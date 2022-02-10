Evinizin dış cephesini istediğiniz renge boyayabileceğiniz en iyi dış cephe boyaları

Dış cephe boyaları birbirinden güzel renkleriyle evleri hoş bir görünüme kavuşturur. Tabii tek etkileri evlerin güzel görünmesi değil. Nefes alan, silinebilen, yağmur ve neme karşı dirençli, güneşin zararlı etkilerini en aza indiren birçok dış cephe boyası mevcut. Bu ürünleri kullanarak siz de evinizin yıllara meydan okumasını sağlayabilirsiniz. Eğer hangi dış cephe boyasını alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Silerek temizlenen: Filli Boya Aqusto Sil Dış Cephe Boyası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi dış cephe boyası arasında yer alan Filli Boya Aqusto Sil Dış Cephe Boyası, %15 oranında temiz suyla inceltilerek kullanılır. Su iticilik özelliğiyle yağmurlu günlerde duvarın suyu emmesini ve nemlenmesini önler. Nefes aldığı için kabarmaz ve dökülmez. Ağır dış etmenlere karşı direnç gösteren dış cephe boyası, evinizin duvarlarını dış etmenlere karşı maksimum seviyede korur. UV ışınlarına karşı dayanaklık gösteren boyanın rengi uzun süre solmaz. Kullanılan özel pigmentler sayesinde kirleri okside ederek yüzeyin temiz kalmasına yardımcı olur. Aktif silikon teknolojisiyle suyun boyaya zarar vermesini önler.

2. 4 mevsim koruyan: Marshall Dış Cephe Boyası

4 mevsim dış etmenlere karşı koruma sağlayan bir dış cephe boyası tavsiyesine ihtiyacınız varsa Marshall Dış Cephe Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Ürün, özel formülüyle ultra kapatıcı film oluşturarak duvardaki kirleri ve eski boya kalıntılarını mükemmel derecede kapatır. Akrilik esaslı yapısıyla yüzeye en iyi şekilde yayılan dış cephe boyası, az boya ile daha fazla alanı boyamanızı sağlar. Ayrıca renk ve parlaklığını uzun yıllar boyunca korur. Silikon teknolojisi, yağmurlu günlerde suyu dışarda tutarken su buharı geçirgenliğiyle boyanın kabarmasını ve dökülmesini önler. Beyaz rengiyle evinizin dış cephesine güzel bir görünüm kazandırır.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Yağmurlu günlerde maksimumu koruma sağlayan: Dyo Dinamik Silikonlu Dış Cephe Boyası

"En iyi dış cephe boyası hangisi?" diye soracak olursanız Dyo Dinamik Silikonlu Dış Cephe Boyası'nı tercih edebilirsiniz. Su bazlı ve akrilik emülsiyon esaslı ürün, duvar yüzeyine hızlı şekilde yayıldığı için boya yapma işini kısa sürede bitirebilirsiniz. Su iticiliği yüksek dış cephe boyası, yağmurlu günlerde suyun duvar yüzeyinde akıp gitmesini sağlar. Yüksek örtücülüğü sayesinde duvardaki kirleri ve eski boya kalıntılarını kusursuz şekilde kapatabilirsiniz. Olumsuz dış etmenlere karşı direnç gösteren boya, mat görünümüyle evinize değer katar. 7.5 litre boyayla yaklaşık 27 - 35 m2 alanı boyayabilirsiniz.

4. Nefes alan: Fawori Fenomen Silikonlu Dış Cephe Boyası

En iyi dış cephe boyası markası arasında yer alan Fawori'nin Fenomen Silikonlu Dış Cephe Boyası, nefes alan yapısıyla boyanın kabarmasını ve çatlamasını önler. Akrilik emülsiyon esaslı ürün, yüzeye en iyi şekilde yayılarak daha az boyayla daha fazla alanın boyanmasını sağlar. Yüksek renk dayanımıyla uzun yıllar boyunca rengini korur. Su iticiliği özelliği sayesinde yağmur ve kara karşı direnç gösterir. Mat görünümlü duvar boyası, elastik olduğu için kılcal çatlaklıkları kapatır. UV ışınlarına karşı dayanıklılık gösterir ve karbondioksit bariyeri oluşturur. Kolay uygulanan boya hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlar.

5. Güneş ışınlarına karşı duvarları koruyan: Casati Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası

En iyi dış cephe boyası modelleri arasında yer alan Casati Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası, TS 7847'ye uygun olarak üretilir. Silikon katkılı ürün, kirli yüzeyleri silerek temizlemenize imkan verir. Nefes alan yapısıyla kabarma yapmaz ve boya dökmez. Akrilik emülsiyon esaslı son kat boyası, yüzeye hızlı şekilde yayılarak boya işini kolay hale getirir. Yüksek örtücülük özelliğiyle kir ve boya kalıntılarını mükemmel derecede kapatır. Güneşin zararlı ışınlarına karşı direnç gösteren dış cephe boyası, rengini uzun süre muhafaza eder. Duvarın suyu emmesini engelleyen ürün, nem oluşumunun önüne geçer.

