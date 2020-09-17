HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?

Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

En çok kullanılan uygulamalardan biri olan Google street view, tüm sokaklar tek tek kayıt altına alındı. Siz de evinizin görünmesini istemiyorsanız Google haritalarda olan o bölgeyi bulanıklaştırarak evinizin net görünmesini engelleyebilirsiniz.

Evinizin Google Street View'da çıkmasını nasıl engellersiniz?

Google Street View kamerasına takılan pek çok görüntü neredeyse her ülkede farklı haberlere konu oldu. Google Street View ilk yayına girdiğinde herkes kendi evini görmek için uygulamaya giriş yapıp yaşadığı sokakları mutlaka bir kere gezdi. Çoğu kişi uygulama ile ilgili olumlu yaklaşırken bazıları ise yaşadıkları yerin habersiz bir şekilde kayıt alınmasından rahatsız olduğunuz dile getirdi. Siz de Google Street View’den yaşadığınız yerin görünmesini istemiyorsanız, o bölgeyi bulanıklaştırabilirsiniz.

Yaşam alanlarınızı bulanıklaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ise aşağıdaki adımları izlemek.

Google Haritalar'ın sol üst köşesindeki resmine tıklayın veya sağ alt köşedeki küçük kişiye tıklayıp gövdeyi sokağa sürükleyin.

Evinizin bir resmine baktığınızda, sağ alt köşedeki minicik "Sorun bildir" bağlantısını bulun:

1

Buna tıkladığınızda, bildirmek istediğiniz görüntünün görünümünü hassas bir şekilde ayarlamanıza izin veren bir ekrana yönlendirileceksiniz: olduğu gibi, hedefleme kutusunun tüm evinizi kapladığından emin olun. Oradan Google'ın bulanıklaştırmasını istediğiniz şeyi seçin ("Evim"), e-postanızı girin ve formu gönderin:

2

Google, ek bilgiler için size ulaşabilir, ancak talebinizle ilgili olarak size bir durum güncellemesi de vermelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
TikTok satıldı mı?TikTok satıldı mı?
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook tekel suçlamasıyla uğraşmak zorunda kalabilir
Facebook tekel suçlamasıyla uğraşmak zorunda kalabilir
İddia: TikTok ile Oracle anlaştı!
TikTok satıldı mı?
Nissan Z Proto Türkiye’ye gelmeyecek!
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
GoPro Hero 9 Black tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Vlog sevdalılarına göz kırpıyor! Resmen görücüye çıktı
iOS 14 yayınlandı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelen yenilikler (İOS 14 nasıl yüklenir?)
Yepyeni özelliklerle gelen iPhone güncellemesi yayınlandı!
Apple Watch Series 6'daki U1 çipi neyi işaret ediyor?
Apple'ın sessizce duyurduğu yeni teknolojisi neyi işaret ediyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.