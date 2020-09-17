Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?

Google Street View kamerasına takılan pek çok görüntü neredeyse her ülkede farklı haberlere konu oldu. Google Street View ilk yayına girdiğinde herkes kendi evini görmek için uygulamaya giriş yapıp yaşadığı sokakları mutlaka bir kere gezdi. Çoğu kişi uygulama ile ilgili olumlu yaklaşırken bazıları ise yaşadıkları yerin habersiz bir şekilde kayıt alınmasından rahatsız olduğunuz dile getirdi. Siz de Google Street View’den yaşadığınız yerin görünmesini istemiyorsanız, o bölgeyi bulanıklaştırabilirsiniz.

Yaşam alanlarınızı bulanıklaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ise aşağıdaki adımları izlemek.

Google Haritalar'ın sol üst köşesindeki resmine tıklayın veya sağ alt köşedeki küçük kişiye tıklayıp gövdeyi sokağa sürükleyin.

Evinizin bir resmine baktığınızda, sağ alt köşedeki minicik "Sorun bildir" bağlantısını bulun:

Buna tıkladığınızda, bildirmek istediğiniz görüntünün görünümünü hassas bir şekilde ayarlamanıza izin veren bir ekrana yönlendirileceksiniz: olduğu gibi, hedefleme kutusunun tüm evinizi kapladığından emin olun. Oradan Google'ın bulanıklaştırmasını istediğiniz şeyi seçin ("Evim"), e-postanızı girin ve formu gönderin:

Google, ek bilgiler için size ulaşabilir, ancak talebinizle ilgili olarak size bir durum güncellemesi de vermelidir.

