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Eviyle müzik aletleri de yanan müzisyen destek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kastamonu'da çıkan yangında evi ile kendisine ve çocuklarına ait müzik aletleri kül olan Turhan Karagözoğlu, zor günler geçiriyor - Müzisyen Karagözoğlu: - "Çocuklarımın müzikle uğraşmasına öncü oldum. Bir girdin mi bir daha çıkamazsın ama yangından sonra çok sevdiğim müziği artık yapamıyorum"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 57 yaşındaki müzisyen Turhan Karagözoğlu, evi ile enstrümanlarının yanması nedeniyle hayırseverlerden destek bekliyor.

Yıllardır müzisyenlik yaparak yaşamını sürdüren Karagözoğlu'nun Elyakut köyü Kabalar Mahallesi'ndeki evi, haziranda çıkan yangın sonucu kül oldu.

Ev eşyalarının yanı sıra hem kendisinin hem de müzisyen oğlu Onur ve kızı Berna'nın müzik aletlerinin tamamı yanan Karagözoğlu için Valilik onayıyla Ziraat Bankasında yardım kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık bir aydır süren kampanyada bugüne kadar yeterli yardım toplayamayan Karagözoğlu, hayırseverlerden destek bekliyor.

- "Çok sevdiğim müziği artık yapamıyorum"

Karagözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşından beri müzikle iç içe olduğunu söyledi.

Evinde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu her şeyini kaybettiğini dile getiren Karagözoğlu, hem kendisi hem de çocukları müzikle uğraştığı için evlerinde bağlama, ut, cümbüş, darbuka, keman ses sistemi gibi çok sayıda müzik aleti bulunduğunu anlattı.

Çocuklarının İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında öğrenim gördüğünü belirten Karagözoğlu, "Kızım 2009'da katıldığı bir şarkı yarışmasında söylediği şarkılarla 'Fındık kurdu Berna' lakabıyla adından söz ettirmişti. Şimdi kendini geliştirmek için kardeşiyle üniversiteye devam ediyor." dedi.

Oğlu ve kızıyla düğünlere, programlara gittiklerine işaret eden Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"Geçimimizi bu şekilde sağlıyorduk ama elimizde bir şeyimiz kalmadı. Halamın oğlunun iki odalı bir yeri vardı, orada kalıyoruz. Onlar köye taşınacak olsa biz dışarıda kalacağız. Böyle giderse maddi olumsuzluklar nedeniyle çocuklarımı da okuldan almak zorunda kalacağım. Ayrıca eşim hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Yangının ardından tedavi süreci de aksadı. Başımızı sokabileceğimiz ev konusunda insanlardan destek bekliyoruz."

Karagözoğlu, müziğin bir aşk olduğunu vurgulayarak, "Benim ilgilenmem onları da bu alana yöneltti, çocuklarımın müzikle uğraşmasına öncü oldum. Bir girdin mi bir daha çıkamazsın ama yangından sonra çok sevdiğim müziği artık yapamıyorum." diye konuştu.

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EV YANGINI KASTAMONU Müzisyen Turhan Karagözoğlu

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