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Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

13.11.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evi ev gibi hissettiren şey, hiç kuşkusuz kişinin tarzını yansıtan dekorasyon stili. Alışılmışın dışında, tarzınızı yansıtan eşya ya da objelerden hoşlanıyor ve evinizi böyle tasarımlarla dekore etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Farklı tasarımlara sahip birbirinden şık, modern ve kullanışlı on farklı ürünü bir araya getirdik. Gelin, evinizin görünümünü değiştirecek bu özel ürünleri birlikte inceleyelim.

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Günümüzde pek çok ürün, kullanım amacının da ötesinde göz zevkine de hitap etme amacıyla üretiliyor. Tasarım dünyasını harekete geçiren bu trend sayesinde evler kişinin tarzını yansıtacak şekilde dekore edilebiliyor. Siz de tarzınızı yansıtacak, evinizi daha çok sevmenizi sağlayacak ürünlerin yer aldığı listemizi detaylıca inceleyebilir, beğendiklerinizi güvenle sepetinize ekleyebilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Duvarınıza modern bir dokunuş kazandırın: Markakanvas Aynalı Metal Duvar Saati

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

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Yaşam alanlarının olmazsa olmazı saatler, artık daha çok dekoratif amaçlı kullanılıyor. Göze daha hoş görünen ve yaşam alanlarının dekorasyonuna uyum sağlayan modeller tercih ediliyor. Siz de salonunuzun duvarına hoş bir hava katmak isterseniz pleksi aynası ile bulunduğu yere derinlik ve aydınlık kazandıran Markakanvas Aynalı Metal Duvar Saati’ni değerlendirebilirsiniz. Modern tasarıma sahip ürün, sessiz çalışan mekanizmasıyla gürültü de yapmaz.

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2. Çok amaçlı: Wood Bazaar Konfeksiyon İki Raflı Elbise Askılık

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Hem askılık hem raf olarak iki farklı fonksiyon sunan Wood Bazaar Konfeksiyon İki Raflı Elbise Askılık, ladin ağacından üretilir. Tamamen el işçiliğiyle elde edilen ürün, harika bir depolama alanı sunar. Görünümüyle de evinize farklı bir hava katacak askılık, doğal malzemeli eşyaları sevenler için oldukça ideal bir seçenek. Evinize sofistike bir hava katacak askılığı çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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3. Evinizin en özel köşesi için: Asedia İskandinav Sallanan Sandalye

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

İster televizyon koltuğu ister emzirme sandalyesi olarak kullanabileceğiniz çok amaçlı Asedia İskandinav Sallanan Sandalye, evinize çok şık bir hava katacak! Üründe oturma ve yaslanma minderi haricinde bir de bel yastığı bulunuyor. Kestane ağacından elde edilen iskeleti ile baskılı polyester kumaş ile üretilen minderleri, harika bir uyum yakalıyor. Evinizin en güzel köşesini daha da özelleştirmek isterseniz ürünü mutlaka edinmelisiniz.

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4. Özel tasarım: Doğal El Tasarımı Halı Puf

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Evinizin havasını değiştirmek isterseniz farklı tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Doğal El Tasarımı Halı Puf ile mutlaka tanışmalısınız. 70 yıllık el dokuması halılarla hazırlanan puf, evinizin en özel parçalarından biri olacak! Benzersiz renk ve desenleriyle sadece size özel olmasını istediğiniz bir ürün arıyorsanız vintage halılarla hazırlanan şık pufa bir şans verebilirsiniz.

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5. Işıl ışıl bir görünüm için: Biotronik Kirpi Siyah Takım İkili Duvar Aplik

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Farklı tarza sahip aydınlatmalar, iç mekânların görünümünü büyük ölçüde değiştiriyor. Biotronik Kirpi Siyah Takım İkili Duvar Aplik de bunlardan biri. Kendine özgü tasarımı sayesinde hemen her tarz dekorasyon ile uyum sağlayabiliyor. Ayrıca ürünün siyah rengi haricinde eskitme ve gri seçeneğinin olduğunu da belirtelim. Evinize yeni bir görünüm ve modern bir çizgi kazandıracak şık ikili apliği incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin!

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6. Farklı ve tarz: FDAG Silindir Saksı

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Son dönemlerin dekorasyon trendi hâline gelen sukulent ve kaktüsler için birbirinden şık saksılar karşımıza çıkıyor. Evlerde ya da ofislerde dekoratif olarak bulundurulan bu minyatür canlı bitkiler için FDAG Silindir Saksı şık bir alternatif olabilir. Zarif tasarımıyla dekorasyonunuza şık bir dokunuş yapacak ürünü evinizin her odasında kullanabilirsiniz. Saksının beyaz ve gri renk seçeneklerinin olduğunu da hatırlatalım.

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7. Rengârenk bir tasarım: Fortuna Patchwork Ev Desenli Kırlent Kılıfı Takımı

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Salonunuzda yer alan koltuk takımına yerleştireceğiniz birkaç kırlent ile dekorasyonunuza farklılık kazandırabilirsiniz. Eğer modern çizgilere sahip bir ürün arıyorsanız Fortuna Patchwork Ev Desenli Kırlent Kılıfı Takımı'na göz atabilirsiniz. 45x45 cm ölçüsüne sahip dört adet kılıftan oluşan takım, dijital baskı yöntemiyle üretilir. Birçok farklı renk ve desen seçeneği bulunan kırlent kılıflarıyla evinizin havasını değiştirmeye ne dersiniz?

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8. Evinizin en güzel süsü: Caretta Home Emilia Serisi Fildişi Dekoratif Modern Dokuma Halı Kilim

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

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Son zamanlarda popülerliğini artıran etnik desenler, farklı ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Halılarda da sıklıkla tercih edilen etnik desenler her tarz mobilya ile uyum gösterebiliyor. Siz de eviniz için farklı görünümlü kilim isterseniz Caretta Home Emilia Serisi Fildişi Dekoratif Modern Dokuma Halı Kilim'i tercih edebilirsiniz. Modern ve etnik tarzı bir arada sunan kilimin üç farklı ölçüde seçenekleri mevcut.

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9. Sıra dışı bir mobilya: Urlu Mix İroni Model Şifonyer

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Harika bir depolama alanı sunan ve tasarımıyla gören herkesin gönlünü fetheden Urlu Mix İroni Model Şifonyer, evinize sofistike bir hava kazandırabilir. Beyaz, gri ve turkuaz renklerinin mükemmel uyumunu yakalayan model, birinci sınıf kaliteli malzemesi sayesinde yıllarca size eşlik eder. Dört ayrı bölmeden oluşan şifonyeri sadece yatak odasında değil, evinizin çeşitli alanlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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10. İddialı tasarımlardan vazgeçemeyenlere: The HomeCentric Dekoratif Bej Dikdörtgen Yastık Kılıfı

Evinizin daha sofistike gözükmesini istiyorsanız bu eşyalar tam size göre

Duvarlarda ya da biblolarda sıklıkla rastlanan aynalar, bu kez bir kırlent kılıfında karşınıza çıkıyor. Farklı ölçü seçenekleri sunan The HomeCentric Dekoratif Bej Dikdörtgen Yastık Kılıfı, şık duruşuyla evinizde istediğiniz ambiyansı yakalamanıza yardım eder. Dekoratif amaçla üretilen aynalı kırlent kılıfını salonunuzda, terasınızda ya da balkonunuzda kullanabilirsiniz. Daha iddialı eşyaları kullanmayı seviyorsanız ürünü değerlendirebilirsiniz.

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