6. Evinize değer katan: Permolit Permomax Dış Cephe Boyası

Permolit Permomax Dış Cephe Boyası, zorlu hava koşullarına karşı direnç gösterir. Uzun yıllar boyunca uygulandığı alanı koruyan ürün, canlı rengiyle dış cepheye hoş bir görünüm kazandırır. Ultra silikon teknolojisi sayesinde yüzeyde oluşan kirleri silerek kolayca temizleyebilirsiniz. İleri teknoloji yüksek örtücülüğüyle kir ve boya kalıntılarını tamamen kapatmanıza yardımcı olur. Uygulama kolaylığı sağlayan dış cephe boyası, daha ez efor sarf etmenizi sağlar. Yüksek su itici özelliği ise kış aylarında binaları kar ve yağmurdan korur. Nefes alan yapısıyla nemi dışarı atarak boyanın kabarmasını önler. Üstelik boya, kimyasallara ve alkaliye karşı da dayanıklı.

7. Uzun süre temiz görünen dış cepheler için: Pamukkale Fbs Exterio Silikonlu Dış Cephe Boyası

20 kg boya ile 100 ila 140 m2 alanı boyayan Pamukkale Fbs Exterio Silikonlu Dış Cephe Boyası, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı olduğundan yüzeye en iyi şekilde yayılır. Böylece boyama işini kısa sürede zahmetsiz şekilde yapmanızı sağlar. Silikon katkılı olduğu için kirleri silerek temizleyebilir, uzun süre temiz bir görünüm sağlayabilirsiniz. Mat görünümlü dış cephe boyası, yüksek yapışma özelliğiyle duvarı en iyi şekilde kaplar. Dış etmenlere karşı direnç gösteren ürünü beton, sıva, doğal taş, mermer ve dış cepheye rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Boyayı uygularken yüzey ısısının 5 ila 35 derece arasında olmasına dikkat etmelisiniz.

8. Dış etmenlere karşı dayanıklılık gösteren: Tempo Silikonlu Dış Cephe Boyası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Evde, ofiste ve dağ evlerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Suproll Extrerior-S Silikonlu Dış Cephe Boyası, yüksek örtücülüğüyle kirli ve kötü görünümlü yüzeyleri kapatmanıza yardım eder. Nefes alan boya, duvardaki nemin dışarı atılmasını sağlar ve boyanın kabarmasını önler. Isı yalıtımı üzerine rahatlıkla uygulanan dış cephe boyası, yüksek yayılma özeliğiyle kolayca uygulanır. Böylece daha az eforla daha geniş alanı boyayabilirsiniz. Olumsuz dış etmenlere karşı dayanıklılık gösteren ürün, duvarları korur. Özel pigmentler sayesinde renk değişimine uğramaz. Silikonlu yapısı sayesinde üzerinde oluşacak kirleri silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

9. Evleri serin tutan: Jotun Jotashield Extreme Su Bazlı Dış Cephe Boyası

Jotun Jotashield Extreme Su Bazlı Dış Cephe Boyası, saf akrilik yapısıyla yüzeye hızlıca yayılır. Bu sayede daha az enerji ve boya kullanarak daha geniş alanı boyayabilirsiniz. Boya, su bazlı yapısıyla yağmurlu günlerde duvarın suyu emmesini önler. Sert iklim koşullarına karşı direnç gösterir. UV ışınlarına karşı koruma sağlayan dış cephe boyası, güneş ışınları nedeniyle renk solmalarını ve sararmaları engeller. İki kat ısı yansıtma özelliğiyle evin serin kalmasını sağlar. Ev, ofis ve iş yerlerinde tercih edebileceğiniz boya, yüksek örtücülüğüyle kirleri ve kötü görüntüyü kapatmanıza yardım eder.

10. Yüksek örtücü özelliğiyle: Tempo Silikonlu Dış Cephe Boyası

Modifiye silikon katkılı Tempo Silikonlu Dış Cephe Boyası'nın üzerinde oluşacak kirleri silerek temizleyebilirsiniz. Akrilik emülsiyon esaslı ürün, uygulanacak yüzeye mükemmel derece yayılarak kolay uygulanır. Mat görünümlü dış cephe boyası, UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak boyanın renginin solmasını engeller. Nefes alan yapısıyla duvarın içindeki nemin atılmasına yardım eder. Boyanın kabarmasını ve dökülmesini önler. Ayrıca ısı yalıtımı üzerine de rahatça uygulanır. "Dış cephe boyası nasıl yapılır?" diye soracak olursanız kısaca bahsedelim. Boyaya biraz su ekledikten sonra karıştırın. Uygulanacak yüzeyin temiz olmasına dikkat edin. Son olarak ister fırça ister püskürtme tabancasıyla duvara uygulayın. İşte bu kadar kolay!