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Evkur iletişim bilgileri, müşteri hizmetleri, çağrı merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Evkur'dan bir ürün satın almak veya ürünlerle ilgili bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Ya da satın aldığınız ürünle ilgili destek almak istediğiniz konular mı var? Tüm bunlar için Evkur ile nasıl iletişim kurabileceğinizi ve işlemlerinizi en kolay yoldan nasıl gerçekleştirebileceğinizi bu yazımızda detaylı bir şekilde anlattık. İşte Evkur iletişim bilgileri...

Telefon, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, çeyiz eşyaları gibi nispeten yüksek fiyatlı ürünleri taksitle ödeme kolaylığı sunan Evkur, aynı zamanda kişisel bakım ve kozmetik ürünleri gibi çok farklı ürünleri de satışa sunuyor. Alışveriş öncesinde ürünler ve ödeme seçenekleri ile ilgili bilgi edinme, seçilen ürünü satın alma, alışveriş sonrasında da ürünle ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere başvurma veya sevkiyat planlaması gibi nedenlerden dolayı Evkur ile iletişime geçme gerekliliği ortaya çıkabiliyor. İşte Evkur iletişim bilgileri, adresleri ve telefon numaraları...

Evkur Müşteri Hizmetleri

Evkur ile ilgili tüm işlemleriniz için ilk seçeneğiniz müşteri temsilcisi ile irtibat kurmaktır. Telefonda tüm taleplerinizi belirterek yapmak istediğiniz işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Evkur müşteri hizmetleri tel numarası olan 0212 473 46 46'yı aramanız gerekir. Evkur müşteri hizmetleri çalışma saatleri hafta içi 09:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-20:00 olduğu için bu saatler dışında Evkur telefon numarası aktif değildir. Fakat bu saatler dışında aradığınızda müşteri temsilcisi ile görüşemeseniz de sizi mesai saatleri içinde aramaları için not oluşturma şansınız vardır. Bu numarayı çalışma saatleri içinde aradığınızda ise yapabileceğiniz işlemler sırasıyla şöyledir:

  • T.C. kimlik numaranız ile işlem yapmak

  • Müşteri numaranız ile işlem yapmak

  • T.C. kimlik ya da müşteri numarası kullanmadan işlem yapmak

  • Müşteri temsilcisi ile görüşmek

Telefonda sıralanan bu seçeneklerin her biri için tuşlamanız gereken sayı söylenir. Söylenen sayıyı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilir ve dilediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. T.C. kimlik numaranızı ya da müşteri numaranızı girmek işlemlerinizi kolaylaştıracağı için bu numaralardan herhangi birini ezbere bilmiyorsanız kimliğinizi ya da sözleşmenizi yanınızda bulundurmanız yararınıza olacaktır. Müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanırsanız da bu bilgilerinizi size soracağı için müşteri hizmetlerini aramadan önce bu bilgileri mutlaka hazırlamanız gerekir.

Evkur Genel Merkez Adres Bilgisi

Evkur'un genel merkezi için paylaşılan adres bilgisi şu şekildedir:

Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Yolu, Evkur Plaza No:33 Kat:9 Küçükçekmece / İstanbul

Evkur Web Sitesi İşlemleri

Öncelikle Evkur web sitesine gitmek için aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz. Evkur'un web sitesi üzerinden üyelik kaydı yapabilir, alışveriş gerçekleştirebilir, ürünleri inceleyebilir ve satın aldığınız ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

Evkur web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

Evkur Taksit Ödeme

Evkur'dan satın almış olduğunuz ürünlerin taksit ödemelerini de aşağıda yer alan link aracılığı ile yapabilirsiniz. Online ödeme avantajı sayesinde Evkur mağazasına gitmenize gerek kalmaz. Bu link üzerinden otomatik ödeme talimatı da verebilirsiniz. Ödeme seçenekleri arasında kredi kartının yanı sıra Halkbank ve Yapı Kredi bankası hesapları aracılığıyla direkt ödeme de vardır.

Evkur'dan satın almış olduğunuz ürünün taksitini ödemek için TIKLAYINIZ!

Evkur Sıkça Sorulan Sorular

Evkur alışverişlerinizde aklınıza belirli sorular takılabilir. Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıkladığınızda en çok sorulan sorular ve cevaplarını okuyabilirsiniz. Bu sorular ve cevapları sayesinde iade gibi haklarınız için gerekli koşulları öğrenebilir, teslimat vb. konular için bilgi edinebilirsiniz.

Evkur sıkça sorulan sorular için TIKLAYINIZ!

Evkur Mağazaları

Evkur'dan alışveriş yapmak için online yöntemi tercih etmeyebilir, size yakın bir konumdaki Evkur mağazasına gitmek isteyebilirsiniz. Bunun için gidebileceğiniz Evkur mağazalarını aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz. İstediğiniz ili seçtiğinizde orada yer alan Evkur mağazalarının adresleri ve çalışma saatleri karşınıza çıkacaktır. Evkur iletişim numarası tektir ve mağazaların iletişim numaralarına web sitesinden ulaşmak mümkün değildir.

Evkur mağazalarını öğrenmek için TIKLAYINIZ!

Evkur İletişim Formu

Evkur çağrı merkezi ile iletişim kurmaya alternatif olarak Evkur web sitesi üzerinden iletişim formu da oluşturabilirsiniz. İletişim bilgilerinizi ve talebinizi açık bir şekilde yazdığınızda tarafınıza en kısa sürede bir geri bildirim sağlanacaktır.

Evkur iletişim formu için TIKLAYINIZ!

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