtreli Süpürge, en iyi elektrik süpürgesi 2023 listesi yorumlarında başarılı performansı ile dikkat çeker. Maksimum performansı sağlarken minimum ses teknoloji ile dikkat çeken süpürge; en düşük güçte 65 desibel, en yüksek güçte ise 74 desibel gibi çok düşük bir ses çıkararak çalışır. Toz ve alerjenlere karşı maksimum performans sergileyen cihaz, üzerinde yer alan HEPA filtre sayesinde tozların %99.9'una geçiş vermez. Az enerji kullanarak çok iş yapan ürün, düşük enerji tüketimi ile ev ekonomisine katkı sağlar.

Kullanıcı yorumları

"Biraz ağır olması dışında sorunu yok. Başlıklarını değerlendirmedim ama işini gayet yerine getiriyor. Tavsiye ediyorum."

"Halı ve parke temizleme performans iyi."

19. Toz torbasız geniş hazne isteyenlere: Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Hazneli Elektrikli Süpürge

A sınıfı enerji tüketimi ile fark yaratan Arnica ET14300 Tesla Premium Toz Hazneli Elektrikli Süpürge, toz torbasız HEPA filtreli sistemi sayesinde tozları ve polenleri evinizden tamamen uzaklaştırır. Süpürgenin içerisinde yer alan ekstra motor koruma filtresi, motorun performans kaybetmeden uzun yıllar boyu kullanılmasını sağlar. Toz haznesinin özel tasarımı, dikey veya yatay konumda taşınırken tozların etrafa dökülmesini engelleyecek şekilde üretilir. Özel turbo başlığı ise evcil hayvanların tüylerini kolayca temizlemenizi sağlarken ürünün içerisinde yer alan HEPA 13 filtre, tozların %99.9'unu tutarak ortama temiz hava salınmasında etki gösterir.

Kullanıcı yorumları

"Sessiz çalışıyor kuvvetli emiş gücü var toz haznesi kolaylıkla sökülüp temizleyebiliyor. Uzun kablosuyla kullanımı çok kolay rengi ve motor kalitesi de iyi."

"Bu fiyata alınabilecek en iyi süpürgedir. Bir ev için gayet yeterlidir. "

20. Buhar ve vakumun gücüyle tanışın: Polti Vaporetto Clean 3 Buharlı Vakumlu Dikey Elektrikli Süpürge

Günlük temizlik alışkanlıklarında devrim yaratan Polti Vaporetto Clean 3 Buharlı Vakumlu Dikey Elektrikli Süpürge, zemini hem süpürüp hem buharla temizleyerek temizliğin tek seferde bitmesini sağlar. Taşınabilir buharlı temizleyici, bütün evi süpürürken aynı zamanda buharla bütün yüzeyleri sterilize etmenize yardımcı olur. Üstelik sadece yerlerde değil; masa, tezgâh, armatür ve çok daha fazla alanda kullanılabilir. Siklonik sistem sayesinde tozları havadan ayrıştıran ürün, üç farklı buhar ayarıyla kullanılabilir. Üç farklı zemin temizleme beziyle kullanıcıya ulaşarak farklı yüzeylerde maksimum performans sergilemesi sağlanır. 1800 Watt gücündeki cihaz, 30 saniyede kullanıma hazır hâle gelir.

Kullanıcı yorumları

"Biraz tereddütlüydüm ama sonunda kararımı verdim, bir haftadır kullanıyorum ve gerçekten rahat, aynı zamanda vakumlayarak ve yıkayarak temizliği çok daha kolay hale getiriyor. Her yemekten sonra kullanıyorum."

"Harika, söylenecek bir şey yok, kullanımı kolay, hafif, rahat. Kablo yeterince uzun."

21. Ekonomik dikey süpürge seçeneği arayanlara: Arnica Merlin Pro Pratik Süpürge

Zarif ve ergonomik tasarımıyla elinizin altındaki en pratik temizlik makinesi olmaya aday Arnica Merlin Pro Pratik Süpürge, 1000 Watt'lık motor gücüne sahip. Yüksek emiş gücüyle ürün, bir elektrikli süpürgeden beklenen bütün performansı sağlar. Cihazın farklı başlık seçenekleri, her alanda üstün performans sergilemesini sağlar. Aynı zamanda dar bölgeler, perde ve koltuklar için elverişli çözüm sunar. Uzun elektrik kablosu ise prizden çıkarmadan geniş alanları süpürmenize imkân tanır. A sınıfı enerji seçeneği sunan ürün, uygun fiyatı sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilir. Cihazda kullanılan HEPA filtre, toz ve akarların evin havasına karışmasını engeller.

Kullanıcı yorumları

"Tozları çekme gücü o kadar yüksek ki. Fiyatına göre gerçekten yüksek performans gösteriyor. Benim için tek sıkıntısı sesinin yüksek olması, keşke bir tık az daha ses olayı az olsa makinenin."

Çekin gücü güzel. Temizlemesi basit. Her yere girip çöküyor kocaman süpürge almaya gerek yok."

