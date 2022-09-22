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Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

20.09.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde bulunan mevcut eşyaların yerine yenilerini eklemek veya dekorasyonunuzu tamamlamak istiyorsanız ama karar vermekte zorlanıyorsanız dert etmenize gerek yok. Sizin için duvar süslerinden aydınlatmalara çok güzel ürünleri araştırıp derledik. Evinizin havasını ve kalitesini değiştirebilecek bu özel ürünlere göz atmaya hazır mısınız?

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Salon, yemek odası ya da evinizin herhangi bir özel köşesi için farklı bir ürün arayışındaysanız modern ve popüler seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Böylece evinizde yapacağınız birkaç değişiklik ile dekorasyonunuz daha kaliteli bir görünüme ulaşabilir. İşte, sizler için derlediğimiz ve evinizin kalitesini yükseltecek ürün önerileri…

1. Metalik bir görünüm sevenlere: ZEYA Duvar Dekorasyonu 3D Duvar Süsü

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

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Salonunuzun ya da yemek odanızın duvarına şık bir dokunuş yapmak istiyorsanız ZEYA Duvar Dekorasyonu 3D Duvar Süsü'nü değerlendirebilirsiniz. Bu dekoratif obje, vintage tasarımı sayesinde farklı tarzlardaki mobilyalar ile uyum sağlayabilecek bir ürün. Altın, gri ve siyah renklerden oluşan dekoratif objeyi konsolunuzun üzerinde konumlandırabilir ya da tek başına kullanabilirsiniz. Üç boyutlu tasarımıyla göz dolduran duvar süsünü kendi ev dekorasyonunuzda tercih edebileceğiniz gibi sevdikleriniz için hediye olarak da düşünebilirsiniz. Tabii bu noktada bir tercih yapmak zorunda da değilsiniz!

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2. En şık aydınlatma ürünü: Vetroce Cam Yağmur Damlası Set ve Kandil Yağı

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Son yıllarda modern görünümlü cam kandiller bir hayli revaçta. Vetroce Cam Yağmur Damlası Set Ve Kandil Yağı da dekoratif bir güzellik sunması sayesinde sıkça tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Setteki cam kandillerin her biri özel olarak elde üretiliyor. Kandil yağı uçucu nitelikte olmadığı için kullanılmadığı zamanlarda azalmıyor. Ayrıca koku, is ve duman yaymıyor. Bu ikili kandil setini orta sehpa, konsol, yemek masası gibi mobilyaların üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böylece loş ve romantik bir ortam oluşturabilirsiniz.

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3. Sanatseverlere özel: 2’li Ahşap Çerçeveli Dekoratif Soyut Tablo

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Ev dekorasyonunun aranan parçalarından biri olan tablolar, duvarlarınızı süsleyerek ortamın kalitesini arttırır. Bu noktada sizin de tercihiniz tablolardan yanaysa 2’li Ahşap Çerçeveli Dekoratif Soyut Tablo'yu değerlendirebilirsiniz. İki farklı soyut tablodan oluşan set ile yaşam alanlarınıza modern bir dokunuş yapabilirsiniz. Birbiri ile uyumlu içindeki ikili tablo ile dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Üç farklı ebat seçeneği ile sunulan tablo setinin dilediğiniz ölçüsünü tercih edebilirsiniz. Tabloları yan yana aynı hizada ya da çerçevelerden birini hafifçe yukarıda olacak şekilde konumlandırabilirsiniz.

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4. Rahatlığına ve keyfine düşkün olanlara: VIANEM Comfort Sallanır Sandalye ve TV Koltuğu

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Klasik ve eski berjer koltuklarınızdan sıkıldıysanız ya da evinizde kitap okuma köşesi oluşturmak isterseniz bu ürünü tercih edebilirsiniz. VIANEM Comfort Sallanır Sandalye ve TV Koltuğu ile mekânınıza modern bir görünüm kazandırabilirsiniz. Üründe kullanılan birinci kalite babyface kumaş, rahatça silinebilir ve leke tutmayan özellikte. Sandalyenin metal bir iskelete sahip olması da uzun bir kullanım ömrü sunar. TV koltuğu olarak da kullanılabilen sallanan sandalyenin 13 farklı renk seçeneği daha mevcut. Böylece mobilyalarınızda kullandığınız diğer renklere göre seçim yapabilirsiniz.

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5. Dekorasyonda farklılık isteyenlere: Eterspr Vintage Görünümlü Fayans Çıkartması

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Farklı bir dokunuş yapmak istediğiniz alanların görünümünü fayans çıkartması sayesinde değiştirebilmeniz mümkün. PVC malzemeden elde edilen Eterspr Vintage Görünümlü Fayans Çıkartması; suya, ısıya ve darbelere karşı oldukça sağlam bir yapıya sahip. Temizleyici maddelerden kolayca etkilenmez ve solma yapmaz. Özellikle vintage sevenlerin tercih edebileceği tarzdaki çıkartmaları dilerseniz kolaylıkla yerinden çıkarabilirsiniz. Böyle durumlarda çıkartma kullanılan yüzeylerde yapışkan gibi kalıntı maddeler kalmayacağı için rahat olabilirsiniz. Kendi yaratıcılığınızı yansıtmak için kullanabileceğiniz bu çıkartmaları yapıştırırken çok eğleneceksiniz, bizden söylemesi!

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6. Salonun dağınıklığından muzdarip olanlara: KZY Çantalı Dekoratif Zigon Sehpa

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

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KZY Çantalı Dekoratif Zigon Sehpa’yı ister evinizin giriş kapısının yanına ister salonunuzda bir köşeye koyarak istediğiniz alana şık ve modern bir dokunuş kazandırabilirsiniz. Çok amaçlı bu sehpa; sizi gazete, dergi, kitapların dağınık durmasından kurtarabilir. Özellikle oturma odasında kulanım kolaylığı sağlamasından dolayı daha çok tercih edilir. Genişliği 55, derinliği 25, yüksekliği ise 58 cm olan sehpa; küçük boyutu sayesinde fazla yer kaplamadığı için kullanım yeri ve alanı bakımından da çeşitlilik sağlar. Size de tüm bu artıların keyfini çıkarmak kalır!

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7. Satranç sevenlere özel tasarım: HAND DEKOR Dekoratif Büyük Boy Satranç Abajur Seti

Evinizin kalitesini arşa çıkaracak ürün önerileri

Satranç oyunu tutkunlarının beğenisini kazanan HAND DEKOR Dekoratif Büyük Boy Satranç Abajur Seti, son derece şık tasarımı ile evlere estetik katıyor. Tamamen elde boyanan setin üretimi, istenilen renkte yapılabiliyor. Oturma odanızda, yemek salonunuzda veya evinizin herhangi bir köşesinde dekoratif olarak tercih edebileceğiniz bu üçlü takım, odalara yeterli aydınlatma sunuyor. Evinize ayrı bir hava katacak abajur setine şans verebilir ya da bu özel tasarım abajurları satranç oyunu tutkunu sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

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