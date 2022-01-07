Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Yeni ev kuran ya da mobilyalarını değiştirmek isteyen herkes, ilk olarak koltuk ve köşe takımlarını incelemeye başlar. Çünkü salon veya oturma odaları, genellikle evin en çok kullanılan alanları olur. Bu alanları konforlu hale getirmek için köşe takımlarını değerlendirebilirsiniz. Eğer kafanızda "Köşe takımları kullanışlı mı?" gibi bir soru varsa hiç endişe etmeyin. Atıl durumda kalan ya da değerlendirilemeyen köşeleri bile kullanışlı hale getiren bu ürünlerle hem evinize şık bir dokunuş yapabilir hem konforlu bir alan oluşturabilirsiniz. Eğer siz de köşe takımı almak istiyor ancak hangi modeli seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız sizin için listelediğimiz ürünleri inceleyebilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz.

1. Fark yaratan tasarımı ile Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı

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Sizin için seçtiğimiz köşe takımı araştırmamızda ilk önerimiz olan Evim Shopping Uludağ Köşe Koltuk Takımı, şık tasarımı ile evinize farklı bir hava katıyor. Gürgen ağacından üretilen iskeleti sayesinde uzun süreli kullanım sunuyor. Silinebilen kumaş özelliği ile koltuk üzerinde oluşacak lekeler, sorun olmaktan çıkıyor. Açılabilen köşe takımı, misafirleriniz için ekstra yatak alanı oluşturuyor. Renk atmayan kumaşı, yıpranmaya karşı direnç gösteriyor. 32 dansite iç süngeri, konforlu bir kullanım sunarak günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı oluyor.

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2. Fonksiyonel yapısı ile ön plana çıkan No239 Pafu Nitta Köşe Koltuk Takımı

En iyi köşe takımları arasında yer alan No239 Pafu Nitta Köşe Koltuk Takımı, fonksiyonel özellikleri ile dikkat çekiyor. Bordo rengi ile göz dolduran ürün, silinebilir kumaşı ile lekelerin kolayca temizlenmesini sağlıyor. Açılabilen tasarımı ile ihtiyaç durumunda ekstra yatak alanı oluşturuyor. Metal sağlam iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. 5 kademeli kol mekanizması ile istediğiniz düzeyde ayarlanabiliyor. Yüksek yoğunluklu sünger kısmı, rahat bir kullanım imkanı veriyor.

Evinize şık bir dokunuş yapacak No239 Pafu Nitta Köşe Koltuk Takımı'nı satın almak için sizi böyle alalım.

3. Estetik detayları ile tüm gözleri üzerinde toplayan İnegölsofa Oscar U Köşe Koltuk Takımı

Kaliteli köşe koltuk takımları arasında gösterilen İnegölsofa Oscar U Köşe Koltuk Takımı, fırınlanmış gürgen ağacından üretildiği için uzun yıllar boyunca kullanım sunuyor. Ahşap ayakları, ürüne şık bir detay katıyor. Yan kısmındaki şarj ünitesi, telefonunuzun bataryasını rahatça doldurmanızı sağlıyor. İthal kumaştan yapılan köşe takımı üzerinde oluşabilecek lekeler, ıslak bezle kolayca temizlenebiliyor. Ürünün temizliği sırasında deterjan ve çamaşır suyu kullanılması önerilmiyor. Yumuşak iç süngeri sayesinde konforlu bir kullanım sunan takımın minderleri ise üretim aşamasında sabitleniyor. Yatak olma özelliğine sahip köşe takımının başlık kısımları yastık olarak kullanıldığı için ekstra yastık gerektirmiyor.

Estetik bir tasarıma sahip olan İnegölsofa Oscar U Köşe Koltuk Takımı'nı detaylıca incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Odanıza şıklık katacak Eymense Azra Köşe Koltuk Takımı

En iyi köşe koltuk takımları araştırmamızda sırada Eymense Azra Köşe Koltuk Takımı var. İstediğiniz yöne uygun olarak ayarlanabilen ürünün iskeleti, gürgen ağacından yapılıyor. Plastik ayak kısmı, zeminin çizilmesini ve zarar görmesini engelliyor. İçinde 28 DNS 12 cm sünger kullanılan köşe takımı, yoğun geçen bir günün ardında dinlenmeniz için gereken konforlu alanı sağlıyor. Puf ise film ya da maç izlerken ayaklarınızı uzatarak keyif yapmanıza yardımcı oluyor. 5 adet kırlente sahip olan ürün, kol kısmında bulunan ahşap kısmı sayesinde çay ve kahvenizi koymanız için ekstra alan oluşturuyor.

Kolayca temizlenen kumaşı ile fark yaratan Eymense Azra Köşe Koltuk Takımı hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayın.

5. Konforlu kullanım sunan İnegölsofa Poyraz Köşe Koltuk Takımı

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En güzel köşe takımı modelleri listesinde sırada İnegölsofa Poyraz Köşe Koltuk Takımı var. İskelet ve ayak kısmı gürgen ağacından üretilen takımın silinebilen nubuk kumaşı, ıslak bir bezle kolayca temizlenebiliyor. Temizleme sırasında çamaşır suyu ve deterjan kullanılması önerilmiyor. Yumuşak koltuk sevmeyenlerin bayılacağı köşe takımı, 32 dansite HR orta sertlikte süngerleri ile beğeni kazanıyor. Ürün, yatak fonksiyonu ile misafirlerinizin rahatça uyuması için alan oluşturuyor.

Şık tasarımı ile oturma odanıza stilinizi yansıtacak İnegölsofa Poyraz Köşe Koltuk Takımı'nı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

6. Yumuşak dokusu ile Vivense Merlin Köşe Koltuk Takımı

En çok tercih edilen köşe takımları içinde yer alan Vivense Merlin Köşe Koltuk Takımı, estetik tasarımı ile odanızda şık bir duruş sergiliyor. Köşe takımı kullanıcı yorumları oldukça iyi olan ve keten dokulu silinebilir kumaştan üretilen model, ıslak bezle kolayca temizlenebiliyor. Bu sayede koltuk temizliği, sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Misafirleriniz için uyku alanı sunan köşe takımı, 1. sınıf kayın ağacından iskeleti ile uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. 36 DNS sünger üzerine lamine elyaf sarılan oturma minderleri, yumuşak dokusu ile günün stresini ve yorgunluğunu atmanıza yardımcı olurken sırt kısmında bulunan silikonlar ekstra konfor sağlıyor. Yan kısımda bulunan raf ise kitap ve eşyalarınız için gerekli alanı sunuyor.

350 cm genişliğe, 282 cm derinliğe ve 65 cm yüksekliğe sahip olan Vivense Merlin Köşe Koltuk Takımı'nı satın almak için sizi böyle alalım.

Hoş bir görünüme sahip olan Eymense Antrasit Loft Köşe Koltuk Takımı

En iyi köşe koltuk markaları arasında kendine yer bulan Eymense'nin Antrasit Loft Köşe Koltuk Takımı modeli, yerden 10 cm yüksek olduğu için koltuğun altını temizlerken eğilip kalmanıza gerek kalmıyor. Polyester kumaştan üretilen takım, yumuşak dokusu ve kırışmayan yüzeyi ile beğeni kazanıyor. 30 DNS süngerli köşe takımı, ayak kısmı plastik olduğu için zeminin zarar görmesini önlüyor. Yüksek kalite malzemeden üretilen takım, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Sabunlu bezle silinerek temizlenebilen köşe takımı, kolay kirlenmiyor. Açıldığında yatak olarak kullanılabilen ürünün yan kısmında bulunan dergilik ise kitap ve gazeteler için alan sağlıyor.

4 adet kırlent ile gönderilen Eymense Antrasit Loft Köşe Koltuk Takımı'nı detaylıca incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

8. Ergonomik tasarımı ile Eviana Corner Flavia Köşe Takımı

Fark yaratan tasarımı ile Eviana Corner Flavia Köşe Takımı, evinizde ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı ve şıklığı sunuyor. Oturma alanı MDF plakadan olan ürün, kavak ağacından iskeleti ile uzun yıllar boyunca kullanım imkanı veriyor. Keten kumaştan üretilen köşe takımı, kolay kirlenmiyor ve tüylenme yapmıyor. İstediğiniz yöne ayarlanabilen ürün, yüksek konforlu iç süngeri ile rahat bir kullanım sunuyor. 5 adet yastıkla gönderilen köşe takımı, plastik ayakları sayesinde zeminin çizilmesini önlüyor. 12,5 cm ayak yüksekliği ile temizlik sırasında koltuğun altını kolayca temizleme imkanı veriyor.

