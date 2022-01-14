Evinizin etrafında biten çimlerden kurtulmak için en iyi çim biçme makinesi tavsiyeleri

Bahçe düzenlemesi yaparken en çok ihtiyaç duyulan araçların başında çim biçme makineleri geliyor. Evin dış görünümünü güzelleştiren bu harika makineler son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Siz de bahçeli bir eve taşınacaksanız ya da eskiyen makinenizi değiştirecekseniz en iyi ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ürünlere geçmeden önce "Çim biçme makinesi alınırken nelere dikkat edilmeli?" sorusunun cevabını birlikte inceleyelim.

Hangi çim biçme makinesi sizin için daha uygun?

Daha önce hiç çim biçme makinesi kullanmadıysanız almadan önce mutlaka belli kriterleri değerlendirmelisiniz.

İlk olarak bahçenin büyüklüğünü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. "Bahçem çok geniş değil ama büyük bir ürün her zaman işimi görür." diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük ürünlerin de avantajlı olduğu noktalar bulunuyor.

Elektrikli, akülü, manuel ve benzinli olmak üzere farklı modelleri olan çim biçme makineleri arasından size en uygununu seçmek için motor gücünü ve kullanılacak alanın genişliğini değerlendirmelisiniz. Ayrıca arazi koşulları da motor gücü seçiminde belirleyici etmenler arasında yer alıyor.

Makinenin kullanım şekli de tercihinizi belirleyen etmenlerden biri. Yürütmeli, sürmeli ve arkadan çekmeli modeller arasından rahat olacağını düşündüğünüz ürünü tercih edebilirsiniz.

Haydi, sıra geldi en iyi çim biçme makinelerine!

1. Yüksek motor gücü ile işinizi kolaylaştıran Einhell GE-EM 1233 Çim Biçme Makinesi

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En iyi çim biçme makinesi listesinde zirveye oynayan Einhell GE-EM 1233 Çim Biçme Makinesi, manevra alabilen tasarımı ile küçük çimlik alanlar için ideal. Ürün, yüksek torklu motoru sayesinde en zorlu alanlarda bile işinizi kolaylaştırıyor. 5 seviyeli kesim ayarı bulunan makine, çimin boyuna uygun ayarı seçmenize olanak tanıyor. Tutma kolu, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak fazla yer kaplamazken klips özelliği ürünün kablosunun aşınıp eskimesini önlüyor. Geniş tekerleri, biçme işlemi sırasında karşısına çıkan engelleri kolayca aşıyor. 30 litre toplama kapasitesi, sizi sürekli hazne boşaltma derdinden kurtarıyor.

67.5x38.2x29 cm boyutunda ve 12.7 kilogram ağırlığındaki Einhell GE-EM 1233 Çim Biçme Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıkılabilirsiniz.

2. Rahat tutma kolu ile konforlu kullanım: Black&Decker BEMW461 Çim Biçme Makinesi

Bahçenizi yaza hazırlamak için çim biçme makinesi tavsiye listelerini aşındırıyorsanız Black&Decker BEMW461 Çim Biçme Makinesi'ne mutlaka bakmalısınız. 1400 W motor gücündeki ürün, yoğun çimli alanları bile kısa sürede temizliyor. Geliştirilmiş bisiklet tutacak tasarımı ile makineyi istediğiniz yöne rahatça çevirebilirsiniz. Tutacak üzerinde bulunan açma kapama ve başlatma tuşu sayesinde ise makineyi kolayca kullanabilirsiniz. Yüksek performans gösteren bıçakları çimleri sorunsuz bir biçimde temizlemenizi sağlarken 40 litrelik geniş haznesi uzun süreli kesme işlemi yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Box Full indikatörü, hazne dolduğunda sizi bilgilendiriyor. Kolay açılan hazne sayesinde temizliği dert etmeyin!

