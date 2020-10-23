Evkur iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi

Telefon, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, çeyiz eşyaları gibi nispeten yüksek fiyatlı ürünleri taksitle ödeme kolaylığı sunan Evkur, aynı zamanda kişisel bakım ve kozmetik ürünleri gibi çok farklı ürünleri de satışa sunuyor. Alışveriş öncesinde ürünler ve ödeme seçenekleri ile ilgili bilgi edinme, seçilen ürünü satın alma, alışveriş sonrasında da ürünle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere başvurma veya sevkiyat planlaması gibi nedenlerden dolayı Evkur ile iletişime geçme gerekliliği ortaya çıkabiliyor. İşte Evkur iletişim bilgileri, adresleri ve telefon numaraları...

Evkur Müşteri Hizmetleri

Evkur ile ilgili tüm işlemleriniz için ilk seçeneğiniz müşteri temsilcisi ile irtibat kurmaktır. Telefonda tüm taleplerinizi belirterek yapmak istediğiniz işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Evkur müşteri hizmetleri tel numarası olan 0212 473 46 46'yı aramanız gerekir. Evkur müşteri hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-20:00 olduğu için bu saatler dışında Evkur telefon numarası aktif değildir. Fakat bu saatler dışında aradığınızda müşteri temsilcisi ile görüşemeseniz de sizi mesai saatleri içinde aramaları için not oluşturma şansınız vardır. Bu numarayı çalışma saatleri içinde aradığınızda ise yapabileceğiniz işlemler sırasıyla şöyledir: