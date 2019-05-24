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Evladı gibi sevdiği keçiyi yanından ayırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ordu’da yaşayan İhsan Karadeniz’in, çocukları için aldığı keçiyle arasında adeta duygusal bir bağ oluştu.

Ordu’da yaşayan İhsan Karadeniz’in, çocukları için aldığı keçiyle arasında adeta duygusal bir bağ oluştu. Nazar ismindeki keçiyi çalışmaya da götüren Karadeniz, evin bireyi dediği keçisi için tarla almayı dahi düşünüyor.
Ordulu 2 çocuk babası inşaat ustası İhsan Karadeniz, çocukları oynasın diye bir arkadaşından yavru keçi aldı. Nazar ismindeki keçi ile aralarında bağ oluşan Karadeniz, çalışmaya gittiği yerlere dahi keçisini götürdü. Sokaklarda ve caddelerde de keçisini gezdiren Karadeniz, evladı gibi gördüğü Nazar için dairesini satıp, arsa almak dahi istiyor. Keçiyi sokakta gören insanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Çocuk gibi beni arıyor, nereye gidersem peşimden geliyor”
Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi’nde yaşayan Karadeniz, hayvan sevgisinin kendisinde hep olduğunu, çeşitli hayvanlara evinde baktığını söyledi. Bir köyde çalıştığı esnada, çocukları oynasın diye arkadaşından yavru keçi alan Karadeniz, keçi ile aralarında bağ oluşmaya başladığını söyledi. İnşaat işçisi olarak çalışan Karadeniz, gittiği her yere ‘Nazar’ adını verdiği keçiyi de götürdüğünü de belirterek, “Sürekli benim yanımda kalmaya başladı. Bir çocuk annesini nasıl ararsa o da beni arıyor. Biberonla besledik. Şimdi nereye gidersem peşimden geliyor. Kalabalık bir ortamda yürürken sürekli birbirimize sesleniyoruz. Bu sayede birbirimizi kaybetmiyoruz” şeklinde konuştu.

Nazar için bahçe almayı düşünüyor
İnsanların, Nazar’ı gördüklerinde çok şaşırdıklarını ve neredeyse herkesin fotoğraf çektirdiğini anlatan Karadeniz, “Sokakta fazla yürüyemiyoruz, ilgi alaka çok fazla, sevmek isteyen çok fazla. Bundan sonra da sürekli bizim yanımızda olacak inşallah. Kendime ait daireyi satıp, buralardan bir yerlerden bahçe almak istiyorum. Ne yaparsak yapalım bu hep bizim yanımızda, bu artık evin bir parçası. Nazar için özellikle bir bahçe alacağım hem daha rahat yaşasın hem de biz çocuklarla birlikte şehir hayatı yerine doğa ile baş başa yaşasın” şeklinde konuştu.

“Artık çocuğum diyebilirim”
Nazar’ı artık evladı gibi gördüğünü anlatan 2 çocuk babası İhsan Karadeniz, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ben artık keçiyi bırakacağım desem de çocuklarım izin vermezler. Ona bakıyorlar, o artık evin bir bireyi. O da bizden ayrılmak istemiyor. Bu artık çocuğum gibi diyebilirim. İlk 2 gün çocuklar sevsin de geri bırakayım diye düşündüm ama sonrasında o da benimle ilgilenmeye başlayınca daha bırakamadım. Çalışırken de yanımda götürüyorum, inşaatta yanımda olacak.”
Keçiyi sokakta görenler ise çok şaşırdıklarını belirterek, onunla fotoğraf çektiriyor.

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