13.5 kilogram ağırlığındaki Black&Decker BEMW461 Çim Biçme Makinesi'ni detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Dayanıklı yapısı ile her zaman sizinle: Wolf-Garten Çim Biçme Makinesi

Sıradaki önerimiz Wolf-Garten Çim Biçme Makinesi, 70x45x35 cm boyuta ve 12.2 kg ağırlığa sahip. 1400 W motor gücü ile en zorlu alanlarda bile kolayca çim biçmenizi sağlayan ürün, dayanıklı plastik gövdesi ile uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Konforlu tutma kolu, makineyi rahat kontrol etmenize yardımcı olurken üzerindeki açma kapama tuşu ise işinizi kolaylaştırıyor. 38 cm kesim genişliği olan ürün, çim biçme işini kısa sürede yapmanızı sağlayarak zamandan tasarruf etmenize destek oluyor. 40 litrelik toplama haznesi, depoyu sürekli boşaltma derdinden sizi kurtarıyor. Wolf-Garten'ın sarı ve kırmızıdan oluşan tasarımı ile bahçenize renk gelecek!

350 metrekareye kadar çim alanlarda rahatlıkla kullanılan Wolf-Garten Çim Biçme Makinesi'ni satın almak için sizi böyle alalım.

4. 4 kademeli kesme aralığı ile Gardena Comfort Çim Biçme Makinesi

"En iyi çim biçme makinesi hangisi?" diye merak ediyorsanız Gardena Comfort Çim Biçme Makinesi olası cevaplar arasında! 400 C şaftlı biçme makinesi, temassız kesme tekniği sayesinde bahçenizi kolayca temizlemenizi sağlıyor. 12-42 mm arasında 4 kademeli kesme yüksekliği bulunan ürün, çimin boyuna göre kesim yapmanıza imkan tanıyor. 250 metrekarelik bir alan için uygun olan çim biçme makinesi, temizlik işlemini keyifli hale getiriyor. 9.4 kg ağırlığındaki ürün, hafif tasarımı ile kolayca taşınabiliyor. Ergonomik sap tasarımı, ürünü rahat kontrol etmenizi sağlarken katlanma özelliği kullanılmadığı zamanda ürünün daha az yer kaplamasına yardımcı oluyor.

Plastik malzemeden üretilen Gardena Comfort Çim Biçme Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayınız.

5. Aile ekonomisine katkı: Fiskars Çim Biçme Makinesi

Fiskars Çim Biçme Makinesi, krank milinden aldığı güç ile bahçenizi dip köşe temizlemenize yardımcı oluyor. Elektriğe ihtiyaç duymayan ürün, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 4-10 cm arasında kesim yüksekliği bulunan biçme makinesi, keseceğiniz çimin boyuna göre ayarlanabiliyor. Kauçuk kaplamalı tutma kolu, kaymaz özelliği ile makineyi rahat şekilde sürmenize yardımcı olurken çim biçme işleminin keyfini artırıyor. Ön kısımdaki büyük tekerler engebeli zeminlerde yüksek denge kurarak rahatça kullanmanızı sağlıyor. Ürün, sessiz yapısı ile gürültü kirliliğini önlüyor.

Alaşım çelikten üretildiği için uzun yıllar boyunca sapasağlam kalacak Fiskars Çim Biçme Makinesi'ni detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

6. Kompakt tasarımı ile Makita Çim Biçme Makinesi

83.5x47.2x38.9 cm boyutuna ve 15.24 kg ağırlığına sahip Makita Çim Biçme Makinesi, büyük çim alanlarda işinizi görecek güçte bir ürün. 2 akülü makine, kablosuz tasarımı sayesinde uzak mesafelere kolaylıkla ulaşabiliyor. 38 cm kesme genişliği olan biçme makinesi, kısa süre içinde çimleri kısaltmanızı sağlıyor. Bu sayede zamandan tasarruf ettiriyor. 40 litre toplama kapasiteli ürün, dakikalar boyunca aralıksız temizlik yapmanıza yardım ediyor. Ayrıca toplama sepeti doluluk göstergesi, hazne dolduğunda sizi uyarıyor. Tutma kolu, yüksekliği boyunuza uygun olarak ayarlama şansı sunarak konforlu kullanım imkanı veriyor. Katlanabilen tutma kolu özelliği sayesinde ürün, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor.

