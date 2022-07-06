Evinizin içine yazın renklerini getirecek tatlı dekor ürünleri

Evinizi dekore ederken seçtiğiniz renklerin ruh hâlinize etki edeceğini biliyor muydunuz? Özellikle tabiatın içinde gördüğünüz canlı renkler, size pozitif enerji verir. Aynı enerjiyi evinize taşımak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz. Yuvanızı şenlendirecek ve dekorasyonuna sıcaklık katacak birbirinden tatlı ürünleri listeledik. Gelin, yaşam alanınıza yazın renklerini getirecek ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Şık bir kanvas tablo ile duvarlarınızı renklendirebilirsiniz

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Ev dekorasyonunda boş duvarları hareketlendiren tablolar, oldukça önemli. Siz de evinizde tablolara yer vermeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. Canlı renkleri taşıyan ürünler, evinize farklı bir hava katar. %100 pamuklu birinci sınıf kanvas kumaşa baskı yapılarak hazırlanan Caddeko Yz40 Deniz Konsept Objeler Panoramik Kanvas Tablo, kurutulmuş çam şaselere monte edilerek hazır hâle getirilir. Renklerinin solmaması için baskı sonrası verniklenen tablo, 50x100 cm boyutlarında imal edilir. Yumuşak bir toz fırçasıyla bastırmadan temizliğini yapabileceğiniz ürün, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruduğunuz sürece uzun yıllar duvarlarınıza eşlik eder.

2. Çapa desenli bir puf ile kendinizi sahilde gibi hissedebilirsiniz

Yaz mevsimine çok yakışan çapa desenli bir pufa sahip olmak ister misiniz? "Evet." diyorsanız size daima denizi hatırlatacak bir ürün var sırada. Evinize hoş bir hava katacak Lorence Home Cunda Puf Çapa'yı çok severek kullanacağınızı düşünüyoruz. Ayakları kayın ağacından ve sadece natürel vernik kullanılarak hazırlanan puf, evinize yaz esintisini taşır. Ayrıca mikrofiber kumaşı sayesinde ürünü temizlerken zorluk çekmezsiniz. Pürüzsüz dokusuyla orta sertlikte tasarlanan ürün, 42 cm yüksekliğe ve 42 cm çapa sahip. 6 cm kalınlığında 35 dsn kalitesinde sünger kullanılan ürünle ev dekorasyonunuzu renklendirmeye ne dersiniz?

3. Dekoratif kırlent kılıflarıyla koltuklarınıza renk getirebilirsiniz

Dekorasyonda kullanılan tek renk ve desen uygulaması, bir süre sonra sıkıcı hâle gelebilir. Ama bu durumu önlemenin veya değiştirmenin kolay bir yolu var: renkli kırlentler. Salon ve oturma odanızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürünler hem koltuklarınıza şık bir görünüm verir hem koltukların daha konforlu olmasını sağlar. Küçük dokunuşlarla daha sıcak ve samimi bir atmosfer yakalamak istiyorsanız SkPlus Home Premium Dekoratif 6'lı Kırlent Kılıfı'nı düşünebilirsiniz. Özgün desenleriyle içinizi ısıtacak ve koltuklarınızı şenlendirecek harika ürünlerle yaz enerjisini evinize taşıyın!

4. Renkli cam objelerle evinize enerji getirin

Ev dekorasyonunuza canlılık katabilecek renkli cam objelerden hoşlanıyorsanız sıradaki ürün ilginizi çekebilir. Birbirinden güzel renklerle odalarınıza hoş bir görünüm veren cam objeler, kolay temizlenebilir olması nedeniyle de tercih edilir. Alevde cam şekillendirme tekniğiyle tamamen el yapımı olarak üretilen Adamodart Dala Konan Kuşlar Cam Biblo'nun uzunluğu 20, genişliği ise 14 cm. Hoş renkleriyle içinizi ısıtacak bu güzel dekor ürünü hem sizin hem sevdiklerinizin beğenisini kazanabilir. Zarif yapısıyla evinize çok yakışacağını düşündüğümüz harika tasarım, size tabiatı çağrıştıracak.

5. Deniz temalı bir lambaderle tatilde gibi hissedebilirsiniz

Aydınlatmanın yanı sıra hoş bir dekor olarak da kullanılan lambaderler, son yıllarda oldukça sık tercih ediliyor. Siz de lambaderin dinlendirici ışığı ve estetik görünümüyle evlerinizde şık bir köşe yaratmak ister misiniz? Farklı odalarda kullanabileceğiniz Else Mavi Denizci Desenli Ahşap Tasarım Ayaklı Lambader, evinize tatil havasını getirir. Kurulumunu yıldız tornavida ile yapabileceğiniz lambaderi ıslak bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. LED ampul ile aydınlatan ürünün ayakları %100 MDF den üretilir. Kullanılmayan köşelerinizi hareketlendirecek ve evinize sıcaklık katacak ürünü incelemeden geçmeyin deriz.