Şık tasarımı ile görenleri kendine hayran bırakan Eviana Corner Flavia Köşe Takımı hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Uzun süreli kullanım ömrü sunan Zem Huggy Köşe Koltuk Takımı

Sıradaki önerimiz olan Zem Huggy Köşe Koltuk Takımı, şık tasarımı ile evinize estetik bir dokunuş katıyor. %100 gürgen ağacından üretilen iskelet kısmı, uzun süreli kullanım ömrü sunarken ceviz ayaklar, takıma hoş bir detay katıyor. 3 kademeli sırt mekanizması, ürünü istediğiniz düzeyde ayarlamanıza olanak sunarak ihtiyaç duyduğunuz eğimde kullanma şansı veriyor. Yatak olarak da kullanılabilen köşe takımı, misafirlerinizi ağırlamak için ekstra alan oluşturuyor. İçindeki 28 DNS soft sünger rahat bir kullanım sağlarken silinebilir kumaşı kir tutmuyor.

Kullanışlı yapısı ile göz dolduran Zem Huggy Köşe Koltuk Takımı'nı satın almak için sizi böyle alalım.

10. Güzelliği odanıza taşıyan Vivense Retro Loft Köşe Koltuk Takımı

Retro tarzı ayakları ile tüm gözleri üzerinde toplayan Vivense Retro Loft Köşe Koltuk Takımı, nostaljik görünümü ile evinizin havasını değiştiriyor. Doğal içeriklerden üretilen koltuk kumaşı, silinebilen özelliği sayesinde sabunlu bez ile kolayca temizlenebiliyor. Masif ahşaptan yapılan iskelet kısmı, sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. 35 dansite süngeri ile konforlu bir kullanım sunan köşe takımı, büyük boyu ile dikkat çekiyor. Yerden yüksek ayak kısmı, ev temizliği sırasında eğilip kalkmadan koltuğun altını temizlemenize olanak sunuyor.

Vivense Retro Loft Köşe Koltuk Takımı'nı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

11. Günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak Rocca Tufy Soft Köşe Koltuk Takımı

Sizin için bir diğer tavsiyemiz olan Rocca Tufy Soft Köşe Koltuk Takımı, özel tasarımı ile odanıza şıklık katıyor. Dokuma kadife kumaştan üretilen takım, teninizde ipeksi bir his uyandırıyor. Günün yorgununu atmanıza yardımcı olan köşe takımı, masif gürgen ağacından yapılan iskeleti ile uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. 36 DNS süngerli oturma alanı, yumuşak yapısı ile oturma keyfini ikiye katlıyor. Büyük boyutları ile çok sayıda misafir ağırlamanıza imkan veren ürün, şık görünümü ile evinize aşık olmanızı sağlıyor.

Estetik bir tasarıma sahip olan Rocca Tufy Soft Köşe Koltuk Takımı'nı satın almak için sizi böyle alalım.

12. Kolay temizlenebilen kumaşı ile DEKORBİZDEN Tempo Köşe Koltuk Takımı

Göz alıcı tasarımı ile baş döndüren DEKORBİZDEN Tempo Köşe Koltuk Takımı, açılır özelliği ile yatak olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede misafirleriniz için ekstra yatak alanı sunuyor. Silinebilen kumaş özelliği sayesinde ürün, kir tutmuyor ve kolayca temizlenebiliyor. 30 DNS refleks sünger ve 28 DNS kuş tüyünden üretilen kısmı, yumuşak yapısı ile günün yorgunluğunu atmanızı sağlıyor. 1. sınıf gürgen ağacından üretilen iskeleti sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Yan kısmında bulunan sehpası ise çay ve kahvenizi koymanız için gerekli alanı oluşturuyor.

Şık tasarımı ile sizi kendine çeken DEKORBİZDEN Tempo Köşe Koltuk Takımı hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

13. Görenleri kendine hayran bırakan Evdebiz Point Retro Life Köşe Takımı

Sizin için seçtiğimiz son önerimiz olan Evdebiz Point Retro Life Köşe Takımı, yeşil rengiyle ev dekorasyonunuza dinginlik katıyor. Takımın ekstra orta ayakları, ürünün göçmesini engelliyor. Ahşap ayaklar, doğal rengi ile hoş bir detay sunuyor. 32 DNS 12 cm süngeri, yumuşak dokusu ile keyifli bir kullanım sağlıyor. Düğme özelliği ise ürüne dekoratif bir hava katıyor. Takımın polyesterdan üretilen kumaşı, kolayca temizlenebiliyor. Üstelik ürün, çocukların sağlığına zararlı materyaller içermiyor. Zarif tasarımı ile tüm gözleri üzerinde topluyor.

Sağlam yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanım sunan Evdebiz Point Retro Life Köşe Takımı'nı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

