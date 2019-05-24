Evladı gibi sevdiği keçiyi yanından ayırmıyor

Ordu’da yaşayan İhsan Karadeniz’in, çocukları için aldığı keçiyle arasında adeta duygusal bir bağ oluştu. Nazar ismindeki keçiyi çalışmaya da götüren Karadeniz, evin bireyi dediği keçisi için tarla almayı dahi düşünüyor.

Ordulu 2 çocuk babası inşaat ustası İhsan Karadeniz, çocukları oynasın diye bir arkadaşından yavru keçi aldı. Nazar ismindeki keçi ile aralarında bağ oluşan Karadeniz, çalışmaya gittiği yerlere dahi keçisini götürdü. Sokaklarda ve caddelerde de keçisini gezdiren Karadeniz, evladı gibi gördüğü Nazar için dairesini satıp, arsa almak dahi istiyor. Keçiyi sokakta gören insanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Çocuk gibi beni arıyor, nereye gidersem peşimden geliyor”

Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi’nde yaşayan Karadeniz, hayvan sevgisinin kendisinde hep olduğunu, çeşitli hayvanlara evinde baktığını söyledi. Bir köyde çalıştığı esnada, çocukları oynasın diye arkadaşından yavru keçi alan Karadeniz, keçi ile aralarında bağ oluşmaya başladığını söyledi. İnşaat işçisi olarak çalışan Karadeniz, gittiği her yere ‘Nazar’ adını verdiği keçiyi de götürdüğünü de belirterek, “Sürekli benim yanımda kalmaya başladı. Bir çocuk annesini nasıl ararsa o da beni arıyor. Biberonla besledik. Şimdi nereye gidersem peşimden geliyor. Kalabalık bir ortamda yürürken sürekli birbirimize sesleniyoruz. Bu sayede birbirimizi kaybetmiyoruz” şeklinde konuştu.