Sağlam yapısı ile Makita Çim Biçme Makinesi'ni incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

7. Çim biçmeyi keyifli hale getiren MTD 18AKCAD-600 Çim Biçme Makinesi

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Kompakt tasarımlı MTD 18AKCAD-600 Çim Biçme Makinesi, küçük ve orta büyüklükteki çim alanlar için uygun. Hafif yapısı ile kolayca taşınan ürün, zor erişilen bölgelerde zahmetsiz bir temizlik işlemini garantiliyor. 25-60 mm aralığındaki kesme yüksekliği, çimin boyuna göre makineyi ayarlamanıza imkan veriyor. Katlanabilen kirişler, daha kısa alanlara girmesine yardımcı olurken kullanılmadığı zaman depoda daha az yer kaplamasını sağlıyor. Kullanışlı tutma kolu makineyi rahat kontrol etmenize olanak tanırken sessiz tasarımı sayesinde gürültü kirliliği yaratmadan çalışıyor. Çim biçme makinesi, plastik dış yüzeyi ile uzun yıllar boyunca bahçe temizliğinde size eşlik ediyor.

57x37x28.5 cm boyutundaki MTD 18AKCAD-600 Çim Biçme Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Bahçenizi güzelleştiren Greenworks Çim Biçme Makinesi

250 metrekarelik çim alanda kullanıma uygun olan Greenworks Çim Biçme Makinesi, 20-70 mm arasında değişen 5 kademeli kesme yüksekliğine sahip. Bu sayede geniş bir aralıktaki çim boyuna göre ayarlanabiliyor. Ürün, akülü olduğu için sizi kablo derdinden kurtarıyor. Tam bir şarj ile 28 dakika boyunca çim biçme işlemi yapan makine, böylece daha uzak mesafelere gitmenizi sağlıyor. 36 cm kesme genişliği, bahçe temizleme işlemini kısa sürede yaparak zamandan tasarruf ettiriyor. Katlanabilen kiriş özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda daha az yer kaplayan ürünün 40 litre hacmindeki toplama sepeti sayesinde sürekli boşaltmanıza gerek kalmıyor. Makinedeki LED ise akünün şarj durumunu göstererek sizi uyarıyor.

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9. Bakımlı bahçeler için LFERRTYZ Çim Biçme Makinesi

En iyi ot biçme makinesi olmaya aday LFERRTYZ Çim Biçme Makinesi, 90 derece dönebilen tasarımı ile en zorlu alanlarda bile mükemmel sonuçlar veriyor. Gürültü azaltma tasarımı ile ürün, çalışma esnasında çevrenin rahatsız olmasını engelliyor. Ayarlanabilen boyu, kullanılacak alana göre uzatılıp kısaltılabiliyor. Ergonomik sap tasarımı, kolay kavrama imkanı vererek sorunsuz bir çim biçme işlemi gerçekleştiriyor. Şarjlı özelliği ile ürün, sizi kablo derdinden kurtararak daha geniş bir alanda çalışma fırsatı veriyor. Sağlam yapısı ile uzun seneler boyunca kullanılabilecek ürünün yağmurlu günlerde kullanılması önerilmiyor. Ayrıca makineyi kullanırken bahçenizdeki taşlara veya sert cisimlere değdirmemeye dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Yeşil rengiyle bahçenize uyum sağlayacak LFERRTYZ Çim Biçme Makinesi'ni satın almak için sizi böyle alalım.

10. Kolay taşınabilen bir ürün: Bosch ARM 34 Çim Biçme Makinesi

60x40x35 cm boyutundaki Bosch ARM 34 Çim Biçme Makinesi, 1300 W motor gücü ile bahçelerinizde yüksek performans gösteriyor. Kompakt tasarımı ile rahatça çim biçmenizi sağlayan ürün, bahçe temizlik işlerini keyifli hale getiriyor. Ergoflex tutma kısmı, makineyi bir yerden bir yere kolaylıkla taşımanızı sağlıyor. 40 litre toplama sepeti, geniş hacmi ile tek seferde büyük bir alanı temizlemenize imkan tanıyor. Rahat tutma kolu, makine üzerindeki hakimiyetinizi artırırken katlanma özelliği ile daha az yer kaplıyor. Sağlam yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz bu makineye bir şans verin!

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11. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız Honda HLM530CS Çim Biçme Makinesi

Benzinli bir ürün olan Honda HLM530CS Çim Biçme Makinesi, ipi çektiğinizde kolayca çalışıyor. 4 zamanlı motor teknolojisi ile ürün, daha az yakıt tüketirken bu sayede bütçenize katkıda bulunuyor. 5.5 Hp yakıt kapasitesine sahip çim biçme makinesi, uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. 53 cm kesim genişliği bulunan ürün, temizlik işlemini kısa sürede yapmanızı sağlıyor. 20-65 mm arasında 5 kademeli kesim yüksekliği ile biçme makinesi, kısaltmak istediğiniz çimin boyuna uygun olarak ayarlanıyor. Ayrıca katlanan tutma kolu ile fazla yer kaplamıyor.

58 litre sepet hacmine ve 37 kg boş ağırlığa sahip Honda HLM530CS Çim Biçme Makinesi'ni detaylı incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayın.

12. Zorlu köşeleri kolayca temizleyen Swazer Çim Biçme Makinesi

Kapsamlı bir makine isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken Swazer Çim Biçme Makinesi, sırtta taşınma özelliği ile istediğiniz alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Anti vibrasyon özelliği ile çim biçme işlemi sırasında rahatsız olmanızı engelleyen ürün, yüksek gücü ile en zorlu alanlarda bile mükemmel sonuçlar veriyor. Uzun ömürlü hava filtresi, saatler boyunca kullanım imkanı tanıyor. Az yakıt tüketen çim biçme makinesi, bütçenize katkıda bulunuyor. Keskin bıçakları ise bahçenizi zahmetsiz bir şekilde temizliyor. Ürün, belinizi destekleyen tasarımı ile daha az yorulmanızı sağlarken dayanıklı tasarımı sayesine seneler boyu kullanılabiliyor. Ayrıca yalnızca çim biçme makinesi değil yanında çapa aparatıyla birlikte geliyor!

Şık tasarımlı Swazer Çim Biçme Makinesi'ni satın almak için sizi böyle alalım.

13. Geniş toplama sepeti ile Palmera DM 51P Çim Biçme Makinesi

"Hangi çim biçme makinesini almalıyım?" diye düşünüyorsanız Palmera DM 51P Çim Biçme Makinesi'ne kesinlikle göz atmalısınız. 196 cc silindir hacmine sahip ürün, güçlü motoru ile çimleri kısa sürede biçiyor. 51 cm bıçak boyu ile yoğun çim alanları kolayca temizlemenize olanak sunarken 60 litre hacmindeki toplama sepeti sizi sürekli sepet boşaltma derdinden kurtarıyor. 25-75 mm arasında 7 kademeli yükseklik ayarlama özelliği bulunan çim biçme makinesi, en kısadan en uzun çimlere kadar başarılı bir performans gösteriyor. 2500 metrekarelik geniş bir alanda kullanıma uygun olan ürün, mükemmel temizleme performansı ile bahçenizi güzelleştiriyor. Tutma kolunu boyunuza göre ayarlayarak belinizin ağrımasını engelleyen ürün, keyifli bir kullanım sunuyor. Sağlam ve dayanıklı yapısı ile Palmera uzun yıllar sizinle!

41 kg ağırlığındaki Palmera DM 51P Çim Biçme Makinesi hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için sizi böyle alalım.

