Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Beton evler, apartman daireleri; modern insanın doğal yaşam izlerine ilgisini büyük ölçüde artırdı. Hepimiz şehrin karmaşası ve gri hayatı içinde bir parça doğallık yakalamak için uğraşıyoruz. Koşullar gereği şehir ya da ev değişikliği yapmak da pek kolay değil. Peki, neden kendi evimizi, kendi imkanlarımızla hayalimizdeki o dağ evine dönüştürmeyelim ki? Siz de dekoratif dokunuşlar ile şehrin ortasındaki evinize dağ esintilerini taşımanın hayalini kuruyorsanız bu listeye mutlaka göz atın!

1. Şehrin ortasında şömine keyfi yapmaya hazır olun

Günün tüm yorgunluğunu evinizdeki şöminenin karşısında biraz zaman geçirerek üzerinizden atmak ister misiniz? Ateş karşısında geçirilen dakikaların yarattığı rahatlama duygusu paha biçilemez. Elbette her evde şömineye uygun bir baca ve yer olmayabilir. Üzülmeyin, bu durum şömine keyfinize engel olmayacak. Elektrikli şömineler her evde şömine keyfi yaşamak için pratik ve şık bir çözüm sunuyor. Salonun bir köşesinde ışıldayan şömineden gözlerinizi almanız zor olabilir. Bununla birlikte şömine ateşinin gerçek görüntüsü, sesi, hatta ısısı bile bu şömineler ile evlerinize taşınıyor. Size de bu keyfin tadını çıkarmak kalıyor.

2. Ahşabın şıklığını evinize taşıyın

Dağ evi denilince ahşap olmadan olmaz. Ahşabın şık ve zarif görünümü ortamınızı hemen ısıtacak ve içinizi huzurla dolduracak. Ahşap dokunuşlara öncelikle duvarlarınızla başlayın. Belki bir dağ evindeki gibi tamamen ahşaptan oluşmuş duvarlara sahip olamayacaksınız ama en az onun kadar gerçekçi duvar kağıtları ile dilediğiniz görünüme kavuşmanız mümkün. Dilediğiniz ahşap rengini seçerek yaşam alanını kolayca dekore edebilirsiniz. Ayrıca bu duvar kağıtlarını duvarların belirli kısımlarında kullanarak dekorasyonda özel tasarımlara da imza atabilirsiniz. Duvar kağıtlarının yanı sıra kaplamalar da bu aşamada çok işinize yarayacak. Dağ evi havasını tam olarak yakalamak için ahşabın yanına doğal taş figürlerini de eklemeyi unutmayın. Birkaç kolay işlemle eviniz birden gerçek bir dağ evine dönüşecek.

Sevgililer Günü’ne özel fırsatları keşfedin

3. Aksesuar seçimine önem verin

Aksesuar seçimi dekorasyon için en kritik noktalardan biri. Dağ evi konsepti için de aksesuarlar olmazda olmaz tabii. Bu nedenle düzenleme yaparken aksesuarları özenli ve dağ evi konseptine uygun olacak şekilde seçmeye dikkat etmelisiniz. Bu aşamada da ahşaplar ve doğal malzemelerden yapılmış parçalar öne çıkıyor. Doğal taştan yapılmış aksesuarlar, ahşap çerçeveler ve çok daha fazlası konsepti tamamlamak için en iyi alternatifler. Ayrıca halatlar ve hasır sepetler de dağ evi konseptine oldukça uygun. Örneğin, şarj aletleri ve diğer eşyaları saklamak için organizer olarak hasır sepetleri tercih edebilirsiniz.

4. Avizeleriniz estetiği ile göz alıcı olsun

Günümüzde dağ evleri hem çok modern hem oldukça doğal görünümlere sahip olabiliyor. Dağ evi konseptine uygun ahşap ve hasır görünümlü teknolojik avizeler bunun en güzel örneklerinden biri. Avizelerin büyüklüğünü odanın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Orta Çağ'dan kalma gibi görünen otantik avizeler, vitray desenli cam ürünler konseptinize çok yakışacak. Ayrıca avizelerin yanında aplik ve lambaderler de dekorasyonunuza ayrı bir hava katacak. Bununla birlikte dağ evi konsepti için aydınlatma tercihini sarı ışıktan yana kullanmaya özen gösterin. Sarı ışık ahşap görünümünün yoğunluğunu artıracak ve evinize istediğiniz ambiyansı katacak.

