Eviyle birlikte çeyizi de kül olan Fatma'nın yüzünü AFAD güldürdü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek Mahallesi'nde, elektrik kontağından çıkan yangında, 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen Özçelik ailesinin evinde bulunan Fatma Özçelik'in çeyiz eşyaları da kül oldu. Şubatta yapılacak düğününü hazirana erteleyen Özçelik'in yüzünü bir iş adamının hediye ettiği çeyiz eşyasını götüren AFAD ekibi güldürdü.

İspir ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 28 Aralık 2019 günü Ali Özçelik'e (51) ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında Ali Özçelik ile birlikte Halil, İsmail ve Halil Yıldırım'a ait ev ve ahırlar da kullanılamaz hale geldi. 5 adet büyükbaşın da telef olduğu yangında Ali Özçelik'in kız kardeşi Fatma'nın çeyizi de küle döndü. Köye giderek hasar tespiti yapan Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 3 ay sonra İstanbul'da düğünü olacak Fatma Özçelik'in çeyizinin yandığını da kayıt altına aldı. Ev ve ahırları yanan ailelere acil durum desteği veren AFAD, Özçelik ailesine de 8 bin 500 TL acil durum parası ödemesinde bulundu.

ÇEYİZ HEDİYESİNİ AFAD TESLİM ETTİ

Ali Özçelik, eşi, iki çocuğu ve kız kardeşi evleri kullanılamaz hale geldiği için akrabalarının evine yerleşti. Şubat ayında yapmayı planladıkları düğünü de Haziran'a erteleyen aileye sevindirici haber Erzurum'dan geldi. Yangın sonrası hasar tespiti yapan AFAD ekibinin raporu ve yanan çeyizle ilgili yerel medyada haberlerin çıkması üzerine Ebu İshak Vakfı harekete geçti. Vakıf yöneticilerinin girişimleri sonucu ismini açıklamak istemeyen bir iş adamı 20-25 bin TL değerinde çeyiz hediyesinde bulundu. 13 koli halindeki eşyayı teslim alan AFAD ekipleri Zeyrek köyüne götürdü. AFAD Sivil Savunma Uzmanı Yavuz Kaya, çeyiz eşyasını Ali Özçelik ve Fatma Özçelik'e teslim etti.

Yangında evleriyle birlikte eşyalarının da yandığını söyleyen Ali Özçelik, ihtiyaçlarını konu komşunun desteğiyle giderdiklerini anlattı. Özçelik, çeyiz takımı yanan kardeşine gelen hediyeden dolayı mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti. Yıllardır biriktirdiği çeyizi yandığı için üzgün olduğunu ifade eden Fatma Özçelik, AFAD'ın sayesinde yüzünün güldüğünü söyledi.

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