6. Renkli fiskos çay seti ile sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz

Çay keyfi yapmak insana her zaman mutluluk verir, değil mi? Geçmişten günümüze farklı modelleri ile hem tek başına hem bir oturma gurubuna dâhil edilerek kullanılan fiskos takımları, hâlen popülerliğini sürdürüyor. Evinize canlı renkleri taşıyan tasarımlardan hoşlanıyorsanız Resmet Reconcept Moon Berjer Fiskos Set Çay Seti Moonfiskosset'i tercih edebilirsiniz. Sublimasyon baskılı babyface kadifeden üretilen ürünün iskeleti, kayın ağacından oluşur. Ürünün tam 12 adet farklı renk seçeneği de mevcut. Nemli bezle silerek rahatlıkla temizleyebileceğiniz seti çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

7. Duvarlarınızda güneşin ışıltısını görmek ister misiniz?

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Bir dekordan çok daha fazlasını vadeden saatleriniz neredeyse hayatınızın tüm düzenini sağlıyor, değil mi? Gün içinde belki defalarca baktığınız bu kıymetli ürünler, farklı model ve tasarımlarıyla evinizin duvarlarına eşlik ediyor. Eğer siz de ev dekorunuzu yaparken içinizi ısıtan sıcak renkleri kullanmaktan hoşlanıyorsanız her mevsim size pozitif enerji verecek şık Leitz WOW Sessiz Duvar Saati'ne göz atabilirsiniz. 29 cm çapındaki ideal boyutuyla oldukça sessiz ürün, 1 adet AAA pil ile çalışır. Kaliteli materyaliyle uzun yıllar size eşlik edecek saate mutlaka bir şans verin.

8. Evinize renkli bir ayna ile derinlik katmaya ne dersiniz?

Kişisel bakımda kullanılmasının yanı sıra odalarınıza aydınlık ve derinlik de katan aynalar, yıllardır dekor amacıyla evleri süslüyor. Her zevke hitap eden çok sayıda çeşidi olsa da alışılmışın dışında tasarıma sahip ayna kullanarak farklı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Eğer duvarınıza renk katacak bir ayna arayışındaysanız Hediyeler Kapında Dekoratif Colorful Mix Duvar Aynası'nı inceleyebilirsiniz. Kanserojen madde içermeyen üründe kullanılan desen ve renkler, UV tekniği ile yapıldığından soyulma ve kararma yapmaz. Hafif nemli bezle temizliğini yapabileceğiniz dekoratif aynayı evinizin her köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

9. Çiçekli mini saksılarla dekorasyonunuzu canlandırabilirsiniz

Mekânınızın havasını değiştirecek ve baktıkça mutlu olacağınız ürünlerle evinize sıcak bir dokunuş yapabilirsiniz. Bu ürünlerin başında da çiçekler gelir. Doğanın huzur veren enerjisini yaşam alanınıza taşıyan çiçekler için hem balkon ve terasta hem ev içinde kullanabileceğiniz saksıları tercih edebilirsiniz. Sukulent gibi küçük bitkiler için tasarlanan ve seramik malzemeden üretilen Vosarea 2 Adet Mini Seramik Sulu Bitki Saksıları, ince el işçiliği ile hazırlanır. Birinci sınıf malzemeden üretilen ürünler, benzersiz tasarımıyla evinizin dekorasyonuna şık bir dokunuş yapar. Eğer siz de evinizde mini bir botanik bahçesi oluşturmak isterseniz zarif saksıları dekorasyonunuza dâhil edebilirsiniz.

10. Renkli biblolarla dekorunuza şirin bir dokunuş yapabilirsiniz

Bazen ne yaparsanız yapın kullandığınız dekorasyon ürünlerinde bir eksiklik hissedersiniz, değil mi? Aslında bu eksikliği gidermek hiç de zor değil. Bazen küçük bir tamamlayıcı ürünle dekorunuzu çok daha göz alıcı hâle getirebilirsiniz. Eğer bu fikri beğendiyseniz Happens Görmedim Duymadım Bilmiyorum Biblo'ya göz atabilirsiniz. 15x9 cm boyutundaki ürün ile evinizi ısıtacak bir görünüm sağlayabilirsiniz. Polyesterden imal edilen biblolar, mumluklarıyla birlikte toplam 6 parçadan oluşur. Ev dekorasyonunuzun yanı sıra sevdiklerinize hediye de edebileceğiniz biblolarla yaşam alanlarına renk katmaya hazır mısınız?