Evinizin özgürlük hissini arttıracak mutlaka almanız gereken bohem ev dekor ürünleri

Bohem stildeki ev dekorasyonunda en çok kullanılan ürünlerin başında duvar örtüleri, makrome duvar halıları gelirken en yaygın desenler ise çiçek desenleri ve renkli etnik figürler. Yumuşak pastel renklerle hemen her eve yakışan, canlı renklerle de harika bir uyum yakalayan bohem tarzdaki büyük, küçük, kullanışlı ve kaliteli birçok ürünle karşınızdayız! Aynadan duvar aksesuarlarına, kilimden kırlent kılıfına kadar birbirinden farklı bohem dekor ürününü listelediğimiz yazımıza gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Çok sevilen dekoratif duvar örtüleri, bohem tarzın olmazsa olmazı

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Her desen ve renkte bulabileceğiniz duvar örtüleri, son dönemde tekrar moda haline gelen, evin havasını tamamen değiştiren ürünlerden biri. Bomboş bir duvarı bile tek başına güzelleştiren duvar örtülerinin bohem stil için en çok tercih edilen modelleri ise etnik desenlere sahip ürünler. THE ART BOX Estetik Oda Dekoru’nun ilk dikkat çeken özelliği, canlı koyu mavi rengi. 140 x 210 cm boyutuyla çok gösterişli duvar örtüsü, ay ve güneş desenleriyle de oldukça şık bir görünüme sahip. Minik desenleri ve dağılmış renkleriyle evinizin en dikkat çekici ürünü olmaya aday duvar örtüsüne şans vermeye ne dersiniz?

2. Saçaklı, etnik desenli kilimlerle özgürlüğü odanıza getirin

Kilim ve halıların evin görünümünü ne kadar etkilediğini biliyoruz. Evinizi bohem tarzda dekore etmek istiyorsanız evinizde kilimlere mutlaka yer vermelisiniz. Dekorasyonda canlı renkler kullandıysanız buna ters şekilde siyah ve beyaz renklerde, basit çizgi ve desene sahip etnik bir kilim tercih edebilirsiniz. Sade desenli kilimler, açık tonlara da kolayca uyum sağlar. Cotton Halı Bohem İskandinav Desenli Kilim, birçok farklı boyut seçeneğiyle her odaya uyum sağlayacak türden. Pamuk iplikten üretilen, dört mevsim kullanılabilen, yıkanabilir kilim, siyah beyaz rengiyle hemen her eve kolayca uyum sağlayabilir.

3. Rengârenk işlemeli kırlentlere bakmaya doyamayacaksınız

Bohem stilden bahsederken kırlentlere yer vermemek olmaz. Rengârenk kırlentleri çok seviyorsanız tam size göre bir ürün inceliyoruz. Hint Suzani Tasarımcı Ev Dekoru Çiçekli Yastık Kılıfı, 40.64 x 40.64 cm boyutlara ve rengârenk çiçek desenlerine sahip el yapımı bir ürün. Kırlentlerinize kolayca uyan boyutları, dokulu üst yüzeyi ve kenarlarında bulunan minik ponpon işlemeleriyle de oldukça sevimli. Kuru temizleme yapılabilen ve soğuk suda yıkanabilen kırlent kılıfı, evinize neşe ve renk katabilir. Farklı birkaç renkte kırlentle odanıza eğlenceli bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

4. Gökyüzünü odanıza getirip bohem havayı yakalayın

Bohem tarzın vazgeçilmez parçalarından ayna ve ay figürlü objeler, çeşitli dekorasyon ürünleri olarak sürekli karşımıza çıkıyor. Duvara asılan, ayın evrelerinin yer aldığı dekor odanıza huzur katarken şık bir görünüm de sağlar. Altın renkli, elde dövülmüş ayın evreleri figürlerinden oluşan ve ip askıya sahip BASE ROOTS Ayın Evresi Altın Metal 13 Ay ile evinizde yakalamak istediğiniz bohem havayı kolayca oluşturabilirsiniz. Rüzgârla hoş bir tını sunan, bulunduğu ortama huzurlu ve sıcak görünüm veren dekoratif ürünü yatağınızın başucundaki duvara ya da salonunuza asarak kullanabilirsiniz.

5. Bir Kızılderili geleneği, düşkapanı

Düşkapanları da yine bohem dekorun başı çeken ürünleri arasında yer alır. Bir Kızılderili geleneğine göre yatak baş ucuna asılan düşkapanları, kâbus görmeyi engelleyip onları yok eder. Bu inanca sahip olsanız da olmasanız da bir düşkapanıyla odanızda bohem havayı kolayca oluşturmanız mümkün. Bohem Shop Küçük Boy El Yapımı Düş Kapanı, avuç içi boyutu ve beyaz rengiyle evinizin her odasına rahatlıkla uyum sağlayabilir. İp askısıyla istediğiniz alana kolayca asabileceğiniz oldukça uygun fiyatlı düşkapanıyla evinizde bohem hava estirmeye ne dersiniz?