22. Hem şık hem akıllı: Xiaomi Mi G11 Dikey Kablosuz Şarjlı Süpürge

Güçlü temizlik için üretilen Xiaomi Mi G11 Dikey Kablosuz Sarjlı Süpürge, 185 AW emiş gücü sunan yapısıyla kullanıcıların en beğendiği ürünler arasında yer alır. Çok yüzeyli fırça başlığı sayesinde hem halı hem sert zeminler üzerinde maksimum temizlik sağlayan süpürge, dolaşma önleyen fırça başlığı sayesinde başlıkta saç birikmesini önler. Ürünün akıllı emiş gücü ayarı, anlık olarak süpürgenin ihtiyacı olan maksimum güç seviyesini otomatik ayarlamasını sağlar. Cihazın ekranından faydalanarak kullanılmak istenilen emiş gücü, manuel olarak seçilebilir. Yüksek kapasiteli lityum iyon pili sayesinde ürün, uzun süre boyunca maksimum güçte kullanılabilir.

Kullanıcı yorumları

"Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel."

"Ürün çok iyi, tek kötü tarafı bataryası çok çabuk bitiyor. Halıda otomatik modda max 20 dakikada bitiyor."

23. Gündelik temizlik artık çocuk oyuncağı: Electrolux Ergorapido EER77SSM Dikey Şarjlı Süpürge

Günlük temizliği çok kolay hâle getiren Electrolux Ergorapido EER77SSM Dikey Şarjlı Süpürge, ikisi bir arada kullanım teknolojisine sahip. Süpürgenin ana gövde kısmı, uzatmasından ayrılarak el süpürgesi hâlini alabilir. Bu sayede cihaz, ister masa ister koltuk üzerinde kullanılabilir. Şarjlı teknolojisi sayesinde elektrik olmayan yerlerde kullanarak arabanızın dahi içini rahatça süpürmenizi sağlar. Karanlık bölgelerde görülmesi zorlaşan tozları ortaya çıkarmak için LED teknoloji kullanılan süpürge, kapasitesi geliştirilen Lityum HD pil teknolojisi ile uzun süre boyunca rahat kullanım sağlar. Süpürgenin patentli tasarımı, 180 derece pratik biçimde dönerek en dar alanları dahi temizlemeyi kolaylaştırır.

Kullanıcı yorumları

"Hemen şarj ederek kullanmaya başladım ve performansı beklentimi karşıladı. Beklentim neydi derseniz; evde en fazla bulunduğumuz mutfak, hol ve yatak odasının günlük tozunun alınması işi için ideal. 70-80 metrekarelik bir evi 10 dakikada yormadan toparlıyor. El süpürgesi olarak da kedimizin tuvaletini yaptıktan sonra sağa sola savurduğu kumu çok iyi çekiyor. Salon halısında yetersiz kalıyor ama alırken bunu tahmin ediyordum. Günlük kullanım için ideal. Daha uygun fiyatlı benzer ürünler vardı, ama Electrolux marka almak istedim. Kısaca, ilk iki gün itibariyle memnunum."

"Ürün kaliteli ve çekim gücü iyi fakat ön taraf çok kalın ve koltuk altına ve dar alanlar için pek uygun değil ama ikisi bir arada olması bir avantaj. Araç için kullanıma da uygun."

24. En ufak tozlar dahi kaçamaz: Fakir Starky Hsa 800 Xl Q Bldc Dikey Şarjlı Süpürge

Şarjlı elektrikli süpürgeler arasında avantajlı seçeneklerden biri olan Fakir Starky Hsa 800 Xl Q Bldc Dikey Şarjlı Süpürge, 0.3 mikron seviyesine kadar olan bütün tozları çekerek içerisindeki hazneye hapseder. Ürünün HEPA filtreli özel filtreleme sistemi, dışarıya çıkan havanın tamamen temizlenmesini sağlar. Cihaz; evcil hayvan tüyleri, toz ve partiküllerin %99'unu tutarak sadece zeminin değil evinizin havasının da temizlenmesinde etkili olur. Sadece bir saatte şarj olan süpürge, toplamda 40 dakika boyunca en iyi performansta kullanım imkânı sağlar. Ürünün hem dikey hem yatay pozisyonda kullanılabilmesi ise evde yer alan bütün alanlara ulaşmayı kolaylaştırır.

Kullanıcı yorumları

"On numara."

25. Evinde derinlemesine bir temizlik isteyenlere: Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Evinizde bakteri ve toz oluşumunu engellemenin en iyi yollarından biri olan Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, başarılı performansı ile beğenilen ürünler arasında yer alır. Cihazın 890 Watt gücündeki üstün performanslı motoru, ev içerisinde derinlemesine bir temizlik yapılmasına imkân tanır. Ürün, boşaltma haznesinin toz kaçırmayan yapısı sayesinde temizlik performansını arttırırken tozla temas etmeden temizliğe devam etmenizi sağlar. İçerisinde yer alan donanımlı aparatlar ile koltuk kenarları gibi alanların da süpürülmesine olanak tanıyan model, geniş tekerlekleri ve dayanıklı tutma sapıyla odalar arasında rahatça gezdirilir.

Kullanıcı yorumları

"Çok güzel sesi de yormuyor halı harici düz zeminlerde de gayet başarılı."

"Anneme aldım, çok memnun."