5. Mobilyalarınızı değiştirmenin zamanı geldi

Dekorasyonu tam olarak yenilemek için mobilyaların da evin dizaynına uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Mobilyalarınızda dağ evi havası yakalamak için soft renkler, kahverengi tonlarını kullanabilirsiniz. Biraz daha sadeleştirmek için beyaz ve bej gibi renklere de ağırlık verebilirsiniz. Ahşapla birleşen açık renkler, hem şık duracak hem dağ evi konseptinize uygun olacak. Eğer mobilyalarınızı değiştirmek sizin için çok masraflı olacaksa sahip olduğunuz mobilyaların görünümünü kendiniz de bazı ufak dokunuşlarla değiştirebilirsiniz. Örneğin rengi konseptinize uygun olmayan masa ve dolap gibi eşyalarınızı profesyonel ahşap boyaları ile boyayabilir dekorasyonunuza kendi tasarımlarınızı da ekleyebilirsiniz.

6. Kahve keyfinize şık dekorasyonunuz eşlik etsin

Dağ evi konseptinde evin bir köşesini keyif köşesi olarak belirleyin. Dışarıya bakan büyük bir pencerenin önü bu köşeyi dizayn etmek için uygun. Bu alanda stor perdeler yerine klasik perdeler tercih edin. Keyif köşenize şık ve rahat bir sallanan sandalye ile ahşap bir kahve sehpası yerleştirin. Böylece hem az yer kaplayacak hem dışarının ferahlığını evinize taşıyabilecek bir köşe oluşturmuş olacaksınız. Sıcak yaz akşamlarında ya da soğuk kış gecelerinde evinizin penceresinden dışarıyı seyrederken tüm stresinizden bir süreliğine de olsa uzaklaşmış olacaksınız.

7. Balkonunuzdan bir bahçe yaratın

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dağ evlerinin en önemli özelliklerinden biri de muhteşem bahçeleridir. Ancak sizin bahçeniz yoksa üzülmeyin; balkonunuzdan şahane bir bahçe yaratabilirsiniz. Dağ evi konseptinin en harika köşesi balkonunuz olacak. Öncelikle balkonda da ahşabı özgürce kullanmaktan çekinmeyin. Ahşap balkon mobilyaları, dekoratif aksesuarlar ve bu alanda da ahşap duvar kaplamaları kullanabilirsiniz. Doğal havayı artırmak için yapay sarmaşıklar ve canlı yeşil bitkiler de balkondaki bahçenin vazgeçilmezleri arasında.

8. Sade ve minimalist bir yaklaşım benimseyin

Evinizdeki fazlalıklardan kurtulma zamanı çoktan geldi. Genellikle salonlarımız, sanki hepsine ihtiyacımız varmış gibi konsollar, dolaplar, TV üniteleri gibi pek çok eşya ile dolu oluyor. Dağ evi konseptini güçlendirmek için sadeleşmenin tam zamanı. Dekorasyonda minimalizmi ve doğallığı ön plana çıkarmaya çalışın. Eğer evinizi çok fazla eşya ile doldurursanız dağ evi konseptinizden uzaklaşabilirsiniz. Örneğin; evde çok fazla sandalye bulundurmaktansa ahşap, içine eşya koyabileceğiniz ahşap görünümlü pufları tercih ederek konsepte uygun şık bir seçim yapmış olacaksınız.

9. Mutfak da eksik kalmasın

Mutfak evlerin en sık kullanılan alanlarından biri. Ev dekorasyonunda değişiklik yapılacaksa mutfağı da es geçmemek gerek. Bu nedenle hemen harekete geçin ve mutfağınızda da birkaç değişiklik yapın. Üstelik bunun için mutfağı baştan aşağı yenilemeye hiç gerek yok. Mutfak tasarımlarınızı dağ evi konseptine uygun hale getirmek aslında çok kolay. Genel olarak mutfaktaki fazlalıklardan kurtulup yemek masanızı konseptinize uygun olarak seçtiğinizde bile değişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanında ufak tefek mutfak aksesuarlarında ahşaba yer vermek de etkili bir seçim olacak.

10. Geyik mi o duvardaki?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Dağ evi denilince birçoğumuzun aklında duvardaki geyik figürü gelir elbette. Elbette, farklı hayvan figürleri de konsepte uyum sağlayabilir ama geyik figürü dağ evinizin en önemli dokunuşlarından birini oluşturacak. Bu figürde oluşturulmuş pek çok yapay aksesuar sizi kendisine hayran bırakacak. Üstelik ışıklı bir ürün tercih ederek ortam aydınlatmasına şık bir katkıda da bulunabilirsiniz. Göz alıcı bir geyik aksesuarıyla şehirdeki evinizin gerçekten bir dağ evi olduğuna siz bile inanacaksınız.