6. Dekoratif duvar tabaklarıyla odanızı renklendirin

Tablolar, halılar, çerçeveler kadar duvar tabakları da ev dekorasyonunda çokça tercih edilen ürünlerden biri. Düz renklerdense desenli ve figürlü duvar tabaklarını tercih etmek, bohem stil için daha uygun. Bohemyuva Natural Mystic Serisi, tam 5 adet ürün içerir. Tamamen el boyaması duvar tabakları, çivi yardımıyla duvara sabitlenir. Yuvarlak, içe göçük, farklı boyut ve desenlerdeki hasır tabakları dilerseniz teras ve balkonunuza dilerseniz salonunuza, mutfağa ya da yatak odanıza da asabilirsiniz. Sarı ve turuncu gibi renklerin ağırlıklı olduğu desenlerle evinizde bohem stili kolayca oluşturabilirsiniz.

7. Çiçek motifleri artık duvarınızda

Duvar stickerlarını seviyorsanız size güzel bir haberimiz var! Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı duvar stickerlarıyla odanızda büyük ve gösterişli bir renk cümbüşü oluşturabilirsiniz. Duvarları boyamaktan çok daha kolay ve zahmetsiz olduğu için sıkça kullanılan duvar stickerlarının çiçekli ve pastel renklerini tercih edip odanızı bohem bir havaya kolayca sokabilirsiniz. Kt Grup Bohem Leaves Art Duvar Sticker, büyük yaprak ve pastel renkli desenleriyle şık bir görüntü sağlarken uygun fiyatıyla da dikkatleri üzerine çeker. 2 farklı boyutu arasından evinize uygun ürünü seçip duvarınıza uygulayabilirsiniz.

8. Aynasız bir oda hayal edemiyorsanız bu ürüne bayılacaksınız

Ev dekorasyonu dendiğinde akla ilk gelen ürünlerden aynayla da bohem tarzı yakalamak mümkün. Özellikle duvara yapıştırabileceğiniz küçük boyutlarda, güneş ve ay şekillerindeki aynalar, bohem tarza çok uygun! IDISON Ay Evresi Ayna, ayın evrelerinin yer aldığı 5 adet aynayla birlikte gelir. Kendinden yapışkanlı aynaları duvara zarar vermeden, kolayca yapıştırıp çıkarabilirsiniz. Işığı oldukça güzel yansıtan aynaları isterseniz yan yana isterseniz alt alta yapıştırarak dilediğiniz dekoru kolayca yakalayabilirsiniz. Koruyucu tabakası olduğu için çizilmelere dayanıklı ürünle eviniz çok daha ferah görünecek!

9. Ev dekorasyonunda küçük detaylar da büyük önem taşıyor

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Mumlar, bardak altlıkları, biblolar gibi küçük dekoratif ev ürünleri, ev şıklığı için çok önemli. Bohem tarzın olmazsa olmazlarından el örgüsü, krem renkli ürünlerle evinize doğanın özgürlüğünü getirebilirsiniz! Saçaklı ve spiral desenli el örmesi bardak ve mum altlıkları, hemen her eve kolayca uyum sağlar. WOYAOY Makrome Altlık'ı bardaklarınızın altında kullanabileceğiniz gibi mumlukların altında dekor olarak da kullanabilirsiniz. Dayanıklı pamuk iplikten üretilen makrome altlıklar kaymaz tabanı sayesinde rahat kullanılır. Odanıza anında uyum sağlayabilecek şık ve sade bohem ürünü kaçırmayın deriz!

10. El işi makrome duvar dekorları evinizin havasını tamamen değiştirecek

El örgüsü makrome duvar dekorları, etnik görüntüsü ve natürel materyaliyle en sevilen bohem dekorasyon ürünlerinden biri. Hem salonunuzda hem yatak odanızda kullanabileceğiniz bir makrome duvar halısı, evinizi bambaşka boyuta taşıyabilir. Ritte Makrome Duvar Askısı için pamuk iplik kullanılır ve elde örülür. Minimal tasarımıyla dikkat çekerken ürün, ince bir bambu dübele bağlı olduğu için kolayca duvara asılabilir. Dayanıklı malzemesi sayesinde kolay yıpranmayan makromeyi uzun yıllar kullanabilirsiniz. Zarif desenleriyle bohem stili en iyi yansıtan makromeyle odanızda sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.